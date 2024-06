L'oroscopo della giornata di venerdì 7 giugno vedrà i Pesci più ragionevoli del solito nei confronti del partner, aiutati dalla Luna in trigono, mentre il Leone raccoglierà i frutti del proprio lavoro, che dovrà saper investire sapientemente. I Gemelli metteranno energia in tutto quello che faranno, mentre il Sagittario avrà bisogno di cambiare qualcosa, soprattutto al lavoro.

Previsioni oroscopo venerdì 7 giugno 2024 segno per segno

Ariete: vi avvierete verso un fine settimana difficile a causa della Luna in quadratura. Anche se Venere sarà in buon aspetto, non sarete sempre così affiatati con il partner.

Cercate di essere pazienti e comprensivi. In ambito lavorativo continuerete a dimostrare le vostre abilità grazie a Marte e Mercurio, con risultati sempre soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale ottimale per voi nativi del segno in questo venerdì di giugno. In amore saranno in corso alcuni cambiamenti, che accoglierete con sano ottimismo e buone emozioni. Sul fronte professionale cercherete di dare una spiegazione a ogni vostra azione, organizzando al meglio ogni progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna lascerà il vostro segno questo venerdì, ciò nonostante questo cielo sarà ancora splendente nei vostri confronti. In amore sarete romantici e capaci di gestire al meglio ogni situazione con la vostra fiamma, conquistandola con qualcosa che va aldilà dei sentimenti.

Per quanto riguarda il lavoro avrete buone idee in mente. Metterete energie e buona volontà in quel che fate, con risultati sempre sopra le aspettative. Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale godibile per voi nativi del segno grazie alla Luna in congiunzione. Il rapporto con il partner sarà stabile, e vi sentirete bene in ogni occasione, vivendo al meglio ogni momento.

In ambito lavorativo farete valere le vostre idee, ma quando queste non sono valide, fate un passo indietro se potete. Voto - 8️⃣

Leone: siete riusciti a ottenere buone risorse nell'ultimo periodo in ambito lavorativo. Adesso però, dovrete essere in grado di fare investimenti intelligenti per poter recuperare terreno e ottenere di più dal vostro impiego.

Sul fronte sentimentale potrete contare sul pianeta Venere in buon aspetto per stare bene insieme alle persone che amate e costruire rapporti affiatati. Voto - 8️⃣

Vergine: con la Luna in sestile dal segno del Cancro sarete più calmi e ragionevoli in questa giornata di venerdì. Faticherete ancora a vivere al meglio il rapporto con il partner, ciò nonostante potreste fare dei piccoli ma importanti passi avanti verso un rapporto migliore. Sul fronte professionale serviranno idee più coraggiose per riuscire a distinguervi dagli altri. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali sottotono rispetto alle giornate precedenti. Il pianeta Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno del Cancro non sarete sempre così comprensivi nei confronti della persona che amate.

Nessun problema invece in campo professionale. Con il sostegno di Giove e Mercurio avrete una soluzione a tutto. In ogni caso però, attenzione al pianeta Marte in opposizione. Voto - 8️⃣

Scorpione: l'astro argenteo in buon aspetto renderà questa giornata più leggera per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso starete bene insieme alla persona che amate, con momenti ricchi d'intesa e maturità. Per quanto riguarda il lavoro avrete cura dei vostri progetti, ciò nonostante cercherete di non affaticarvi troppo. Voto - 8️⃣

Sagittario: avrete bisogno di cambiare qualcosa nel vostro lavoro per riuscire a recuperare terreno. Questo cielo non sarà favorevole nei vostri confronti, dunque dovrete trovare nuove strade che possano rivelarsi proficue.

Per quanto riguarda i sentimenti, il pianeta Venere sarà ancora negativo nei vostri confronti. Essere indifferenti con il partner non vi aiuterà a costruire un rapporto migliore. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale non particolarmente brillante per quanto riguarda i sentimenti. Il rapporto con il partner sarà influenzato dalla Luna in opposizione. Attenzione dunque a non dare un motivo per creare discussioni. Sul fronte professionale alcune idee potrebbero essere messe in discussione. Potrebbe essere necessario qualche ritocco, ciò nonostante non dovrete mollare proprio adesso. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di martedì ottima per voi nativi del segno. Il pianeta Venere vi aiuterà a costruire momenti d'intesa con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Sul fronte professionale vi muoverete con impegno e intelligenza, non sbagliando mai un colpo con i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Pesci: con la Luna in trigono dal segno amico del Cancro sarete più ragionevoli nei confronti del partner. Il vostro rapporto forse non sarà eccezionale, ciò nonostante qualcosa potrebbe muoversi a vostro favore. Sul fronte professionale potrebbe essere necessario scendere a compromessi con alcuni progetti per riuscire ad andare avanti, e accettare risultati forse inferiori alle aspettative. Voto - 7️⃣