L'oroscopo della fortuna di giovedì 4 luglio prevede una giornata al di sopra delle aspettative per i Pesci. Per i Vergine in arrivo tante energie. L'Acquario si mostrerà intraprendente e gentile.

L'oroscopo della giornata segno per segno: Pesci fortunato

1° Toro: ritornare ad avere una fortuna a dir poco sfacciata per voi sarà davvero un piacere e un guadagno al di sopra delle aspettative. Grazie alla vostra nuova intraprendenza farete faville sul posto di lavoro, e non ci metterete molto a racimolare una fortuna, appunto.

2° Vergine: vi darete da fare come se foste dotati di poteri speciali.

Partendo da pochi strumenti, sarete in grado di sbaragliare la concorrenza e di rifarvi nel momento in cui avete avuto delle problematiche piuttosto importanti. Continuerete così con tante energie.

3° Pesci: una bella fortuna e tante energie si propagheranno dalle vostre parti, facendovi riuscire laddove recentemente avete fallito. La carta da giocare sul posto di lavoro sarà esattamente quella che vi conferirà anche molta più autostima.

4° Acquario: arriverete a fare gesti gentili a chiunque abbia bisogno del vostro aiuto. Sul lavoro questo sarà fondamentale per instaurare dei legami solidi. Non avrete paura di agire come meglio credete.

Ottimi guadagni per la Bilancia

5° Ariete: i miglioramenti sul piano professionale saranno fattori che influiranno positivamente sul posto di lavoro.

Le vostre capacità saranno premiate dopo tanto tempo a questa parte. La vostra mente sarà sempre più celere.

6° Leone: sarete dei strateghi eccezionali, soprattutto se siete a capo della vostra squadra. La vostra voglia di ricominciare a fare progetti sarà incentivata da ausili da parte dei colleghi più fidati. La fortuna sarà molto particolare anche in serata.

7° Bilancia: i guadagni saranno molti, ma al tempo stesso potrebbero essere abbastanza volatili. Il lavoro potrebbe essere sempre più leggero man mano che passerà la giornata. Con alcuni progetti potreste trovarvi in difficoltà, ma demordere sarà il vostro ultimo pensiero.

8° Gemelli: favorire le interazioni all'interno della propria squadra sarà un gesto salvifico per le vostre finanze.

Darete il meglio ma non sempre la fortuna vi darà gli strumenti affinché tutto vada liscio come l'olio.

Equilibrio in crisi per il Cancro

9° Sagittario: salvare qualche progetto in corso vorrà dire salvare almeno in parte la vostra carriera. Dovrete risparmiare parecchio nel corso di questa giornata, anche perché sarete molto tentati dallo shopping e dalle ultime novità inerenti.

10° Scorpione: costruire pezzo per pezzo la vostra carriera in questo momento non sarà semplice come prima. Grazie ad ausili esterni riuscirete a pianificare la vostra tabella di marcia, ma non a proseguire in modo adeguato alcuni progetti in corso.

11° Capricorno: le questioni di carattere finanziario conosceranno una battuta d'arresto.

Non potreste avere molte energie a causa di influssi astrali non del tutto favorevoli, ma saprete come cavare il ragno dal buco anche in situazioni ostiche come quelle che state affrontando in questo momento.

12° Cancro: dovrete fare una pausa forzata affinché possiate ripristinare un equilibrio e delle energie necessarie per poter riprendere a lavorare al massimo delle forze. Darete molta importanza a questioni che non ne hanno.