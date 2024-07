L'oroscopo della giornata di martedì 23 luglio vedrà il Sole poggiarsi nel segno zodiacale del Leone, che godrà di una vita sentimentale più luminosa, mentre alcune stelle contrarie potrebbero disturbare il progredire dei nativi Acquario. Il Cancro sarà nelle condizioni giuste per sperimentare nuove idee professionali, mentre gioia di vivere e ottimismo influenzeranno i nativi Sagittario.

Previsioni oroscopo martedì 23 luglio 2024 segno per segno

Ariete: il vostro martedì inizierà molto bene per voi nativi del segno. Sarete sostenuti da un cielo davvero sereno.

Con il partner non mancheranno emozioni e una buona dose di ottimismo per poter vivere bene insieme. Sul fronte professionale sarà una buona giornata per scoprire se alcuni progetti lavorativi possono finalmente rivelarsi proficui per voi. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di martedì che vedrà un cielo nuvoloso sopra di voi. Il Sole smetterà di darvi una mano, spostandosi in una posizione scomoda per voi, insieme alla Luna e Venere. Single oppure no, non sarà un bel periodo per riuscire a conquistare il cuore della persona che amate. Nel lavoro alcuni progetti saranno realizzabili se saprete impegnarvi, nonostante le mille difficoltà da superare. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale luminosa in questa giornata di martedì.

Anche il Sole darà il suo contributo per una relazione di coppia affiatata, matura e romantica a sufficienza, soprattutto se siete nati nella prima decade. In campo professionale sarà un periodo di riflessione, per cercare di mettere in piedi nuovi stimolanti progetti. Voto - 9️⃣

Cancro: non tutti apprezzeranno il vostro carattere spesso cupo o malizioso.

In campo sentimentale non sarà un ottimo periodo per stare bene insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro invece potrebbe essere un buon momento per sperimentare, e trovare nuove idee da applicare ai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: sarà un martedì piacevole per la vostra vita amorosa. Sarà un bel periodo per scoprire nuovi lati del vostro rapporto, che possono in qualche modo regalarvi momenti davvero appaganti.

In campo professionale sarete in attesa di novità nel vostro settore. Nel frattempo, continuate a impegnarvi per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Vergine: è il momento di staccare la spina e fare mente locale in questo periodo sul piano professionale. Avrete bisogno di capire quale direzione poter intraprendere per i vostri progetti, e ricominciare da dove avrete certezze. In campo amoroso vi sentirete bene insieme alla persona che amate. Questo cielo sarà poco influente, ciò nonostante potrete godere di un rapporto piacevole. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà il Sole in opposizione nel prossimo periodo. La Luna e Venere saranno favorevoli per il momento, ma attenzione a possibili ripercussioni con il partner.

In ambito lavorativo sarete nelle condizioni migliori per riuscire a portare a termine con successo le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo sterile di emozioni per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà l'astro argenteo e il pianeta dell'amore negativi nei vostri confronti. Attenzione a non trascurare il vostro rapporto. Nel lavoro occhio a non farvi prendere dall'agitazione. Sotto pressione non sarà facile portare a termine i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Sagittario: gioia di vivere e ottimismo faranno parte della vostra vita quotidiana in questo periodo. Il sostegno della Luna e di Venere, insieme al Sole in trigono, vi aiuteranno a costruire un rapporto unico. Sul fronte professionale non tutte le vostre idee potrebbero funzionare.

Non sarete sempre nelle condizioni ideali per raggiungere il successo. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata di martedì che vedrà il Sole in quadratura dal segno dell'Ariete. Il rapporto con il partner sarà tutto sommato discreto, ma attenzione a non pretendere troppo dal partner. Per quanto riguarda il lavoro troverete idee valide per i vostri progetti, e con un po' d'impegno raggiungerete buoni risultati. Voto - 7️⃣

Acquario: alcune stelle contrarie potrebbero rendere difficile questa giornata per voi nativi del segno. Soprattutto in campo amoroso, la vostra relazione di coppia non sarà particolarmente appagante. Anche voi single non vi sentirete a vostro agio con alcune persone. Nel lavoro non trascurerete i vostri doveri, ma i risultati non saranno sempre garantiti considerato Mercurio in opposizione.

Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali discrete in questa giornata di mercoledì. La vostra relazione di coppia sarà piacevole, ma mai troppo romantica. Se siete single le nuove conoscenze andranno fatte un passo alla volta. Nel lavoro non sarete sempre nelle condizioni ottimali per gestire al meglio i vostri progetti. In ogni caso, non vi arrenderete. Voto - 7️⃣