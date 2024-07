L'oroscopo della giornata di domenica 14 luglio vedrà la Luna a cavallo tra il segno della Bilancia e dello Scorpione, anche se il segno d'acqua farà fatica a beneficiarne in amore, considerando Venere negativa. Il Toro sarà provocante in amore, mentre i Pesci vivranno una giornata equilibrata tra amore e lavoro.

Previsioni oroscopo domenica 14 luglio 2024 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana solamente discreta per voi nativi del segno. La Luna in opposizione vi darà qualche grattacapo nella prima parte della giornata. Soltanto nel tardo pomeriggio Venere potrà darvi una mano in amore.

Sul fronte professionale idee e buona volontà vi spingeranno a gestire in modo ottimale le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Toro: con la Luna in opposizione e Venere in quadratura sarete un pò troppo provocanti in amore. Punzecchiare la persona che amate non sarà il metodo migliore per riuscire a conquistarla. Anche nel lavoro faticherete a gestire i vostri progetti a causa di Mercurio. Le vostre idee non sempre saranno proficue. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Gemelli: configurazione astrale positiva durante questa giornata di domenica. La Luna e Venere vi daranno emozioni e intesa con la persona che amate. Se siete single vi sentirete in vena di audaci conquiste.

Per quanto riguarda il lavoro potrete contare sul sostegno di stelle come Marte, Giove e Mercurio per centrare importanti successi. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 9

Cancro: sfera sentimentale sottotono in questa domenica di luglio. La prima parte della giornata sarà difficile a causa della Luna in Bilancia. Successivamente, l'astro argenteo sarà dalla vostra parte, e potreste avere piccole occasioni per riscattarvi e costruire un rapporto migliore con la vostra anima gemella.

Nel lavoro vi terrete impegnati in questo periodo, cercando di fare sempre del vostro meglio per ottenere buoni risultati. Amore - 6 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Leone: sarà una domenica discreta per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà regolato da Venere in congiunzione, ma attenzione alla Luna in quadratura in serata, che potrebbe causare qualche incomprensione.

Sul fronte professionale farete valere le vostre idee, e con Marte e Giove favorevoli, avrete energie e un pò di fortuna per raggiungere il successo che meritate. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Vergine: periodo stabile in amore per voi nativi del segno. I vostri pensieri saranno proiettati verso la persona che amate, dedicandogli momenti davvero romantici. Sul fronte lavorativo potrebbe esserci qualche ostacolo di troppo da superare a causa di Marte e Giove in quadratura. Attenzione alle decisioni che prenderete, perchè potreste commettere qualche errore di troppo. Amore - 8 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Bilancia: sfera sentimentale discreta in questa giornata di domenica. Con la Luna e Venere in buon aspetto, il rapporto con il partner sarà romantico e piacevole, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Se siete single apprezzerete molto la compagnia di alcune persone conosciute da poco. In campo professionale la vostra produttività raggiungerà nuove vette, grazie al sostegno di stelle come Marte, Mercurio e Giove. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 9

Scorpione: non sarà una domenica particolarmente serena per voi nativi del segno, anche se la Luna arriverà nel vostro cielo in tarda giornata. L'influenza negativa di Venere sarà molto pesante per la vostra relazione di coppia, causando spiacevoli discussioni. Anche in campo professionale non sarete nelle condizioni migliori per portare a termine i vostri progetti considerato Mercurio in quadratura. Amore - 6 Lavoro - 5 Fortuna - 7

Sagittario: giornata di domenica eccellente per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna e Venere saranno con voi, e alimenteranno una relazione di coppia davvero romantica e affiatata. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi sarà vicino, e vi aiuterà a rimediare agli errori commessi nei giorni precedenti. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Capricorno: periodo altalenante in campo amoroso per voi nativi del segno. La Luna rimbalzerà dal segno della Bilancia al segno dello Scorpione, mettendovi in difficoltà con la vostra relazione di coppia, non sempre il massimo del romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro sarete produttivi a sufficienza in questo periodo, ma attenzione a non ambire troppo in alto. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Acquario: configurazione astrale difficile in amore a causa di questo cielo cupo.

Venere rimarrà in opposizione dal segno del Leone, inoltre, a fine giornata, la Luna sarà in quadratura. Il rapporto con la vostra fiamma non sarà affatto facile. Sul fronte professionale Marte e Giove saranno dalla vostra parte, ma con Mercurio opposto ci saranno alcuni imprevisti da superare. Amore - 5 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Pesci: sfera sentimentale discreta in questa giornata di domenica. Il rapporto con il partner si accenderà a fine giornata, quando la Luna si sposterà in trigono dal segno amico dello Scorpione. In campo professionale sarete messi in difficoltà da Marte e Giove negativi. Non tutti i vostri progetti infatti potrebbero funzionare bene. Amore - 7 Lavoro - 6 Fortuna - 6