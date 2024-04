L’Oroscopo di giovedì è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 aprile. In analisi in questa sede è la sestina relativa al filotto compreso dalla Bilancia fino a Pesci. Iniziamo a togliere il velo della giornata consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni astrologiche dell'11 aprile, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Nel contesto sentimentale, questo giovedì potete godere di una rinnovata passione nella relazione di coppia. Sarete affettuosi e tranquilli con il partner, tanto da sentirvi come due giovani innamorati, soprattutto considerando l'entusiasmo che nutrite l'uno per l'altra.

Se single, la giornata vi troverà affascinanti, amichevoli e comunicativi. Se foste interessati a qualcuno ma trovate difficile comunicare con lui/lei, cercate di organizzare qualche occasione per trascorrere del tempo insieme. Non serve molto, basta solo iniziare una conversazione, perché è importante affrontare le questioni che vi stanno a cuore con determinazione. Sfruttate al massimo l'energia di questo giorno. Nel lavoro sarà una giornata speciale, soprattutto se siete coinvolti in un progetto o se avete tra le mani un'opportunità. Con il favore delle stelle, potreste ottenere grandi risultati.

Scorpione: ★★★★. La Luna in Gemelli per questo giovedì si presenta a molti di voi nativi in modo neutrale, senza causare fastidi.

Ma il venir meno del suo rassicurante sostegno per voi potrebbe essere davvero un problema. Evitate di creare falsi allarmi, soprattutto dove non ce ne sono: agite senza esitazione, seppur conservando quel piglio da persone prudenti. In certe situazioni, il consiglio di un amico (o amica), anche se ben intenzionato, potrebbe non essere adatto al contesto.

Siate pragmatici. In ambito amoroso, ci sono molti punti in comune con il vostro partner. Le relazioni, specie quelle avviate senza molta convinzione, si stanno rivelando sorprendentemente ricche di affinità. Nel frattempo, cercate di dedicare un po' di tempo al benessere fisico: ne trarrete immediati benefici positivi.

Sagittario: ★★★★★.

L'oroscopo del giorno, di giovedì 11 aprile, prevede una giornata di successi su diversi fronti. In ambito sentimentale, vi sentirete più amorevoli del solito, permettendovi di trascorrere del tempo libero facendo ciò che più vi appassiona. Il vostro partner vi coinvolgerà in attività insolite che stimoleranno la vostra curiosità, regalandovi nuove ed eccitanti emozioni. Se siete single, vi lascerete corteggiare come mai prima d'ora. Molti di voi bramano migliorare la propria vita, rompendo con la monotonia quotidiana. Importanti rivelazioni sono in arrivo, portando gioia e felicità. Nel lavoro, sarete in grado di delineare chiaramente i vostri obiettivi per questo periodo, quindi pianificate tutto nei minimi dettagli.

Oroscopo e stelle dell'11 aprile, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Secondo le previsioni odierne, sarà un periodo di "bassa energia" in arrivo. Per quanto riguarda gli affari del cuore, non ci sarà molta armonia: con il partner, le comunicazioni potrebbero essere difficili e molte conversazioni tranquille potrebbero trasformarsi in situazioni stressanti. Nel frattempo, è importante affrontare il lavoro con convinzione. Non procrastinate le cose che potete fare oggi, perché presto il tempo diventerà un elemento cruciale e dovrete essere organizzati in tutti gli aspetti della vostra vita. Quando necessario, prendetevi un momento per riflettere e meditare sulle vostre decisioni con calma.

Se siete single, state attenti: le apparenze possono ingannare. Con alcuni fattori astrali discordanti, cercate di essere più selettivi e lucidi nei vostri giudizi.

Acquario: ★★★. Le prospettive non sono delle migliori. In amore, potreste trovarvi di fronte a sfide, con alcune influenze astrali poco amichevoli a complicare le cose. Potreste desiderare una comunicazione più profonda con il partner, ma incontrerete ostacoli che porteranno tensioni e discussioni notturne. La situazione nella coppia sembra stagnare, e se ci saranno cambiamenti, potrebbero essere in peggio. Per i single, la giornata non sarà priva di problemi e malintesi o divergenze con i fratelli o le sorelle potrebbero creare tensioni familiari.

Sul fronte lavorativo, sarà importante fare uno sforzo per mantenere una buona impressione, magari cercando di essere più cordiali con i colleghi. Anche se potrebbe richiedere un po' di sforzo, specialmente se vi manca la motivazione, sarete in grado di farcela.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno di giovedì 11 aprile, vede questa parte della settimana valutata con un solido quattro stelle della normalità: è meglio apprezzare ciò che si ha. Nel settore dell'amore è importante mantenere una fiducia totale nella persona amata. Quando ci si sente incompresi, la relazione sentimentale può diventare un rifugio sicuro. Anche se solo parzialmente, l'astrologia sembra essere dalla vostra parte e potrebbe presto regalarvi emozioni straordinarie.

Per coloro che godono di un buon ascendente, questo giovedì si prospetta come una piacevole giornata da trascorrere con il partner. I single potrebbero trovare conforto in questa giornata, specialmente perché il pianeta dell'amore sembra rivolgere la sua attenzione proprio a voi. Sul fronte lavorativo, la comunicazione e la voglia di imparare saranno al centro dell'attenzione.