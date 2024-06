L'oroscopo della giornata di sabato 8 giugno vedrà uno Scorpione più coraggioso grazie alla Luna, soprattutto in amore, mentre il Leone potrebbe finalmente decidere di fare dei passi importanti per la propria carriera professionale. Armonia e sintonia faranno parte della vita dei Gemelli, mentre il Capricorno sarà un po’ maldestro in amore.

Previsioni oroscopo sabato 8 giugno 2024 segno per segno

Ariete: non sarà una giornata molto promettente in campo amoroso a causa della Luna in quadratura. Il rapporto con il partner potrebbe non essere così appagante e sarà necessario capire cosa non funziona tra di voi.

In ambito lavorativo vi darete da fare in questo periodo, ma per alcuni traguardi dovrete avere pazienza. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale stabile e soddisfacente in questa giornata di sabato. La Luna in sestile dal segno del Cancro accenderà l'entusiasmo tra voi e il partner e vi porterà a vivere momenti appaganti. Nel lavoro dimostrerete impegno in quel che fate, con risultati spesso in linea con le aspettative. Attenzione però a non strafare. Voto - 8️⃣

Gemelli: armonia e sintonia faranno ormai parte della vostra vita grazie a questo cielo stupendo. In amore, single oppure no, potrebbe essere il momento adatto per mostrare la parte migliore di voi e fare un passo importante con la vostra fiamma.

Sul fronte professionale vi farete strada nel vostro settore, elevando la vostra posizione e godendo di interessanti vantaggi. Voto - 9️⃣

Cancro: sarà un sabato allegro per voi nativi del segno grazie alla Luna in congiunzione. In amore sarete più spensierati e attivi, capaci di godervi ogni rapporto in ogni sua forma. Sul fronte professionale invece dovrete prendere alcuni progetti con la giusta pazienza.

Attenzione dunque a non essere frettolosi. Voto - 8️⃣

Leone: potrebbe essere il momento adatto per fare dei passi importanti per la vostra carriera professionale. Mercurio, Giove e Marte vi metteranno nelle giuste condizioni per prendere delle decisioni che potrebbero avere un impatto non indifferente per i vostri progetti. In amore avrete cura della vostra relazione di coppia, cercando di rendere felice il partner in ogni evenienza.

Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà solo la Luna dalla vostra parte in questa giornata di sabato. Dimostrerete maggiore maturità con la persona che amate, ma il vostro rapporto non sarà comunque più affiatato. Sul fronte professionale meglio non prendere troppi rischi in questo periodo, considerati gli scarsi risultati ottenuti. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata altalenante per quanto riguarda i sentimenti. Il rapporto tra voi e il partner non sarà così splendente a causa della Luna in quadratura. Venere vi darà una mano, ma attenzione a non prendervi troppe libertà con il partner. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno tutto sommato bene, ma attenzione a non farvi prendere dal nervosismo se qualcosa dovesse andare storto.

Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in trigono dal segno amico del Cancro tirerà fuori il vostro coraggio in ambito amoroso. Single oppure no, potrebbero esserci occasioni interessanti per dichiararvi alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale sarete attivi e non vi arrenderete, anche quando le prospettive di successo non saranno così ottimali. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo traballante per voi nativi del segno a causa di questo cielo. Il rapporto con il partner non sarà così affiatato a causa di Venere, ciò nonostante, sappiate che non potrà piovere per sempre. Sul fronte professionale serviranno idee efficaci per riuscire a portare a termine i vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna in opposizione in questa giornata. Sarete un po’ maldestri nei confronti della persona che amate e sarà importante evitare di trasformare piccole discussioni in litigi. Per quanto riguarda il lavoro attenderete con pazienza l'arrivo di alcuni risultati, ragion per cui evitate di accelerare i tempi. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali favorevoli durante questo sabato di giugno. Single oppure no, con Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli avrete buone possibilità di conquistare la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a gestire bene il tempo a vostra disposizione per completare con successo i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Pesci: sarà un sabato discreto per voi nativi del segno grazie alla Luna in trigono. Anche se Venere sarà ancora in quadratura, tra voi e il partner ci sarà un'intesa lievemente migliore, che dovrete saper sfruttare bene per riuscire a risalire la china. Sul fronte professionale meglio non correre troppi rischi in questo periodo. Con Mercurio e Giove negativi, purtroppo non ci saranno grandi certezze in questo periodo. Voto - 6️⃣