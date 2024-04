L’Oroscopo di lunedì è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 15 aprile. In analisi la sestina relativa al filotto compreso da Bilancia a Pesci. Iniziamo a togliere il velo della giornata consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti, con la relativa classifica a stelline.

Previsioni astrologiche del 15 aprile, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Questo lunedì è importante prestare attenzione all'impulsività. Se pensate di chiudere eventuali rapporti amicali, aspettate fino all’ultimo, tenendo in considerazione anche il più piccolo ragionevole dubbio.

Questo potrebbe evitare strascichi sgradevoli, etichette antipatiche sulla vostra personalità o sull'affidabilità. Ascoltate i buoni consigli delle persone che vi vogliono bene, di certo potranno essere utili per evitare sgraditi scivoloni. Nel lavoro, con gli amici, nel privato, il rischio è di risultare eccessivamente critici e poco ironici: questo atteggiamento non fa bene alla vostra immagine. Attenzione agli attacchi di originalità che possono essere interpretati come semplice stravaganza. I rapporti sociali saranno vivacissimi e ci saranno numerose occasioni d’incontri. Se anche non sarà amore, saranno comunque amicizie solide e durature.

Scorpione: ★★★★★. In arrivo un lunedì vincente!

In campo sentimentale, con Venere e Giove amichevoli, il rapporto di coppia sarà a prova di bomba. Questo non vuol dire che niente e nessuno possa mai turbarvi, ma che i vostri sentimenti saranno talmente forti da resistere bene a tutte le tentazioni che verranno. Se siete single, avrete un nettissimo miglioramento di umore e di situazione: prima avevate degli aspetti astrali negativi che vi rendevano un po' depressi e preoccupati, mentre in questo giorno si dissolveranno rapidamente, restituendo tutto il vostro smalto.

Non avrete nessuna difficoltà a farvi ammirare, apprezzare, accettare da chi vi circonda. Altresì, avrete anche voglia di giocare un ruolo di primo piano nell'ambiente lavorativo. Questo stato vi renderà dei leader naturali, con degli sviluppi positivi, quindi non fatevi sfuggire un'occasione preziosa.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 15 aprile prevede certamente una giornata fortunata, felice in quasi ogni settore.

In ambito amoroso, la Luna si presenta come un dolce e delicato custode dei vostri sentimenti, illuminando il vostro cammino con un bagliore romantico e accogliente. Se siete in coppia, potrete godere di un clima di intesa e complicità, mentre per i single, gli incontri fugaci potrebbero essere all'ordine del giorno, anche se il vero amore potrebbe richiedere ancora un po' di pazienza. Tuttavia, non disperate, perché presto Venere ritornerà a sorridervi, portando con sé emozioni che faranno battere forte il vostro cuore. Sul fronte lavorativo, la presenza energica della Luna vi fornirà la determinazione e la forza necessarie per affrontare qualsiasi sfida, incluso il superamento di eventuali ostacoli rappresentati da colleghi invadenti.

Oroscopo e stelle del 15 aprile, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. L'atmosfera di questo lunedì vi sorprenderà con una vivacità contagiosa. In amore, respirerete l'aria della passione e dell'armonia, creando momenti indimenticabili con il vostro partner. Sentirete il desiderio di esprimere il vostro affetto in modi nuovi e creativi, rafforzando così il legame tra di voi. Per i single, questo sarà un giorno di scoperta e crescita personale. Potreste trovare una nuova prospettiva sugli incontri amorosi, aprendo la porta a nuove opportunità. Non abbiate paura di seguire il vostro istinto e di esplorare nuovi territori emotivi. Nel mondo del lavoro, sarete guidati dall'entusiasmo.

Sfruttate al massimo le vostre abilità per affrontare la giornata con determinazione. I successi ottenuti saranno la ricompensa del vostro impegno costante.

Acquario: ★★★★. Le prospettive del periodo indicano una giornata relativamente calma e tranquilla per la maggior parte di voi. Se state cercando stabilità o qualcosa su cui poter contare, potreste presto ricevere conferme interessanti. Sul fronte sentimentale, l'energia della Luna in Cancro offrirà un buon supporto a molti di voi (considerando anche l'ascendente). Avrete la libertà di portare avanti le iniziative e magari di dare vita a progetti che vi stanno a cuore. Nel mondo del lavoro, è il momento di superare le esitazioni e di lanciarvi senza paura, come buoni paracadutisti.

Tuttavia, in alcuni casi, potrebbe essere necessaria una riflessione onesta, poiché alcune situazioni potrebbero non andare per il verso giusto. Sarebbe auspicabile affrontare con decisione le cose importanti.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno di lunedì 15 aprile, prospetta un periodo piuttosto deludente. In particolare, nel campo sentimentale potrebbe emergere un qualcosa di travolgente, con umori altalenanti capaci di sconvolgere anche quelle relazioni generalmente molto solide. Molti di voi, agitati ma pieni di fantasia, potrebbero essere contagiati dall'atmosfera turbolenta, arrivando persino a comportarsi in modo eccentrico. È quindi consigliabile tirare il freno a mano e cercare di rilassarsi, se possibile.

Per i single, non sorprendetevi se vi sentite incerti e confusi riguardo alle decisioni da prendere o alle strategie da seguire. La stanchezza potrebbe essere accentuata dalla situazione planetaria destabilizzante. È importante fare chiarezza e cercare di evitare imprudenze: tenete sotto controllo la tensione nervosa! Nel lavoro, prima di affrontare nuove incognite, è fondamentale essere ben preparati.