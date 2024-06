L'oroscopo del 9 giugno sarà positivo per il segno dello Scorpione, posizionato tra i primi posti nella classifica giornaliera insieme al segno dei Pesci, che avrà 24 ore mondane. Le stelle prevedono una comunicazione tagliente per l'Acquario, mentre la Bilancia sarà molto innamorata. Approfondiamo le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali.

Previsioni astrologiche 9 giugno: gli ultimi classificati della domenica

Sagittario - 12° - Il vostro cuore sembra non provare emozioni forti da tempo. Forse siete ancora legati a un vecchio amore finito male.

Questo periodo è piuttosto sfavorevole sia per i flirt che per il lavoro. Rivangare il passato potrebbe impedirvi di cogliere nuove opportunità. Ultimamente incontrate persone che non riescono a suscitare il vostro interesse. Non scoraggiatevi e continuate a coltivare nuove amicizie. Ampliate le vostre cerchie e uscite di più. Il futuro vi riserverà sorprese importanti. Questa giornata potrebbe portarvi un po' di frustrazione, forse a causa di preoccupazioni finanziarie o lavorative. È il momento di rivedere le vostre aspettative.

Leone - 11° - Insoddisfazione e tensione nervosa caratterizzeranno queste 24 ore, impedendovi di vivere serenamente l'amore. State attraversando una fase di cambiamento profondo e riscoprendo un nuovo modo di vivere la relazione di coppia.

Prendetevi del tempo per riflettere su ciò che non funziona. Ignorare un problema non lo risolverà, e alla lunga potrebbe peggiorare la situazione. Evitate di trasferire la tensione sul lavoro. Mantenete sempre un rapporto professionale e cordiale con i vostri superiori e colleghi. Evitate gli scontri, anche se qualcuno potrebbe provocare.

Vergine - 10° - Il vostro cuore è turbato, probabilmente a causa delle tensioni accumulate di recente. Affrontate numerosi problemi sia nella vita privata che in quella lavorativa ed economica. Le cose miglioreranno nel pomeriggio, quando potrete rilassarvi durante il pranzo. Non è facile gestire tutto, ma avete la stoffa del vincitore.

Fidatevi del vostro istinto: se una situazione diventa insopportabile, è meglio tagliare i ponti. Preparatevi a un viaggio esotico e rilassante, avete decisamente bisogno di una vacanza.

Toro - 9° - In amore amate farvi desiderare e vivete i sentimenti fino in fondo, quindi tendete a flirtare a lungo. Questo è un periodo ideale per intriganti seduzioni. Chi è in coppia potrebbe lamentarsi dello scarso romanticismo del partner; in tal caso, prendete l'iniziativa. La vostra lucidità mentale, soprattutto sul lavoro, potrebbe risentire della stanchezza. Evitate di prendere troppi impegni e imparate a delegare: non potete fare tutto da soli. La giornata potrebbe portare battibecchi; mantenete separate la famiglia e il lavoro.

Segni zodiacali con giornata nella media

Ariete - 8° - Periodo tranquillo, ideale per riaccendere la fiamma della passione, soprattutto se ultimamente il romanticismo è stato carente. L'amore va coltivato con cura e pazienza. In queste 24 ore dovrete fare attenzione a questioni esterne che potrebbero influenzare la vostra serenità, come problemi familiari o lavorativi. Il mantra del giorno sarà: "Prevenire è meglio che curare". Sul fronte professionale, aspettatevi dei vantaggi e delle situazioni piacevoli.

Cancro - 7° - Se siete single, un colpo di fulmine potrebbe far battere il vostro cuore all'impazzata. Sebbene romantici, le delusioni passate vi hanno reso cauti. Procedete con calma e scopritevi un po' alla volta "se son rose, fioriranno".

Anche la sfera professionale tornerà a brillare, ma potreste aver bisogno di rinnovarvi. Non fidatevi del vostro istinto in queste 24 ore, potrebbe essere confuso. Rimandate le decisioni importanti e investite su voi stessi per crescere.

Gemelli - 6° - In queste 24 ore sentirete il desiderio di abbracciare il partner o una persona cara che vi manca. Mettete da parte la tristezza e concentratevi sui vostri compiti quotidiani. Non abbiate paura di mostrare il vostro affetto. Chi è in una relazione recente avrà lo stomaco in subbuglio e la testa tra le nuvole. Qualcuno potrebbe essere sul punto di rompere, se l'affinità non è più quella di un tempo. In tal caso, voltate pagina: l'estate sarà di grande supporto.

Per chi cerca lavoro, all'orizzonte ci sono opportunità anche part-time da considerare. Buone novità per chi ha un'attività in proprio, ma attenzione a non perdere la testa per un cliente.

Bilancia - 5° - Siete molto innamorati del vostro partner e vorreste tenerlo sempre vicino. In giornata potreste sentirvi più gelosi e possessivi del solito, ma cercate di non essere soffocanti per non allontanare la persona amata. Essendo un segno intelligente, vi renderete conto che per sbloccare una situazione stagnante dovete agire. Anche la fortuna ha bisogno di una spinta. Un'intuizione si rivelerà vincente. Non soffocate le vostre iniziative imprenditoriali e accettate una proposta promettente. Chi è in pensione si sente annoiato, ma queste 24 ore porteranno molto movimento.

I primi in classifica

Acquario - 4° - Date meno peso ai pensieri e alle parole e vi avvicinerete alla perfezione. Ciò che conta è ciò che si prova, non l'opinione degli altri. Dunque, date retta al vostro cuore e alla vostra mente, così capirete che la felicità è tangibile e raggiungibile. In queste 24 ore la comunicazione potrebbe essere un problema, rischiate di essere troppo taglienti. Riflettete attentamente prima di parlare per non offendere colleghi o persone care. Prendete le distanze se necessario. In ambito lavorativo, qualcuno potrebbe essere invidioso.

Capricorno - 3° - Periodo speciale per il vostro cuore. In questa giornata vi sentirete al settimo cielo, come nel paese delle meraviglie.

La serata porterà scintille di passione, intensificando un legame. Se avete un sogno nel cassetto, è il momento di realizzarlo: avete tutte le risorse necessarie. Godetevi questo periodo stabile senza preoccuparvi troppo. Muovetevi con astuzia sul lavoro, mantenendo sempre professionalità e diplomazia. Riuscirete a concludere ottimi affari.

Scorpione - 2° - Il dialogo con il partner sarà una risorsa preziosa, rafforzando il legame. Con l'arrivo delle belle giornate, avrete voglia di godervi ogni raggio di sole. Un progetto estivo è in cantiere: forse un viaggio al mare o all'estero. La passione sarà rovente, le giovani coppie dovranno sfruttare queste 24 ore per amarsi più profondamente. Attenzione alle piccole contraddizioni emotive.

Usate questa domenica per lasciarvi alle spalle l'insoddisfazione e l'amarezza degli ultimi tempi.

Pesci - 1° - Sarete pieni di vitalità. Sarà una domenica di mondanità e divertimento, in cui sarà possibile fare delle conoscenze intriganti. Le vostre emozioni saranno intense e speciali. È il momento ideale per innamorarsi. Lasciatevi andare e prendete la vita come viene, affidandovi al destino. Comincerete a gettare le basi per un futuro di coppia. Chi sogna una carriera dovrà adottare buone abitudini e allontanarsi dai pettegolezzi. Fate le scelte giuste e presto raccoglierete i frutti del vostro lavoro.