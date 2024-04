L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni astrologiche del 12 aprile. In evidenza la giornata di venerdì, analizzata e messa a confronto con la sestina da Bilancia a Pesci. Iniziamo a togliere il velo della giornata consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 12 aprile, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Il prossimo venerdì si prospetta pieno di promesse, offrendovi un'abbondanza di opportunità e un tocco di fortuna. Il cielo sarà sereno, dunque potrete sentirvi tranquilli e chiarire eventuali pensieri nella vostra mente.

Organizzarvi bene vi renderà meno dispersivi e più efficaci. Sarà una giornata perfetta per pianificare qualcosa di piacevole da fare in dolce compagnia, approfittando delle opportunità offerte dal periodo primaverile. Vi sentirete inclini a gesti affettuosi, rendendo questo momento ideale per fare progetti futuri con il partner o riaffermare i sentimenti reciproci. Per i single, ci saranno occasioni interessanti da cogliere al volo. Potrebbe esserci la possibilità di avere una conversazione risolutiva con un/una ex, dopo un lungo periodo di silenzio. Sul fronte lavorativo, l'esperienza acquisita sarà la vostra migliore guida.

Scorpione: 'top del giorno'. Primi in classifica: pronti a dominare le scene quotidiane?

Il periodo sarà illuminato dalla presenza costante di astri particolarmente di parte. In ambito amoroso, il vostro fascino sarà irresistibile: sarete consapevoli del vostro potere seduttivo, il che conferirà ancora più fiducia in voi stessi. Sarà una giornata di gioia per coloro che sono in una relazione stabile. La sfera affettiva sarà animata da una carica positiva e da grandi progetti.

Per i single, si prospettano nuovi contatti, incontri o inviti per la serata, uno dei quali potrebbe suscitare in voi un forte interesse e far battere il cuore più velocemente del solito. Nel contesto lavorativo, vi attende una piacevole ventata di novità, sia nel settore professionale che nella vita sociale. Sarete particolarmente creativi e socievoli, avendo l'opportunità di proporre idee innovative.

Troverete soluzioni originali da stupire tutti.

Sagittario: ★★★★★. Giornata certamente molto positiva, a tratti persino di grande fortuna. Lavoro, amore ed energia fisica mostreranno un'eccezionale crescita nell'andamento personale. Sarete pieni di vitalità e il periodo potrebbe riservare entusiasmanti novità. Le iniziative creative godranno di un successo garantito quasi in tutti i settori. In amore, eventuali incomprensioni nella coppia saranno momentanee, quindi evitate di alimentare dubbi immaginari o di cedere alla naturale diffidenza. Abbiate fiducia: tutto si risolverà per il meglio. Per i single, soprattutto per coloro che amano avventure e situazioni complesse, il cielo promette stabilità e relazioni significative.

Nel lavoro, potreste affrontare una spesa inaspettata. Tuttavia, sarete in grado di farvi carico di questo imprevisto, ma se possibile, prendetevi del tempo prima di agire.

Previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Si prospetta un periodo di relativa stabilità, sebbene possano emergere alcuni ostacoli lungo il cammino. È importante mantenere la calma e affrontare gli imprevisti con determinazione. Nel contesto delle relazioni sentimentali, potreste trovare difficoltà nel trovare del tempo da dedicare al partner, specialmente se altre questioni richiedono la vostra attenzione. Tuttavia, è fondamentale mantenere viva la comunicazione e l'intimità all'interno della coppia. Per i single, questo periodo potrebbe portare nuove opportunità di incontri ed esperienze emozionanti, anche se l'amore vero potrebbe ancora essere in alto mare.

È importante vivere pienamente il momento presente e godersi le esperienze che la vita offre. Nel campo lavorativo, potreste avvicinarvi sempre di più alla realizzazione dei vostri obiettivi. Non lasciate che l'insicurezza vi fermi: siete pieni di potenziale e capacità, potete superare qualsiasi situazione si presenti.

Acquario: ★★. In calo! E' in arrivo un venerdì non particolarmente brillante, valutato con due modeste stelline, per quanto riguarda la classifica. In ambito amoroso, potreste trovare delle difficoltà a causa di un clima astrale un po' burrascoso, il che potrebbe generare tensione. È importante essere più empatici nei confronti dell'altro, ascoltando le sue opinioni. Per i single, è consigliabile adottare un approccio rilassato e non investire troppe energie in situazioni amorose in questo periodo di relativa opacità.

Potreste rischiare di sprecare molto senza ottenere risultati soddisfacenti, il che potrebbe generare frustrazione. Nel campo lavorativo, è preferibile evitare di intraprendere strade senza possibilità di ritorno, poiché potreste non essere nel giusto stato d'animo per valutare decisioni importanti. Riflettete prima di fare mosse irrevocabili.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 12 aprile, rivela un clima di generale incertezza. Si profila, quindi, un tempo dominato da un’oscillazione dell’animo. Nonostante ciò, non vi sono preoccupazioni di rilievo, se si esclude l’ambito domestico, che mostra un andamento irregolare. In seno al nucleo familiare, la vostra assenza, inusitatamente frequente, genererà dubbi e disappunto.

Per quanto riguarda le emozioni, mantenete la calma se gli eventi non seguissero il corso desiderato. In particolare, per quanto concerne i legami sentimentali, non tutto avrà una logica comprensibile. Per i single, molti troveranno un percorso già delineato. È una via diretta che conduce senza deviazioni al cuore di chi ha suscitato il vostro interesse. Sul fronte professionale, si alterneranno momenti di soddisfazione a fasi di confusione: le direzioni intraprese sembreranno sfuggire alla vostra comprensione. L’impegno sarà costante, tuttavia gli esiti non corrisponderanno sempre alle aspettative.