L'oroscopo del weekend dal 6 al 7 luglio prevede un Leone più affettivo nei propri legami, influenzato dalla Luna in buon aspetto, mentre il Cancro rimane piuttosto espansivo nei confronti del partner. L'Acquario avrà alcune incomprensioni da risolvere con il partner, mentre il Capricorno potrebbe decidere di rimandare alcuni impegni lavorativi.

Previsioni oroscopo weekend 6 e 7 luglio 2024 segno per segno

Ariete: il primo fine settimana del mese di luglio non sarà così caloroso per voi, nonostante la Luna sia favorevole. Questo periodo di Venere negativa però non durerà ancora a lungo, dunque, cercate di fare qualcosa per risollevare il vostro rapporto.

In ambito lavorativo sarete aiutati da Mercurio in questo periodo. Arriveranno buone idee, ma per risultati concreti dovrete aspettare. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale altalenante in questo fine settimana. Se la giornata di sabato sarà buona per la vostra relazione di coppia, durante la giornata di domenica potrebbe esserci qualche piccola incomprensione da sistemare. In ambito lavorativo qualche buona idea potrebbe rivelarsi azzeccata per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale positiva per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna in buon aspetto durante la giornata di domenica. Sarete stimolanti a vivere un rapporto più movimentato, ma soprattutto più maturo.

Sul fronte professionale state andando bene, ciò nonostante dovrete tenere sotto controllo le vostre finanze. Voto - 8️⃣

Cancro: sarà un weekend coinvolgente per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere in buon aspetto vi permetteranno di essere di buona compagnia ed espansivi con la persona che amate. Sul fronte professionale darete prova delle vostre abilità.

Con Marte in sestile dal segno del Toro, sarete sempre attivi e con un'idea da portare avanti. Voto - 9️⃣

Leone: con la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale sarete piuttosto affettivi nei confronti della persona che amate. Se siete single, un piccolo gesto o un regalo inaspettato potrebbero accendere la scintilla dell'amore con la vostra fiamma.

In campo professionale sarà un periodo di crescita per voi, e dovrete saper gestire bene ogni particolare dei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale positiva in questo primo weekend di luglio. Vi prenderete cura del partner con affetto e rispetto, costruendo un rapporto davvero affiatato. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere il momento adatto per provare a investire tempo e risorse in nuovi progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: questo fine settimana sarà tutto sommato discreto e produttivo per voi. In ambito lavorativo Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti, aiutandovi a trovare soluzioni adeguate per raggiungere i vostri obiettivi. In amore Venere sarà ancora negativa, ciò nonostante nella giornata di domenica qualcosa tra voi e il partner potrebbe cambiare considerato la Luna in sestile.

Voto - 7️⃣

Scorpione: con Mercurio in quadratura dal segno del Leone potrebbero insorgere alcune difficoltà in campo professionale. Cercate di non essere precipitosi nei vostri progetti, non sottovalutando la situazione. Inoltre, iniziate a dare un valore al denaro che spendete. Sfera sentimentale nel complesso positiva grazie a Venere in trigono, ma attenzione alla Luna in quadratura durante la giornata di domenica. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà un fine settimana nel complesso stabile per voi nativi del segno. In ambito amoroso vi sentirete bene insieme alla persona che amate. Soprattutto la giornata di domenica sarà interessante per concentrarsi maggiormente sulla vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale Mercurio porterà idee interessanti per i vostri progetti, ma attenzione a non avere ambizioni troppo elevate.

Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali in lieve rialzo durante questo weekend, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Mercurio non sarà più opposto nei vostri confronti, ciò nonostante avrete ancora molte cose da sistemare nel vostro impiego. In amore sarete ancora messi in difficoltà dalla Luna e da Venere. Single oppure no, il rapporto con la persona che amate non sarà così coinvolgente. Voto - 6️⃣

Acquario: il lavoro potrebbe rivelarsi più complicato per voi nel prossimo periodo considerato Mercurio in opposizione. Alcuni progetti faticheranno ad andare avanti a causa di alcuni imprevisti o rallentamenti difficili da risolvere. In amore la vostra relazione sarà stabile, ma attenzione durante la giornata di domenica, quando la Luna sarà opposta.

Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale positiva in questo fine settimana di luglio. La Luna e Venere porteranno benessere all'interno del vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo agirete più di vostro istinto in questo periodo. Alcune idee potrebbero funzionare, altre potrebbero richiedere ulteriori revisioni. Voto - 8️⃣