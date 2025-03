L'oroscopo della giornata di giovedì 20 marzo prevede un Cancro più reattivo al lavoro, deciso nel risolvere i problemi dei propri progetti professionali, mentre l'Acquario volterà pagina in amore. Il Sagittario accoglierà la Luna, che porterà buone notizie in amore, mentre i Pesci dovranno essere meno euforici.

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 20 marzo e classifica

Ariete: questo giovedì di marzo non sarà affatto male per i sentimenti. La Luna e Venere vi sorrideranno, spingendovi a mostrare spesso la parte migliore di voi. Sul posto di lavoro rifletterete bene sulle vostre mansioni e su quali decisioni prendere per massimizzare il risultato, grazie anche a Mercurio in congiunzione.

Voto - 9️⃣

Toro: avrete la forza per superare tutti gli ostacoli di questa giornata grazie a Marte in sestile. Soprattutto al lavoro, saprete portare a termine in tempo le vostre mansioni, con risultati tutto sommato discreti. In amore la Luna smetterà di remarvi contro, permettendovi di vedere in modo più chiaro la vostra vita sentimentale. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali in calo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna si affaccerà dal segno del Sagittario, che potrebbe causare qualche incomprensione di troppo tra voi e la persona che amate. Se siete single attenzione a non essere troppo diretti con nuove conoscenze. Sul posto di lavoro Mercurio in sestile porterà buone idee, e con Giove in congiunzione riuscirete a metterle in pratica.

Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale ancora piena d'incertezze. Questo cielo sta per cambiare, ciò nonostante dovrete ancora far fronte ai mille problemi della vostra relazione di coppia. Aprirsi al dialogo sarà sicuramente d'aiuto. In ambito professionale sarete abbastanza reattivi e decisi grazie a Marte, ciò nonostante, considerate il rischio del fallimento dato Mercurio in quadratura.

Voto - 6️⃣

Leone: l'astro argenteo torna ad agire a vostro favore nel prossimo periodo, aiutandovi a guadagnare terreno in amore. Se ci sono state piccole discussioni con il partner, è arrivato il momento di chiarire le cose. Se siete single non lasciatevi sfuggire certe opportunità romantiche. Nel lavoro saprete prendere le giuste decisioni per i vostri progetti professionali, con risultati spesso in linea con le aspettative.

Voto - 8️⃣

Vergine: situazione emotiva che apparirà ancora una volta piatta, con pochissimi spunti per dare lo slancio al vostro rapporto. Single oppure no, dovrete lavorare di più sul vostro carattere. In campo professionale cercherete di fare del vostro meglio, ma per il momento gli obiettivi più ambiziosi saranno fuori portata. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vedranno la Luna dalla vostra parte in questa giornata di giovedì. Il rapporto con il partner sarà ancora in travaglio, ciò nonostante, qualcosa potrebbe finalmente iniziare a muoversi a vostro favore. In campo professionale invece avrete ancora molto da fare prima di poter pensare più in grande. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà un giovedì tutto sommato discreto, grazie a un cielo abbastanza sereno, anche se poco influente.

Single oppure no, dimostrate pazienza e comprensione nei confronti della persona che amate, cercando di conquistare la sua fiducia. Sul posto di lavoro saprete svolgere bene le vostre mansioni, ma attenzione a non sbilanciarvi troppo, entrando in mansioni fuori dalle vostre capacità. Voto - 8️⃣

Sagittario: preparatevi ad accogliere una fantastica Luna nel vostro segno zodiacale nel prossimo periodo. Single oppure no, arriveranno buone notizie per voi, e occasioni interessanti per conquistare il cuore della persona che amate. Sul fronte professionale avrete il pieno controllo delle vostre mansioni, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Capricorno: con Venere in quadratura dal segno dell'Ariete, le occasioni romantiche non saranno molte nel prossimo periodo.

Il rapporto con il partner continuerà a essere poco attraente, anche a causa di altri problemi, che metteranno in secondo piano le emozioni tra di voi. In campo professionale valutate bene le prossime mosse da fare, perché con Mercurio in quadratura potrebbero nascondersi delle insidie. Voto - 6️⃣

Acquario: vi sentirete pronti a voltare pagina in amore ora che la Luna tornerà ad agire a vostro favore. Approfittate di questo cielo più sereno per dare uno slancio alla vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. In quanto al lavoro, sarà un periodo di riflessione e di studio, utile per comprendere come gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale in calo in questo periodo.

La Luna sarà di traverso nei vostri confronti, rendendovi un po’ più impulsivi, e con il rischio di causare piccole spiacevoli discussioni. Bene invece il settore professionale, anche se vi piacerebbe poter fare di più. Voto - 7️⃣