L'oroscopo della giornata di sabato 10 agosto vedrà i Gemelli carichi e pronti a tutto, mentre i nativi Capricorno saranno pieni di fantasia. Il Leone non dovrà essere testardo nei propri progetti al fine di evitare problemi, mentre il Toro sarà più tonico in amore.

Previsioni dell'oroscopo di sabato 10 agosto segno per segno

Ariete: il vostro sabato inizierà bene per voi nativi del segno. La Luna in sestile vi darà la spinta che serve per vivere una relazione di coppia matura e appagante, soprattutto se appartenete alla prima decade. Nel lavoro saprete guidare bene i vostri progetti, e mettere a frutto le vostre capacità professionali.

Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali valide in questa giornata di sabato. Vi sentirete tonici e attivi in amore, capaci di costruire un buon legame con la persona che amate. In ambito lavorativo Mercurio sarà vostro alleato, ma la risoluzione di alcuni progetti potrebbe comunque richiedere più tempo del previsto. Voto - 8️⃣

Gemelli: la voglia di parlare e di risolvere i problemi sarà maggiore grazie alla Luna in congiunzione. Cercherete di dare un tono diverso al vostro rapporto, provando ad approcciarvi in modo differente alla persona che amate. Nel lavoro sarete abbastanza carichi e pronti a tutto, ma attenzione a non essere precipitosi. Voto - 7️⃣

Cancro: le vostre idee potrebbero fare la differenza in campo professionale, considerata la posizione favorevole di Mercurio.

Per quanto riguarda i sentimenti, la vostra empatia vi permetterà di godere rapporti sinceri, che si tratti del partner, della vostra famiglia o di un'amicizia importante. Voto - 9️⃣

Leone: questa giornata di agosto non sarà affatto male per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in sestile vi metterà a vostro agio, spingendovi a dare un tono più maturo, oltre che romantico, alla vostra relazione di coppia.

In ambito professionale sarà una situazione un po’ particolare quella che state vivendo, che richiederà particolare attenzione per poter raggiungere i vostri obiettivi. A tal proposito, meglio non essere troppo testardi. Voto - 7️⃣

Vergine: con la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli, potreste farvi prendere un po’ troppo dalle emozioni in questo periodo, rischiando di causare spiacevoli incomprensioni tra voi e il partner.

Per quanto riguarda il lavoro vi andrà bene tutto per il momento, pur di riuscire ad avere entrare migliori. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale dolce e romantica nel corso di questa giornata di sabato. Tra voi e il partner ci sarà sintonia e buone emozioni. Anche voi single potreste riuscire a sentirvi più vicini alla vostra fiamma. In ambito lavorativo le certezze che avrete vi spingeranno ad avere ancora più fiducia nelle vostre capacità. Voto - 9️⃣

Scorpione: state sperimentando molto in questo periodo, studiando a fondo nuove idee da applicare ai vostri futuri progetti professionali. Per quanto riguarda i sentimenti sarà un sabato stabile per voi nativi del segno. Sarete in grado di mettere in mostra la vostra parte più romantica.

Voto - 8️⃣

Sagittario: questo cielo sarà poco favorevole in questo periodo. In amore non vi sentirete bene con il partner, e sperare in un rapporto migliore senza agire non sarà la soluzione adatta. Stessa cosa per quanto riguarda il lavoro. Per ottenere di più dal vostro impiego, dovrete essere capaci di prendere in mano la situazione. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata di sabato positiva in campo sentimentale. Venere in trigono porterà emozioni stravolgenti tra voi e il partner, soprattutto per voi nati nella prima decade. In campo lavorativo ragionerete in modo lucido e preciso grazie a Mercurio, con una grande fantasia. Tenete in considerazione però che alcuni progetti saranno impegnativi da gestire, dunque, non fatevi prendere dalla fretta.

Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale coinvolgente in questa giornata di sabato, grazie alla Luna in trigono dal segno dei Gemelli. Alimenterete buoni sentimenti nei confronti del partner, puntando maggiormente sulla stabilità di coppia. In campo professionale potrete contare sul sostegno di Marte e Giove, che porteranno energie interessanti e un pizzico di fortuna per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: vietato in questo sabato assumere atteggiamenti stravaganti nei confronti della persona che amate. Se siete single è meglio non avere troppe pretese sentimentali per il momento. In campo professionale riflettete bene sulle vostre mansioni in corso, ma soprattutto, evitate di prendervi troppi rischi. Voto - 6️⃣