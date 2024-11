L'oroscopo dal 18 al 24 novembre 2024 è pronto a svelare come sarà l'andamento della settimana per i segni zodiacali per ciò che riguarda il lavoro. Le previsioni astrologiche annunciano riconoscimenti per il Leone e cambiamenti per il Cancro, mentre consigliano ai Gemelli di fare attenzione di non sovraccaricarsi di troppi impegni e attività.

Simboli di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: con Mercurio in Sagittario opposto a Giove in Gemelli il 18 novembre, potreste sentire una forte spinta a proporre nuove idee e ampliare i vostri progetti.

Tuttavia, dovrete stare attenti a non esagerare o a promettere più di quanto possiate realizzare. Mantenete la chiarezza e la prudenza per ottenere risultati solidi.

Leone: la congiunzione della Luna con Marte in Leone il 20 novembre donerà coraggio e determinazione. Sarà una settimana ottima per agire e prendere iniziative importanti. Sul lavoro, potreste ricevere riconoscimenti o spingervi verso ruoli di leadership. Sfruttate questo momento per affermare le vostre capacità.

Sagittario: l’ingresso di Venere nel Capricorno porterà un tono di pragmatismo e stabilità alle vostre finanze e ai progetti lavorativi. Sarà il momento giusto per concentrarvi su obiettivi a lungo termine e pianificare con precisione.

Fate leva su questa nuova energia per consolidare la vostra posizione.

Segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: Plutone entra in Acquario il 19 novembre, segnando un periodo di cambiamento sul piano professionale. Potreste trovarvi di fronte a trasformazioni aziendali o cambi di ruolo. Siate flessibili e pronti a reinventarvi, poiché questo transito porterà innovazione e nuove prospettive anche in ambito lavorativo.

Vergine: la Luna opposta a Saturno il 24 novembre potrebbe creare qualche tensione sul lavoro, specialmente per questioni di responsabilità. Mantenete la calma e la concentrazione, evitando di prendere decisioni impulsive. Sarà importante bilanciare le aspettative pratiche con i vostri limiti personali.

Capricorno: con Venere che entra nel vostro segno il 19 novembre, godrete successo in ambito lavorativo.

Questo transito vi aiuterà a tessere relazioni utili e a costruire una rete di contatti che potrebbe portare nuove opportunità. Puntate su progetti stabili e pianificati.

Simboli d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: l’opposizione di Mercurio e Giove il 18 novembre stimolerà il vostro settore comunicativo, ma dovrete fare attenzione a non sovraccaricare voi stessi con troppe attività o a non assumervi troppi impegni. Cercate di mantenere un equilibrio tra idee e praticità, e dedicate tempo a curare i dettagli.

Bilancia: l’ingresso di Plutone in Acquario vi porterà una visione più ampia del futuro professionale. Sarà una settimana per riflettere sui vostri obiettivi a lungo termine, soprattutto se sentite il bisogno di cambiamenti.

Siate aperti a innovare e a considerare approcci diversi per raggiungere i vostri scopi.

Acquario: Plutone nel vostro segno porterà trasformazioni significative sul piano professionale. Questo transito vi inviterà a ripensare il vostro percorso e a liberarvi da schemi che non rispecchiano più le vostre ambizioni. Sarà il momento di osare e di spingervi verso nuovi obiettivi, anche se richiedono coraggio.

Segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: Plutone in Acquario inaugurerà un ciclo di evoluzione e cambiamenti inaspettati. Potreste sentirvi chiamati a trasformare il modo in cui lavorate o a rivedere le vostre strategie per il futuro. Mantenete una mentalità aperta e adattabile per approfittare delle opportunità che si presenteranno.

Scorpione: con l’energia di Marte in Leone, la settimana vi spingerà a mettere in pratica le vostre idee più ambiziose, ma dovrete di non sopraffare i colleghi con la vostra determinazione. Collaborate, cercando di costruire ponti anziché barriere, e fate attenzione a non essere troppo competitivi.

Pesci: l’opposizione tra la Luna e Saturno il 24 novembre potrebbe portare alcune sfide nell’organizzazione del lavoro e nella gestione del tempo. Tuttavia, sarà un buon momento per consolidare i vostri sforzi e per analizzare attentamente i progressi compiuti. Concentratevi sul vostro benessere emotivo e professionale per mantenere l’equilibrio.