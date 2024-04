L’Oroscopo di martedì è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 9 aprile. In analisi la sestina relativa al filotto compreso da Bilancia a Pesci: ansiosi di sapere quali saranno i segni in giornata fortunata?

Previsioni astrologiche del 9 aprile, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì sottolineano la possibilità di un periodo più tranquillo rispetto al passato, seppur con qualche difficoltà in determinati settori come il lavoro o le amicizie. È tempo di rinnovare alcuni aspetti della vita affettiva, creando nuove relazioni con coloro che vi interessano.

Le stelle vi sosterranno in parte, offrendo opportunità per compiere azioni positive. Se siete in viaggio o state pianificando di partire, questa giornata sarà buona per trarre conclusioni. Se state cercando cambiamenti nella sfera lavorativa, basta osservare attentamente ciò che vi circonda: a volte il meglio è proprio lì, sotto i nostri occhi, ma dobbiamo guardare da una prospettiva diversa. Nel campo dell'amore, l'atmosfera è promettente e le premesse sono più che positive. Anche se ci sono ancora questioni da affrontare e risolvere, potete tranquillamente rimandarle.

Scorpione: ★★★. Si prospetta un periodo impegnativo fin da ora, a causa del "sottotono" attribuito alla giornata da influenze astrali poco favorevoli.

La questione finanziaria sarà sicuramente al centro dei vostri pensieri nei prossimi giorni. Bilanciare i conti, in questo momento, si rivela sempre più complicato. Prestate attenzione ai consigli che riceverete, potrebbero rivelarsi preziosi per migliorare alcuni aspetti della routine quotidiana. In amore, riconoscere eventuali errori commessi nei confronti del partner è un passo importante da compiere.

Nessuno è perfetto, nemmeno voi, quindi imparate ad ammettere quando avete agito superficialmente. Le posizioni inflessibili, mosse talvolta dall'orgoglio eccessivo, potrebbero causare distacco nella relazione. Prendetevi il tempo per riflettere e mantenete la calma. Se siete single, affrontate gli impegni con determinazione.

Nel lavoro, cercate di mantenere l'equilibrio di fronte alle difficoltà che potreste incontrare. Concentratevi sull'impegno attuale e rimandate eventuali progetti, troppo ambiziosi per il momento.

Sagittario: ★★. Giornata "no". Nel contesto lavorativo vi aspettano impegni difficili sotto un cielo stellato piuttosto ostile. Alcune influenze porteranno scompiglio e potrebbero generare questioni da affrontare, specialmente con una relazione subordinata che non sta procedendo come sperato. Potreste reagire in modo eccessivo a situazioni di poco conto, finendo per sfogare le vostre frustrazioni sulla prima persona che vi capitasse a tiro. Anche nel campo sentimentale è consigliabile evitare di tirare troppo la corda, se la vostra relazione è già in crisi da tempo: la persona che avete accanto potrebbe stancarsi di questa dinamica.

Se siete single, sarebbe utile fare una pausa per riflettere sulla direzione che state prendendo nella vostra vita. Potreste essere assaliti dai dubbi riguardo a un obiettivo che consideravate acquisito. Nel lavoro vi sentirete sottovalutati per il vostro impegno. Tuttavia, questa sensazione è temporanea e passerà.

Previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Stelle e pianeti, anche se in modo indiretto, vi doneranno un'abbondanza di buon umore con discrete opportunità da cogliere al volo. Avrete davanti a voi non solo una giornata intera, ma anche il resto della settimana. Coraggio, mettete in moto la vostra creatività e scegliete la compagnia che vi rende più felici: è tempo di godersi la vita!

Per quanto riguarda il lavoro, ammettiamolo, non è il periodo più esaltante. Molte persone potrebbero non sentirsi appagate professionalmente, ma almeno potranno contare su un reddito costante su cui fare affidamento. C'è sempre spazio per migliorare, l'importante è non fermarsi e continuare a muoversi avanti. In amore, se avevate in mente di fare qualche cambiamento o acquisto importante con il vostro partner, potrebbe essere necessario rimandare il tutto a un futuro imprecisato.

Acquario: ★★★★★. La giornata di martedì si prospetta estremamente positiva, con un'allineamento quasi perfetto degli astri a vostro favore. Dopo la scorsa settimana risultata faticosa, vi sentirete particolarmente stanchi.

Fortunatamente, il prossimo weekend vi offrirà l'opportunità di riposare e ricaricare le energie. Pronti ad affrontare il resto della settimana con slancio? Grazie alla presenza costante della Luna in Toro, supportata da una splendida congiunzione con Mercurio, sarete protetti nelle questioni sentimentali. La giornata si prospetta molto promettente, con una fervida immaginazione che vi condurrà verso esperienze romantiche. Forse siete stati un po' superficiali nel credere a un'affare che sembrava vantaggioso e ora potreste trovarvi a corto di liquidità.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 9 aprile, prevede un periodo normale. Pare che per molti di voi si prospetti un periodo gradevole, seppur un po' monotono, ma è una situazione del tutto comprensibile.

Sul fronte sentimentale, l'astro dell'amore (cioè la Luna) formerà un bellissimo anello cosmico regalando tanta positività al vostro segno. Approfittate della relazione con il partner, poiché con il suo sostegno potrete guardare ogni situazione con ottimismo. Si prevede un rinnovato senso di fiducia nella vita di coppia in generale. Se siete single, vi attende un martedì splendido, libero da preoccupazioni e pensieri. Avvertirete un forte desiderio di essere circondati da persone care. Molti saranno felici di vedere la gioia nei vostri occhi, dopo un periodo difficile attraversato di recente. Sul fronte lavorativo, sarete brillanti e pieni di buoni propositi. Non lascerete sfuggire alcuna opportunità e avrete modo di aumentare le vostre entrate.