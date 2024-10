L'oroscopo del 23 ottobre si presenta positivo per l'Acquario, premiato con il 1° posto in classifica. Questo segno si avvicinerà al successo e, in giornata, avrà modo di ridere. Andrà male, invece, al Leone, posizionato sul fondo della graduatoria quotidiana.

I segni top e flop secondo l'oroscopo

Leone – 12º. Servirà molta cautela da parte vostra, poiché potreste trovarvi a fronteggiare situazioni che non vanno come sperato. Vi sentirete facilmente sopraffatti da un misto di pessimismo e nostalgia, pensando a ciò che è cambiato negli ultimi tempi e desiderando di poter tornare indietro e prendere decisioni differenti.

Il continuo rimuginare su ciò che è stato non vi porterà nulla di positivo. È essenziale, invece, concentrarsi sul presente, affrontando ogni giornata con coraggio e determinazione, imparando a lasciar andare ciò che non si può cambiare.

In amore, vi sentite incerti e questo potrebbe far nascere incomprensioni nella relazione, rischiando di farvi prendere decisioni affrettate. Sul lavoro, fate attenzione ai colleghi, poiché qualcuno potrebbe agire contro di voi o mettervi i bastoni tra le ruote. Cercate di rimanere vigili e non abbassare la guardia. Quanto alla salute, potreste sentirvi stanchi e demotivati, con una forte tentazione di rimanere a letto o di prendere una pausa forzata.

Scorpione – 11º.

In queste ore vi troverete a dover fare i conti con un umore particolarmente instabile. Da tempo avete la sensazione che molte cose non stiano andando come vorreste e questo potrebbe portarvi a rimuginare su ciò che non va. Anziché soffermarvi sui problemi, cercate di focalizzarvi sugli aspetti positivi della vostra vita: la famiglia, la salute e il comfort di una casa sicura sono beni preziosi che spesso si danno per scontati.

Dedicare del tempo alla cura degli spazi domestici o semplicemente starsene per fatti propri, potrebbe aiutarvi a ritrovare serenità. Di fronte alle difficoltà, non fermatevi alla prima soluzione, ma cercate di essere creativi nel trovare vie d’uscita alternative.

Toro – 10º. Nonostante solitamente abbiate una visione molto chiara delle cose, in queste ore vi sentirete confusi e incerti su quale direzione prendere.

La confusione mentale potrebbe offuscare i vostri pensieri, facendovi sentire fuori fase e poco in forma. Anche se l'ultimo periodo non ha soddisfatto le vostre aspettative, cercate di evitare di perdere la pazienza e affrontate tutto con calma e apertura. Potrebbe essere il momento giusto per ridefinire alcune dinamiche della vostra vita quotidiana e allontanare situazioni o persone che non vi portano più benefici.

In amore, la vostra naturale inclinazione verso la libertà potrebbe farvi sentire soffocati in una relazione troppo stretta. Le spese potrebbero essere un problema e potrebbe essere necessario cercare nuove fonti di guadagno per far fronte a impegni importanti. Quanto alla salute, potrebbe affacciarsi un leggero mal di testa, segno che il vostro corpo vi chiede un po' di tregua.

Capricorno – 9º. Nonostante la saggezza del detto "il mattino ha l'oro in bocca", ultimamente vi sentite sempre più pigri e meno produttivi. Questo potrebbe essere un giorno particolarmente difficile, in cui vi sembra che tutto sia un po' più pesante del solito. La sensazione di insoddisfazione si fa sentire in molti ambiti della vostra vita, ed è forse il momento di fare un restyling generale per migliorare la routine quotidiana e ritrovare un po' di gratificazione. Non abbattetevi ma fate un piccolo sforzo per cambiare le cose.

Chi è single potrebbe sentirsi scoraggiato dalle delusioni subite in passato, ma è importante non perdere la fiducia. Considerate di fare acquisti in anticipo per le prossime festività, in modo da non trovarvi impreparati e risparmiare un po'.

Sono tempi duri per l'economia: ci sono più uscite che entrate.

Gemelli – 8º. Vi troverete a gestire alcune questioni familiari o amorose che richiederanno tutto il vostro impegno e concentrazione. Sarà importante mantenere la mente lucida e non farsi sopraffare dalle emozioni del momento. Anche se ci sono dei nodi da sciogliere, continuate a inseguire le vostre passioni e a guardare avanti, senza però lasciarvi condizionare dagli errori del passato. Ogni esperienza, anche negativa, è un'opportunità per crescere e migliorare.

Potrebbero esserci delle discussioni con il partner o un familiare, in ogni caso cercate di non ripetere gli stessi schemi e sforzatevi di comunicare in modo costruttivo.

Sul lavoro, fate attenzione a non esagerare. Avete un gran bisogno di affetto e romanticismo, quindi concedetevi un po' di meritate coccole.

Bilancia – 7º. Vi troverete impegnati a gestire alcune questioni domestiche, che si tratti di ristrutturazioni, riparazioni o semplici sistemazioni. Siete in un momento della vostra vita in cui avete molte cose da fare, ma la fiducia nel futuro vi dà la forza di affrontare tutto con calma e determinazione. Anche se le cose non vanno sempre come sperato, non scoraggiatevi: a volte gli imprevisti sono soltanto delle opportunità mascherate.

Ci potrebbero essere divergenze di opinione con il partner, ma è normale che non siate sempre sulla stessa lunghezza d'onda.

Sul lavoro, nuove opportunità potrebbero presentarsi, quindi siate pronti a coglierle con creatività e spirito di innovazione. Aria di stanchezza, cercate di non esagerare con le attività e concedetevi il giusto riposo.

Cancro – 6º. Dopo un periodo di forte pressione e stress, finalmente vi sentite più leggeri e pronti a godervi un po' di pace. Le responsabilità che vi hanno pesato negli ultimi tempi sembrano allontanarsi. Ora potete concentrarvi su voi stessi e sul vostro benessere. È importante che riconosciate i vostri meriti e che vi permettiate di rilassarvi senza sensi di colpa.

In amore, comprensione e rispetto reciproco saranno fondamentali per mantenere l'equilibrio nella relazione.

In questo periodo state valutando nuove proposte, forse perché siete insoddisfatti dell'attuale posizione lavorativa o perché avete necessità di maggiori entrate. Non c'è fretta: potete permettervi di riflettere con calma prima di prendere decisioni importanti.

Pesci – 5º. Preparatevi a trascorrere una giornata dinamica e divertente, in cui molti di voi si dedicheranno a sé stessi e al proprio benessere. Che si tratti di un nuovo taglio di capelli o di spese per la casa, vi sentirete rinvigoriti da queste attività. Manca ancora molto al weekend, ma si prospetta ricco di sorprese e cambiamenti, quindi approfittate di questo momento per ricaricare le energie e prepararvi alle novità in arrivo.

Ci saranno incontri passionali e vi sentirete particolarmente affascinanti. Rimanete all'erta, sul lavoro.

Vergine – 4º. Seguite il vostro istinto, perché in giornata potrebbero aprirsi delle porte che finora non avevate neanche considerato. È stata una settimana lunga e intensa, ed ancora non è finita! In arrivo cambiamenti e discussioni importanti. Dentro di voi è in corso una trasformazione profonda. Anche se al momento non riuscite a vedere i risultati, presto tutto diventerà più chiaro e le vostre scelte troveranno una direzione precisa.

Desiderate una vita ricca di romanticismo, viaggi e nuove esperienze. Non accontentatevi se con l'attuale partner non c'è condivisione di interessi. Dedicate del tempo alla meditazione e al relax mentale.

Sagittario – 3º. Sarà una giornata intensa, ma nonostante gli impegni riuscirete a mantenere alti i livelli di energia e positività. Evitate di lasciarvi influenzare dal pessimismo che potrebbe circolare sui social o intorno a voi, e concentratevi sulle persone care. Una serata in famiglia o con gli amici più stretti potrebbe essere il modo migliore per rilassarsi e staccare la mente dalle preoccupazioni. Sono in arrivo riappacificazioni e chiarimenti, ideali per risolvere questioni rimaste in sospeso con un collega o un partner. Ricordate che non può piove per sempre: presto tornerà il sereno.

Ariete – 2º. Vi sentite particolarmente energici e pronti a prendere in mano la vostra vita con entusiasmo e coraggio.

Avrete la forza necessaria per superare ogni senso di debolezza o stanchezza che vi ha accompagnato di recente, e la vostra presenza sarà fondamentale, soprattutto in famiglia, dove qualcuno ha bisogno del vostro supporto. Alcuni di voi potrebbero anche pensare a un cambiamento radicale, come un trasloco o una nuova avventura lavorativa.

Questo è il momento di parlare apertamente con il partner e affrontare qualsiasi dubbio o incertezza che potrebbe essere emerso negli ultimi tempi. Sul lavoro, non evitate delle possibilità digitali Perché potrebbero aprirvi strade interessanti e inaspettate. Vi sentirete in forte recupero, sia fisicamente che mentalmente, pronti a iniziare una nuova fase della vostra vita.

Acquario – 1º. Siete determinati e pronti a ridefinire i vostri spazi personali e la vostra routine quotidiana. Vi sentite finalmente liberi di esprimere ciò che desiderate, senza dover scendere a compromessi. Il mercoledì si prospetta carico di novità e sorprese e risate. In amore, la sintonia con il partner sarà più forte del solito e vi sentirete più uniti e complici che mai. I single potrebbero innamorarsi o riscoprire che un vecchio sentimento non è mai stato sopito. Sul lavoro, la vostra mente sarà un vulcano di idee, e alcune di queste potrebbero portarvi al successo se riuscirete a concretizzarle.