L'oroscopo della giornata di lunedì 10 giugno vedrà il pianeta Marte arrivare nel segno del Toro, che dimostrerà una forza di volontà maggiore nei propri progetti professionali, mentre Urano incoraggerà i nativi Capricorno a dare di più al lavoro, soprattutto nei progetti più ambiziosi. Il Leone potrebbe non essere così attivo, mentre la Bilancia si sentirà amata e apprezzata dal partner.

Previsioni oroscopo lunedì 10 giugno 2024 segno per segno

Ariete: il rapporto con il partner si farà più interessante nel prossimo periodo per voi nativi del segno.

La Luna in trigono dal segno amico del Leone riaccenderà il vostro entusiasmo verso la vostra anima gemella, con la possibilità di godere di momenti migliori e appaganti. Per quanto riguarda il lavoro potreste faticare un po’ di più ora che Marte ha lasciato il vostro cielo. In ogni caso, avrete ancora buone occasioni di successo. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà il pianeta Marte arrivare nel vostro segno zodiacale. Sul fronte professionale dimostrerete una maggiore forza di volontà e, insieme a buone idee, potreste raggiungere interessanti risultati. In amore invece non sarà un lunedì da ricordare a causa della Luna in quadratura. Single oppure, attenzione a quello che potreste dire o fare verso la persona che amate.

Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di lunedì ottima per voi nativi del segno grazie a questo cielo splendido. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e vi aiuteranno a rendere questo giorno di giugno splendido insieme alle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni progetti sono ormai in dirittura d'arrivo. Sarà dunque il momento di raccogliere i frutti del vostro duro impegno.

Voto - 9️⃣

Cancro: il pianeta Marte sarà finalmente in una posizione migliore per voi nativi del segno. Sul fronte professionale riuscirete a gestire i vostri progetti in modo più efficace, grazie anche alle energie in più a disposizione. In amore sarà un lunedì abbastanza tranquillo per voi e il partner, ciò nonostante, aspettatevi comunque qualche piacevole sorpresa.

Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali in calo per quanto riguarda il lavoro. Con Marte in quadratura dal segno del Toro farete un po’ fatica a portare avanti i vostri progetti, complice la mancanza di energie. Sul fronte amoroso vi sentirete bene insieme alla persona che amate. Single oppure no, ascoltate i consigli che gli altri hanno darvi, perché vi aiuteranno a vivere una vita migliore. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di lunedì sottotono per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner non vi darà grandi soddisfazioni a causa di Venere in quadratura. Se siete single prendetevi del tempo per voi stessi. In ambito lavorativo il pianeta Marte vi darà una mano dal segno del Toro. Sarete più svelti e attivi, ma serviranno anche idee valide per gestire al meglio i vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale migliore in questa giornata di lunedì. Oltre alla Luna, anche il pianeta Marte sarà favorevole, e vi aiuterà a ottenere il meglio dai vostri progetti professionali. Sul fronte amoroso godrete di una sintonia migliore con la persona che amate. La Luna in sestile inoltre vi renderà più maturi e amati oltre che romantici. Voto - 8️⃣

Scorpione: settore professionale poco brillante nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Con Marte in opposizione potreste non essere così attivi. La mancanza di progetti stimolanti poi potrebbe mettervi ulteriormente in difficoltà. Sul fronte amoroso non sarà una giornata particolarmente intrigante a causa della Luna, ma non per questo ci sarà una crisi tra voi e il partner.

Voto - 6️⃣

Sagittario: il lavoro non sarà così stimolante ora che anche il pianeta Marte smetterà di esservi favorevole. Faticherete molto a trovare progetti validi da sviluppare, sentendovi poco in dovere di fare qualcosa per i vostri progetti e per voi stessi. Sul fronte amoroso la Luna sarà favorevole. Dimostrerete comprensione e maturità verso il partner, ma sarete ancora lontani dal poter vivere un rapporto affiatato. Voto - 6️⃣

Capricorno: la settimana inizierà molto bene per voi nativi del segno, dopo un weekend poco brillante. In amore ritroverete intesa con il partner, ma attenzione a non eccedere. Sul fronte professionale il pianeta Marte andrà ad alleggerire il carico sui vostri progetti, aiutandovi a progredire senza troppa fatica.

Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in Leone potrebbe rendere meno appagante la vostra relazione in questa giornata di lunedì. Se siete single, per conquistare la persona che amate dovrete fare di meglio che essere dei romanticoni. In lieve calo anche il lavoro a causa di Marte in quadratura, anche se ancora sarete in grado di conquistare buoni successi. Voto - 7️⃣

Pesci: il pianeta Marte in sestile vi aiuterà a reagire a questo periodo complicato in campo professionale. Anche se alcuni progetti saranno difficili da gestire, sarete capaci di reagire e provare comunque a dare il massimo. Per quanto riguarda i sentimenti invece avrete bisogno di tempo prima di curare le ferite tra voi e il partner. Voto - 6️⃣