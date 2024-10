L'oroscopo della giornata di giovedì 17 ottobre vede una certa generosità nel Leone, segno aiutato dalla Luna in buon aspetto, mentre Gemelli potrebbe mostrare un po’ d'inquietudine in amore. Scorpione si prepara a salutare il pianeta Venere, mentre l'Ariete trova il giusto pretesto per stare bene insieme al partner.

Previsioni oroscopo giovedì 17 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: configurazione astrale positiva. Una bella Luna splenderà nel vostro cielo, spingendovi a vivere con maggiore cura il vostro rapporto. Se siete single sarà un bel periodo per creare nuovi legami.

In campo professionale prendete le nuove iniziative con calma, cercando prima di inquadrare bene la situazione. Voto - 8️⃣

Toro: questa giornata potrebbe segnare un punto di svolta. Il pianeta Venere sta per lasciare il segno dello Scorpione. Potrebbe essere il periodo adatto per vedere il vostro rapporto in modo diverso. Sul fronte professionale sarete disposti a fare qualche sacrificio in più, pur di riuscire a raggiungere obiettivi migliori. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo che potrebbe farvi sentire meno intriganti. Venere sta per arrivare nel segno del Sagittario, portando un po’ d'inquietudine in voi e nella vostra vita sentimentale. In ambito professionale i vostri progetti andranno avanti con una certa linearità, con risultati nel complesso soddisfacenti.

Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale un po’ disorientante a causa di alcune stelle in transito. Venere non sarà più così favorevole, e la Luna in quadratura potrebbe alterare rapidamente il vostro umore. Attenzione al vostro modo di atteggiarvi al partner. Nel lavoro dimostrerete una certa audacia in quel che fate. Avrete le giuste capacità per raggiungere il successo che meritate grazie a Mercurio e Marte.

Voto - 7️⃣

Leone: l'astro argenteo in trigono dal segno amico dell'Ariete metterà in mostra la vostra generosità in campo sentimentale. Il pianeta Venere sta per allontanarsi dal segno dello Scorpione, e potrete finalmente vedere la vostra relazione di coppia con occhi diversi. Per quanto riguarda il lavoro non ci saranno grandi novità per il momento, ma avrete bisogno di nuove idee, che possano permettervi di risalire la china.

Voto - 7️⃣

Vergine: giornata positiva, ma che vede alcune nubi all'orizzonte in arrivo. Venere sta per arrivare nel segno del Sagittario e il vostro rapporto potrebbe cambiare completamente volto. Approfittate del momento per fortificare il vostro legame. Nel lavoro dimostrerete sicurezza e una grande forza di volontà in quel che fate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: non sarà una giornata eccellente per quanto riguarda i sentimenti, ma in queste stelle rimane la promessa di poter vivere presto un rapporto migliore, considerato che Venere e la Luna saranno presto in una posizione più agiata. In ambito professionale dovrete gestire i vostri progetti in maniera più efficiente, evitando di sprecare tempo e risorse in progetti non proficui.

Voto - 6️⃣

Scorpione: è arrivato il momento di salutare il pianeta Venere. La buona notizia sarà che in ambito amoroso avrete ancora buoni momenti da vivere, a patto che non superiate certi limiti. Sul posto di lavoro la vostra produttività raggiungerà livelli molto elevati grazie a Mercurio, ottenendo grandi soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà un giovedì per niente male per la vostra vita sentimentale, che potrebbe dare inizio a un periodo più interessante per la vostra relazione di coppia. Anche voi single vi sentirete in vena di conquiste, con quella voglia di dare un po’ di brio alla vostra vita sociale e sentimentale. In quanto al lavoro dovrete faticare un po’ prima di raggiungere i vostri obiettivi, ma a volte, alla soddisfazione non c'è prezzo.

Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni altalenanti. Il pianeta Venere sarà favorevole un'ultima volta, ma con la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete, non sempre i vostri sentimenti verso il partner saranno chiari. In ambito professionale Mercurio porterà buone idee, ma con Marte in opposizione non sarete sempre così attivi e carichi di energie. Qualche momento di riposo potrebbe farvi bene. Voto - 7️⃣

Acquario: questo cielo sta cambiando in meglio. In questa giornata non potrete avere grandi pretese per vivere un rapporto felice considerato Venere in quadratura, ma con la Luna in sestile dal segno dell'Ariete, potreste ritrovare la via verso un rapporto più affiatato. Nel lavoro la situazione sarà un po’ stressante, ciò nonostante non potrete tirarvi indietro, in quanto dovrete riuscire a portare a termine le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Pesci: queste stelle stanno per mettersi contro di voi e la vostra vita sentimentale potrebbe diventare un po’ travagliata. Con il partner sarà meglio non creare discussioni che potrebbero diventare più grandi di voi nel giro di poco tempo. Riguardo al lavoro, avrete ancora tanto da dimostrare, e con Marte e Mercurio a sostegno, arriverà qualche occasione interessante. Voto - 7️⃣