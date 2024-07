L'oroscopo della giornata di martedì 2 luglio vedrà i Gemelli più romantici e sicuri di sé, forti della presenza benefica della Luna, mentre Mercurio passerà in Leone, aiutando il segno di fuoco a sbloccare una situazione di stallo. Venere porterà buoni consigli ai nati Cancro, e l'Acquario dovrà fare attenzione alle scelte che farà.

Previsioni oroscopo martedì 2 luglio 2024 segno per segno

Ariete: previsioni astrali convincenti in questa giornata di martedì. Godrete del sostegno della Luna in sestile, che vi spingerà a mostrare la parte migliore di voi nei confronti del partner.

Attenzione però a Venere, ancora in cattivo aspetto. In campo professionale arriverà il pianeta Mercurio a darvi una mano con i vostri progetti. Arriveranno finalmente idee migliori che possono fare la differenza. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Toro: configurazione astrale che vedrà il pianeta Mercurio spostarsi nel segno del Leone a partire da questo martedì di luglio. In campo professionale alcuni progetti potrebbero subire una battuta d'arresto, che dovrete sbloccare velocemente. In amore questa Venere attiva sarà in grado di regalarvi buone emozioni. Single oppure no, avrete ancora buone occasioni per dichiarare i vostri sentimenti. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Gemelli: sarà un martedì grandioso.

Queste stelle si muoveranno dalla vostra parte, rendendo il prossimo periodo più interessante. In amore sarete affettuosi e maturi a sufficienza nei confronti del partner grazie alla Luna nel segno. Sul fronte professionale arriverà Mercurio a darvi una mano con i vostri progetti, portando buone idee, ma soprattutto sicurezza in quel che fate.

Amore - 8 Lavoro - 9 Fortuna - 9

Cancro: il pianeta Mercurio lascerà il vostro cielo durante questa giornata di martedì. Il lavoro si rivelerà comunque proficuo per voi, ma attenzione a non prendere decisioni impulsive. Molto bene in campo amoroso, dove continuerete a dimostrare quanto ci tenete al partner con le vostre azioni, grazie anche ai consigli di Venere.

Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Leone: giornata che vedrà il pianeta Mercurio arrivare nel vostro segno zodiacale. In campo professionale sarà finalmente possibile recuperare terreno, sbloccando alcune situazioni in fase di stallo, ma con grande potenziale. In amore la Luna vi sorriderà dal segno dei Gemelli, contribuendo a costruire una relazione di coppia più matura. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Vergine: previsioni astrali altalenanti per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in quadratura dal segno dei Gemelli non sarà vostra amica, e potrebbe causare spiacevoli incomprensioni. In ambito lavorativo potreste tentare soluzioni alternative per i vostri progetti, che potrebbero portare a risultati interessanti.

Amore - 6 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Bilancia: sarete più attivi e certosini nei vostri progetti in questo periodo. Ora che Mercurio si trova in buon aspetto, sarà finalmente possibile provare a investire più risorse in alcuni progetti rimasti fermi. In amore sarete ancora messi in difficoltà da Venere in quadratura, ciò nonostante la Luna in trigono vi darà una mano. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Scorpione: sfera sentimentale stabile. La seconda giornata di luglio si rivelerà abbastanza piacevole per voi e il partner. Approfittate del periodo per costruire un legame più solido. In campo professionale sapete di non aver bisogno di dimostrare niente a nessuno. A volte potreste commettere degli errori a causa di Mercurio in quadratura, ciò nonostante cercherete comunque di fare del vostro meglio.

Amore - 7 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Sagittario: periodo in rialzo sul fronte professionale per voi nativi del segno. L'arrivo di Mercurio nel segno del Leone potrebbe cambiare le carte in tavola e aiutarvi a mettere insieme progetti più proficui. Sul fronte amoroso invece dovrete fare attenzione alla Luna in opposizione. Single oppure no, alcune incomprensioni in famiglia o con la vostra anima gemella potrebbero rivelarsi fastidiose da risolvere. Amore - 6 Lavoro - 8 Fortuna - 6

Capricorno: configurazione astrale che sta per cambiare in meglio per voi nativi del segno. Già a partire da questa giornata, il pianeta Mercurio sarà dalla vostra parte, e in campo professionale sarà possibile trovare soluzioni migliori per i vostri progetti.

Sul fronte amoroso la scintilla dell'amore faticherà ancora ad accendersi, ciò nonostante qualcosa sta finalmente per cambiare. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Acquario: con Mercurio in opposizione dal segno del Leone, alcune vostre decisioni potrebbero rivelarsi errate. Soprattutto in campo professionale, potreste aver bisogno di alcuni consigli da parte di chi ne sa più. In amore la Luna in trigono vi metterà a vostro agio con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single arriveranno emozioni speciali da coltivare. Amore - 8 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Pesci: sfera sentimentale altalenante. La Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro e il vostro rapporto con il partner non sarà sempre così affiatato. In campo professionale perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante sarete ancora sulla strada giusta per raggiungere importanti successi. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 7