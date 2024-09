L'oroscopo della giornata di domenica 8 settembre annuncia un periodo impegnativo per i Gemelli in campo professionale: dovranno dimostrare le loro capacità. Mentre Scorpione costruirà una bella intesa con il partner. Venere governa nel segno della Bilancia portando momenti d'oro in amore, mentre il Toro potrebbe mostrare un po’ di egoismo.

Previsioni oroscopo domenica 8 settembre 2024 segno per segno

Ariete: la creatività non sarà il vostro forte. Marte in quadratura prosciugherà facilmente le vostre energie, e non sarà facile portare a termine quei progetti più pesanti.

In campo amoroso di fare nuovi incontri al momento non se ne parla. Cercate invece di rendere più armonioso il rapporto con le persone che amate. Voto - 6️⃣

Toro: la Luna in opposizione dal segno dello Scorpione potrebbe mettere in mostra un po’ di egoismo da parte vostra. A volte potrebbero esserci delle discussioni con il partner, che fareste meglio a non ingigantire. In campo professionale Marte in sestile porterà buone energie, e presto arriveranno buone idee su cui scommettere. Voto - 7️⃣

Gemelli: è arrivato il momento di mettere in mostra tutte le vostre potenzialità in campo professionale. Il prossimo periodo sarà molto impegnativo e avrete bisogno di rimanere concentrati. In amore Venere vi regalerà piacevoli momenti con il partner, e aggiungerà equilibrio alla vostra vita quotidiana.

Voto - 8️⃣

Cancro: sarà una domenica più interessante per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in sestile. Anche se Venere sarà contraria, mostrare empatia e comprensione vi permetterà di potervi riavvicinare. In ambito lavorativo la vostra produttività sarà buona e, anche se alcuni progetti sono purtroppo sfumati, presto troverete qualcosa di più interessante.

Voto - 7️⃣

Leone: non sarà una domenica spettacolare complice l'astro argenteo in quadratura dal segno dello Scorpione. Fate attenzione a quello che potreste dire o fare nei confronti della persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo le vostre ambizioni saranno sempre alte, ma cercare di assecondarle non sarà così semplice.

Voto - 7️⃣

Vergine: una domenica abbastanza tranquilla. Sul fronte professionale esprimerete una certa audacia, utile per riuscire a fare buoni passi avanti con i vostri progetti. In campo sentimentale godrete di una piacevole stabilità in coppia. Se siete single conoscete più nel profondo nuove persone, ma un po’ alla volta. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni che vedono Venere governare nel vostro segno zodiacale. Avrete tanti buoni motivi per condividere il vostro amore verso la persona che amate, e trascorrere un piacevole weekend. Per quanto riguarda il lavoro sarete un po’ più lenti, a causa di Marte, ma considerato il periodo per il momento va bene così. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di costruire una piacevole intesa con la persona che amate.

Quest'estate potrebbe concludersi in maniera molto interessante. Non lasciatevi sfuggire certe occasioni amorose. Sul fronte professionale attendete il passaggio di Mercurio in sestile per poter investire di più nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: piccole soddisfazioni in campo professionale. Mercurio sarà favorevole ancora per un po’. Approfittate del periodo per gestire in maniera più efficace le vostre mansioni e poter ottenere di più. In amore vi sentirete davvero bene con il partner. Potrebbe essere un buon momento per dare un tocco più romantico e maturo al vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni che non vi vedono in ottima forma in campo professionale a causa del pianeta Marte in opposizione.

Avrete bisogno di un po’ di tempo in più per riuscire a gestire bene le vostre mansioni. In amore la Luna sarà favorevole, ma con Venere in quadratura i momenti romantici saranno ridotti all'osso. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà una domenica meno allettante del solito a causa della Luna in quadratura. Anche se Venere sarà favorevole, incentrare il vostro rapporto solo sui sentimenti potrebbe non essere sufficiente. In ambito lavorativo la vostra produttività sarà soddisfacente, anche se a volte potreste lasciare qualcosa indietro. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo migliore in campo sentimentale. Sarà una giornata molto tranquilla per la vostra relazione di coppia, che finalmente potrà godere di momenti di serenità. In ambito lavorativo sarete attivi grazie a Marte, ma attenzione a non essere precipitosi in quel che fate. Voto - 7️⃣