L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 settembre relativo agli affetti e ai sentimenti promette bene per il segno zodiacale del Cancro. I Leone faranno dei progetti di coppia, la Vergine si aprirà a nuove conoscenze e la Bilancia chiuderà alcuni capitoli sentimentali. Approfondiamo le previsioni astrologiche settimanali sull'amore, considerando anche la classifica da tre a cinque cuori.

Oroscopo e classifica dei segni poco fortunati in amore

Ariete: ❤❤❤. Questa settimana l'amore pretende maggiore chiarezza. Chi ha una relazione recente, magari iniziata durante l'estate, è chiamato a riflettere sulla direzione da prendere.

È il momento di capire se si tratta solo di un'infatuazione passeggera o se c'è la possibilità di costruire qualcosa di perdurante. È essenziale dare contorni più definiti al rapporto, perché non potete continuare a vivere nel dubbio imperituro. La stessa attenzione è necessaria per chi ha una nuova speciale amicizia e non è ancora certo se può evolvere in qualcosa di più serio. Se la situazione ristagna senza avanzamenti, è importante non farsi bloccare dall'orgoglio, ma nemmeno farsi andare per buono meno di ciò che meritate. Se l'altro si mostra troppo distaccato, non esitate a passare oltre: il mare è pieno di pesci. Anche per le coppie consolidate potrebbe essere un momento di confronti, soprattutto se ci sono progetti che non trovano un punto d'incontro.

Cercate di mediare e non essere troppo critici; ricordate che l'amore non è una gara.

Toro: ❤❤❤. I sentimenti portano novità: qualcuno di voi potrebbe aver fatto una nuova conoscenza che ha arricchito questo settembre. Se può essere vero amore lo scoprirete nelle prossime settimane, ma è importante notare che queste persone rappresentano molto più di semplici conoscenze.

Sono una possibilità di voltare pagina rispetto a delusioni passate o storie faticose da chiudere. Offrono terreno fertile per ripartire e amare in modo nuovo, correggendo errori del passato. Non perdete questa occasione. Anche per chi non ha ancora trovato un nuovo interesse amoroso, ci sono buone probabilità di vivere momenti piacevoli con qualcuno di inaspettato, specialmente a metà settimana.

Le coppie stabili continueranno a vivere un periodo favorevole, anche se chi viaggia spesso per lavoro potrebbe affrontare qualche piccola polemica con il partner.

Sagittario: ❤❤❤. Inizia un periodo più impegnativo sul fronte lavorativo, che può lasciare meno tempo per l’amore. È importante non creare fraintendimenti, soprattutto nelle relazioni nate da poco, dove una minore presenza potrebbe essere vista come disinteresse. Intorno a lunedì e martedì potreste essere accusati di scarsa partecipazione. Il vostro è un segno che tende a tenere tutto dentro, quindi spiegate la vostra situazione con calma, anche attraverso una lettera o una e-mail. Per chi vive una relazione indefinita o una crisi, è il momento di prendere decisioni più definite.

Questo vale anche per le storie clandestine e vaghe. Per i single, possibili attrazioni sul lavoro, ma è meglio evitare di infischiarsi in situazioni che potrebbero creare complicazioni.

Acquario: ❤❤❤. Questa settimana porta la necessità di affrontare delle questioni con il partner. Non si tratta sempre di conflitti, ma di ampliare gli orizzonti della relazione con progetti futuri. Le coppie stabili hanno davanti a sé un periodo di grande crescita. Per chi ha attraversato una crisi o frequenta una nuova persona, è importante esprimere le proprie esigenze tra martedì e giovedì. La reazione dell’altro rimane un’incognita, ma potrebbe sorprendervi positivamente. Chi è giunto al termine di una relazione avrà la consapevolezza necessaria per voltare pagina e iniziare una nuova storia, magari già ad ottobre.

Interessante, per i cuori solitari, la giornata di domenica, che offre buone possibilità di fare incontri o di ricevere degli inviti da non declinare assolutamente.

Settimana mediamente romantica

Capricorno: ❤❤❤❤. La settimana segna un recupero d'amore. Se avete avvertito un senso di oppressione nei giorni scorsi, potrebbe essere normale data la situazione astrale del momento. Qualunque sia il dubbio che vi tormenta, è importante parlarne apertamente con l’altro. Il silenzio, spesso, crea fraintendimenti. Potreste avvertire una distanza che va chiarita. Tra venerdì e sabato è fondamentale rimettere ordine nel cuore e fare scelte limpide. Non accontentatevi del primo che passa e amatevi di più.

Per chi non è in crisi, queste giornate sono utili per decisioni legate a spese familiari o domestiche.

Gemelli: ❤❤❤❤. Pianificare il futuro della coppia diventa un'attività più stimolante. Alcuni progetti, come una casa, un matrimonio o un figlio, possono essere ripresi in vista dell’autunno o del nuovo anno. Non solo le coppie stabili, ma anche quelle che hanno vissuto una crisi possono trarre beneficio da nuovi progetti. Tra giovedì e sabato molte coppie si sentiranno nuovamente in sintonia. Anche i cuori solitari troveranno occasioni interessanti da vivere senza remore, magari partecipando a eventi mondani o accettando inviti. Non perdete l’opportunità di socializzare: l’amore può manifestarsi in luoghi inaspettati.

Le nuove amicizie potrebbero rivelarsi molto interessanti se osservate con attenzione.

Scorpione: ❤❤❤❤. Ottime notizie per i sentimenti. Le coppie già consolidate vivono un periodo di positività e armonia. Chi è single potrebbe fare degli incontri carichi di passione. È un momento favorevole per avvicinarsi a qualcuno di interessante e per esprimere i propri sentimenti. Se vi siete presi una pausa di riflessione o avete vissuto una crisi, adesso è il momento di mettersi alla prova. Siate proattivi nel comunicare e nell’avvicinarvi a qualcuno che vi interessa. Le opportunità migliori si presenteranno tra giovedì e sabato. Se vi trovate a metà tra l’amore e un'amicizia, cercate di lavorare sui vostri sentimenti e su quelli dell’altro.

Leone: ❤❤❤❤. Il vento dei grandi progetti torna a soffiare con forza, amplificando le prospettive amorose. Molte coppie faranno passi significativi verso una crescita importante entro la fine dell’anno. Se queste prospettive riguardano solo voi, mentre il partner sembra distratto, è tempo di confrontarsi apertamente. Parlate chiaro e capite come si posiziona l’altro rispetto alle vostre esigenze. Il tempo delle attese è finito. Non sempre è facile ottenere una proposta romantica senza una spinta coraggiosa da parte vostra. Anche se il matrimonio, la convivenza o un figlio sono discussioni spinose, il weekend rappresenta un ottimo momento per parlarne. Chi ha incontrato l’amore di recente o ha vissuto una crisi è in cerca di certezze.

I single hanno davanti a sé delle ottime opportunità, specialmente con Bilancia, Leone e Gemelli.

Segni zodiacali più fortunati in amore, secondo le stelle

Cancro: ❤❤❤❤❤. Nell'arco di questa settimana vi aspettano nuove e positive opportunità in amore. Tutto va bene. Le coppie con una storia solida troveranno soluzioni vantaggiose per le spese domestiche e familiari. Anche se potrebbero esserci discussioni su piccoli aggiustamenti o cambiamenti di piani, questi saranno facilmente risolvibili senza compromettere le prospettive future. Per chi sta cercando di avvicinarsi ad una persona speciale, è il momento giusto per fare il passo decisivo. Una nuova amicizia potrebbe rivelarsi una fonte di gioia e supporto, soprattutto intorno a giovedì.

Alcuni di voi potrebbero vivere momenti di chiarezza emozionale con un amico di lunga data o magari ricevere delle sorprese romantiche. Durante il weekend approfittate per ricaricare le energie e concedervi momenti di relax.

Vergine: ❤❤❤❤❤. I single si aprono a nuove conoscenze e a possibili amori. Questo cielo sostiene i sentimenti, ma molto dipende dalle persone su cui decidete di investire. Se qualcuno non sembra sincero, è meglio chiarire le sue intenzioni prima di affezionarvi troppo. Alcuni di voi potrebbero sentirsi delusi dall’amore, ma è importante riflettere se non sia un atteggiamento personale a frenare. Intorno a mercoledì una bella opportunità potrebbe sorprendervi positivamente.

Le coppie in amore si preparano per una trasformazione importante, come una proposta matrimoniale o di convivenza. Con l’arrivo di buone opportunità entro la fine dell’anno, sarà più facile costruire un futuro d’amore solido. Il weekend potrebbe portare piccole problematiche legate alla stanchezza o ai dubbi sul partner o un familiare, ma niente di grave.

Bilancia: ❤❤❤❤❤. Buone notizie in arrivo. State cercando di affrontare la vita con maggiore leggerezza, specialmente dopo le turbolenze sentimentali di giugno e luglio. Chiuderete dei capitoli sentimentali con maggiore consapevolezza e passerete oltre. L'inizio settimana serve a risolvere conflitti e, se un ex si rifà vivo, solo voi potete decidere se riprendere o chiudere definitivamente.

I single possono dedicare più tempo all'amore, frequentando posti giusti e accettando inviti tra giovedì e sabato. Evitate storie impossibili o persone impegnate e cercate di riposarvi se il mese estivo è stato faticoso. Se potete, concedetevi una gita fuori porta o un weekend di relax. Ottime opportunità anche per riorganizzare la casa, fare acquisti per l’arredamento o traslocare.

Pesci: ❤❤❤❤❤. Finalmente la settimana apporta un po' di chiarezza dopo giorni di confusione. È tempo di riprendere il controllo delle vostre emozioni e di definire la direzione dei vostri sentimenti. Per le coppie, se ci sono problemi in corso, sarà utile chiarire ogni malinteso e non perdere tempo in discussioni poco produttive. È una settimana adatta per i single che cercano una relazione. Ci sono delle buone opportunità di fare incontri, specialmente da giovedì a sabato. Siate proattivi e cercate di fare il primo passo se vi interessa qualcuno. L'amore potrebbe bussare alla vostra porta in modi inaspettati.