L'oroscopo settimanale dal 15 e il 21 luglio preannuncia novità in amore per coppie e single. Un turbinio di eventi celesti in grado di portare una vera e propria rivoluzione tra i dodici segni. I prossimi sette giorni, infatti, segneranno il passaggio del testimone tra diversi segni zodiacali. Il 20 luglio, il Sole lascerà il Cancro per entrare nel focoso Leone, mentre nello stesso giorno Marte concluderà il suo transito in Toro per approdare in Gemelli.

Il segno del Leone vivrà una settimana dove potreste trovarvi di fronte ad un bivio, mentre il Toro e l'Acquario avranno nuove opportunità da poter cogliere.

L'amore per coppie e single secondo l'oroscopo della settimana da lunedì 15 a domenica 21 luglio

Ariete - Se sentirete l'esigenza di trascorrere del tempo da soli in questa settimana, sarà importante spiegarne il motivo alle persone che vi circondano. Nascondere il vostro bisogno di introspezione potrebbe creare incomprensioni e alimentare pregiudizi. Nelle relazioni amorose, parlando di coppia, sarà fondamentale mantenere la calma e l'equilibrio. Evitate di acuire vecchi rancori con parole impulsive. Se non saprete cosa dire, sarà meglio tacere e attendere il momento giusto per esprimere i vostri pensieri in modo costruttivo. Single, conoscere nuove persone potrebbe rivelarsi difficile in questo periodo.

Se vi troverete a frequentare persone per inerzia o insoddisfazione, sarà consigliabile allargare i vostri orizzonti e cercare nuove esperienze. Solo così potrete fare nuovi incontri e dare una scossa alla vita sentimentale. Ascoltate le vostre esigenze e non abbiate paura di cambiare rotta se necessario. La settimana potrebbe rivelarsi propizia per la riflessione e la scoperta di nuove passioni.

Toro - Largo al cuore! Sarà una settimana di rivelazioni sentimentali, in cui dovrete dare spazio alle vere emozioni. Capire cosa provate sarà fondamentale per affrontare al meglio le situazioni e le persone coinvolte. Le coppie dovranno navigare tra sensazioni e sentimenti contrastanti. Per alcune, potrebbe essere un periodo di messa in discussione, mentre per altre la tranquillità regnerà sovrana grazie a un equilibrio conquistato con fatica.

Single, se siete in cerca dell'amore, questa settimana potrebbe essere ricca di incontri e appuntamenti. Potreste persino avere più appuntamenti al giorno! La chiave del successo sarà saperli gestire con abilità e discernimento. Siate sinceri con voi stessi e con gli altri. Non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti. Ascoltate attentamente ciò che gli altri hanno da dire. Se vi trovate di fronte a un bivio, prendetevi il tempo necessario per riflettere prima di prendere una decisione.

Gemelli - Sarete pervasi da gioia e speranza questa settimana, e c'è un motivo: alta la possibilità di vivere un amore appagante con le persone che amate. Sarà importante trattarle con il massimo rispetto e attenzione per coltivare questo sentimento.

Le coppie potrebbero trovarsi di fronte a nuove responsabilità, che potrebbero mettere alla prova la solidità del loro legame. Tuttavia, non temete: affrontare queste sfide insieme potrebbe rafforzare la vostra unione. Per i single, potrebbe esserci l'occasione di riaccendere la fiamma con un amore del passato. Se vi sentite pronti a dare una seconda possibilità, parlate con il cuore aperto e sincero: potreste essere sorpresi dal risultato. Nutrite i vostri sentimenti con gesti d'amore e attenzione. Comunicate apertamente e con onestà con le persone che amate. Non abbiate paura di rischiare per amore. Se vi sentite insicuri, non esitate a chiedere consiglio a un amico fidato o a un familiare.

Cancro - Questa settimana, dovrete dare priorità alla famiglia e alle persone care. È importante dedicare loro tempo e attenzioni, sia per dovere che per mantenere le promesse fatte. Anche le coppie dovranno impegnarsi maggiormente nel rapporto. Ascoltate le esigenze del vostro partner, anche se vi sembrano eccessive. Il segreto per un legame armonioso è il dare senza aspettarsi nulla in cambio. Se siete single, è il momento di mostrare il vostro lato migliore, soprattutto a chi si avvicina a voi con sincerità e senza secondi fini. Potreste ricevere delle piacevoli sorprese se siete disposti a concedere una possibilità. Dimostrate il vostro affetto ai vostri cari con gesti concreti. Siate pazienti e comprensivi con le persone che vi circondano.

Non trascurate il dialogo e la comunicazione aperta. Se vi sentite stressati o sopraffatti, concedetevi del tempo per voi stessi per ricaricare le batterie.

Leone - I prossimi sette giorni in evidenza potreste trovarvi di fronte a un bivio: attratti da chi si allontana e disinteressati a chi vi è vicino. Sarebbe opportuno riflettere su questo schema e fare chiarezza dentro di voi. Per le coppie, potrebbe essere un periodo di chiarimenti e risposte ai dubbi che le affliggono. Tuttavia, se non affronterete i problemi apertamente con il partner, alcuni di essi potrebbero persistere, creando ulteriori tensioni. Nonostante le numerose occasioni di felicità a portata di mano, i single potrebbero scegliere di non coglierle, ancora intrappolati in un passato idealizzato e lontano dalla realtà.

È importante liberarsi dai fantasmi del passato per aprirsi a nuove esperienze e possibilità. Siate onesti con voi stessi e con gli altri. Affrontate i problemi a viso aperto, senza fuggire. Concedetevi una nuova possibilità e vivete il presente con entusiasmo. Non abbiate paura di cambiare e di evolvere.

Vergine - Stare sereni nel caso i vostri sogni non entusiasmano quelli che vi circondano. Ricordate che avete sempre amici e familiari con cui condividere le vostre passioni: non dimenticate il loro sostegno! Le coppie avranno molte occasioni per stare insieme, ma è importante non trascurare la compagnia di amici e familiari. Tuttavia, ricordate di ritagliarvi anche dei momenti di privacy per coltivare la vostra relazione.

Non illudetevi di avere il mondo ai vostri piedi solo perché riceverete diverse proposte. Cercate di mantenere i contatti con tutti, ma evitate di dare troppa confidenza a chi non la merita: la vera soddisfazione arriverà da rapporti sinceri e profondi. Siate se stessi e non temete di esprimere i vostri sogni. Nutrite le vostre relazioni con amici e familiari. Dedicate del tempo di qualità al vostro partner. Siate selettivi e non accontentatevi di relazioni superficiali.

Bilancia - Non temete di approfondire temi che vi risultano nuovi, soprattutto se riguardano persone che vi interessano. In questa settimana, aprirsi a nuove conoscenze potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Le coppie avranno modo di godersi momenti di complicità e sintonia, anche senza bisogno di tante parole.

Sguardi e gesti saranno sufficienti per esprimere i vostri sentimenti. Tuttavia, preparatevi ad affrontare alcune difficoltà, che però non comprometteranno la vostra felicità. I single potrebbero non cogliere appieno il senso di alcuni incontri, soprattutto quelli della prima settimana. Non scoraggiatevi: queste esperienze, seppur non immediate, vi aiuteranno a definire meglio ciò che cercate in una relazione. Siate curiosi e aperti a nuove esperienze. Non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti. Ascoltate attentamente le persone che vi circondano. Concedetevi del tempo per voi stessi per riflettere su ciò che desiderate.

Scorpione - Avete imboccato la strada giusta, ora è importante proseguire con determinazione e non tornare indietro.

Forse non potrete percorrerla tutta in una volta, ma non perdete di vista il vostro obiettivo. Le coppie, soprattutto quelle più giovani, non devono avere fretta. Ogni passo deve essere compiuto con calma e riflessione. Bruciare le tappe potrebbe creare solo problemi. Single, non avete nulla di cui rimproverarvi, ma un pizzico di iniziativa in più non guasterebbe. Prendere il telefono e chiamare la persona che vi interessa è un piccolo gesto che può fare la differenza. Far sentire la vostra voce e il vostro interesse è fondamentale per la conquista. Siate tenaci e non mollate mai di fronte alle difficoltà. Non accontentatevi di compromessi, ma lottate per ciò che desiderate. Ascoltate i consigli di chi vi vuole bene, ma non perdete mai la vostra indipendenza.

Concedetevi del tempo per ricaricare le batterie e per riflettere sui vostri obiettivi.

Sagittario - La settimana darà un'occasione per riflettere su alcune persone o situazioni che vi riguardano. Sarà importante assumere un comportamento razionale e mettere da parte l'istinto per prendere decisioni ponderate. Le coppie dovrebbero evitare di discutere in pubblico, poiché questo potrebbe portare a litigi accesi. È consigliabile mantenere un certo ritegno e affrontare i problemi in maniera privata e costruttiva. Nuove opportunità potrebbero sorgere per i single, ma attenzione: non sarà un percorso facile. Per conquistare la persona che vi interessa, dovrete superare alcune prove e dimostrare il vostro valore.

Preparatevi a mettervi in gioco! Siate obiettivi e ponderati nelle vostre decisioni. Non lasciatevi sopraffare dalle emozioni. Comunicate apertamente e con onestà con le persone che vi circondano. Non abbiate paura di affrontare le sfide.

Capricorno - In questo periodo, potreste avvertire una certa difficoltà nel sopportare le relazioni, soprattutto quelle personali, a causa di un umore un po' cupo e poco incline alla socialità. All'interno della famiglia, potrebbero sorgere tensioni, ma con il dialogo e la pazienza riuscirete a superarle. Le coppie potrebbero attraversare momenti di sconforto, che però riuscirete a mascherare con bravura. Non rimandate il confronto aperto e sincero: affrontare i problemi insieme vi aiuterà a rafforzare il vostro legame. Se single, non avrete alcuna intenzione di frequentare persone problematiche o confuse riguardo ai loro obiettivi di vita. Tenderete ad allontanarvi da chi non vi ispira positività e concretezza. Cercate di aprirvi agli altri e di condividere le vostre emozioni. Non isolatevi e non accumulate rabbia o frustrazione. Siate sinceri con il vostro partner e con voi stessi. Non accontentatevi di relazioni superficiali.

Acquario - Finalmente, dopo un lungo periodo, questa settimana porta con sé i primi segnali positivi e nuove opportunità per le vostre relazioni amorose. Le coppie ritroveranno complicità e sintonia. Potrete finalmente dedicarvi a progetti comuni e a realizzare idee creative e divertenti. Cogliete l'occasione per vivere momenti indimenticabili insieme! I single potrebbero lasciarsi trascinare dall'entusiasmo e dalla passione, senza rendersi conto di quanto si stanno spingendo oltre. Non abbiate fretta: procedete con cautela e valutate attentamente le situazioni per evitare delusioni. Siate aperti alle nuove esperienze e non abbiate paura di rischiare. Comunicate apertamente con il vostro partner e condividete i vostri sogni. Godetevi il momento presente e non pensate troppo al futuro. Ascoltate il vostro intuito, ma non fatevi prendere dall'impulsività.

Pesci - Nella settimana dal 15 al 21 luglio tenderete a focalizzarvi su questioni di poco conto, trascurando invece impegni importanti. Prendetevi del tempo per riflettere e dare priorità a ciò che davvero conta. Le coppie dovranno affrontare diverse discussioni, ma è importante non lasciarsi sopraffare dai contrasti. Cercate di trovare un terreno comune e di ragionare insieme per risolvere i problemi in modo costruttivo. Non confondete il confronto con il litigio: il dialogo aperto è fondamentale per mantenere un rapporto sano. I single potranno sfruttare il loro equilibrio interiore per fare nuove conoscenze interessanti. Non abbiate troppe aspettative e concentratevi sul godervi il momento presente. Nuove amicizie e relazioni positive potranno migliorare il vostro umore senza creare pressioni eccessive. Siate concreti e affrontate le vostre responsabilità. Comunicate in modo chiaro e assertivo con il vostro partner. Siate aperti a nuove esperienze e conoscenze. Concentratevi sul presente e non create aspettative irrealistiche.