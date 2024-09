L'oroscopo dell'amore di venerdì 20 settembre preannuncia che sarà una giornata romantica per Pesci, Scorpione e Cancro. Le cose andranno invece meno bene per Acquario e Leone.

Di seguito approfondiamo i dettagli per tutti i segni, con la relativa classifica giornaliera.

Previsioni astrologiche dell'amore del 20 settembre e posizioni: Pesci in vetta alla classifica giornaliera

12° Leone: il vostro rapporto sentimentale potrebbe subire una battuta d’arresto. Quel batticuore che vi aveva fatto innamorare all’inizio sembra affievolirsi notevolmente, lasciando spazio a dubbi e riflessioni.

La complicità che una volta vi legava al partner potrebbe risultare distante, tanto da farvi chiedere se sia il caso di continuare o meno la relazione. Sarà il momento giusto per valutare con attenzione i vostri sentimenti e decidere se vale la pena investire ancora energie o prendere una nuova direzione.

11° Acquario: un atteggiamento freddo e distaccato potrebbe caratterizzare questa giornata, sia in ambito familiare sia con il partner. Vi sentirete emotivamente bloccati, incapaci di lasciarvi andare alle emozioni, soprattutto se nutrite rancore o rabbia verso qualcuno. Sarà importante cercare di non lasciarvi sopraffare dai sentimenti negativi, trovando il modo di sciogliere la tensione per evitare che questa freddezza si protragga troppo a lungo e comprometta le vostre relazioni.

10° Sagittario: l’amore potrebbe giocare un brutto tiro oggi. Le aspettative elevate che nutrivate potrebbero infrangersi contro la realtà, lasciandovi con un senso di delusione e frustrazione. Le coppie potrebbero trovarsi di fronte a una crisi, soprattutto se ci sono state incomprensioni non risolte. Affrontare questi problemi a cuore aperto, senza timore di mostrare la vostra vulnerabilità, potrebbe essere la chiave per superare il momento difficile e ripartire su basi più solide.

9° Vergine: in questo momento i sentimenti potrebbero passare in secondo piano, mentre sentite la necessità di mettere ordine nella vostra vita lavorativa e mentale. L'amore non sarà al centro dei vostri pensieri, ma questo distacco potrebbe anche aiutarvi a ritrovare un nuovo equilibrio personale. Potrebbe essere il momento giusto per apportare qualche cambiamento estetico, magari rinnovando il vostro look per sentirvi più sicuri e pronti a nuove sfide.

8° Ariete: dopo le tensioni delle giornate precedenti, finalmente potrete godere di una tregua, soprattutto in ambito familiare. Le difficoltà sembrano attenuarsi, anche se le stelle non favoriscono particolarmente nuovi incontri per i single. Tuttavia, potreste fare qualche nuova amicizia, anche se non sarà destinata a diventare qualcosa di più profondo. Per ora, sarà meglio concentrarsi su voi stessi e godervi questa ritrovata tranquillità.

7° Bilancia: vecchi amori potrebbero fare capolino nella vostra vita, portando con sé qualche preoccupazione o grattacapo. Nella vita di coppia, vivrete un’esperienza che vi permetterà di conoscere meglio il vostro partner, ma sarà vostro compito sfruttare questa opportunità per migliorare il rapporto.

Se sarete disposti a mettervi in gioco e a imparare dalle sfide, potrete rendere possibile un vero progresso nella relazione.

6° Toro: l'amore potrebbe sembrare un territorio inesplorato per alcuni di voi, soprattutto se siete single. Tuttavia, per chi è già in una relazione, la giornata potrebbe portare con sé delle sorprese estremamente originali che sapranno ravvivare il rapporto. Sarà il momento ideale per sorprendere il partner con gesti inaspettati, che riaccenderanno la passione e vi faranno riscoprire il piacere di stare insieme.

5° Capricorno: l’intesa con il partner sarà elevata, con complicità e entusiasmo che vi faranno sentire più vicini che mai. Sarete colti da uno slancio romantico che andrà oltre le vostre aspettative, regalando momenti di pura magia nella vostra relazione.

Anche in famiglia, il clima sarà sereno e vi sentirete particolarmente fortunati nelle interazioni con i vostri cari. Approfittate di questa armonia per rafforzare ulteriormente i legami affettivi.

4° Gemelli: la giornata vi darà il coraggio di esprimere i vostri veri sentimenti senza timori o riserve. L'amore sarà fonte di esperienze piacevoli, che potrebbero addirittura ispirarvi in altri ambiti della vita quotidiana. È il momento giusto per aprirvi con il partner e condividere ciò che provate, rafforzando così il vostro legame e vivendo con maggiore serenità le vostre emozioni.

3° Scorpione: dedicherete anima e corpo alla stabilizzazione della vostra relazione amorosa, senza remore o esitazioni.

Il coinvolgimento emotivo sarà molto più intenso rispetto ai giorni precedenti e inizierete a intravedere una possibile evoluzione positiva per il vostro rapporto. La complicità e la passione saranno gli ingredienti fondamentali per far crescere la vostra storia d’amore in modo solido e duraturo.

2° Cancro: la relazione di coppia entrerà in una fase di grande stabilità emotiva, che vi permetterà di crescere interiormente e di riflettere positivamente anche sul rapporto con il partner. Questo nuovo equilibrio vi donerà una maggiore serenità, insieme riuscirete a superare eventuali ostacoli con più facilità. Approfittate di questa fase per rafforzare ulteriormente la vostra connessione e per costruire un futuro insieme più solido.

1° Pesci: il vostro legame di coppia rinascerà sotto il segno della comprensione e della passione. La fiducia nel partner sarà la base su cui costruire una relazione destinata a durare nel tempo. Gli incontri saranno propizi per nuove avventure sentimentali: per chi è già in una relazione, questo sarà il momento ideale per fare un passo in avanti verso una maggiore armonia. La vostra capacità di comprendere l'altro sarà la chiave per una storia d'amore sempre più profonda e appagante.