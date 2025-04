L'oroscopo della giornata di venerdì 4 aprile prevede un Leone particolarmente impegnato al lavoro, ma con l'ambizione di poter raggiungere risultati interessanti, mentre il Cancro avrà grandi progetti in mente. Il Capricorno non dovrà dimostrare gelosia verso il partner, mentre l'esperienza sarà di grande aiuto per i nati Scorpione.

Previsioni oroscopo venerdì 4 aprile 2025 segno per segno

Ariete: anticipo di fine settimana non particolarmente brillante per quanto riguarda i sentimenti. La Luna si metterà contro di voi, e non sempre il vostro umore sarà così solare nei confronti delle persone che amate.

In ambito lavorativo le stelle non saranno così influenti. Sarà necessario prendere decisioni importanti e alla svelta per poter tornare in pista. Voto - 7️⃣

Toro: sarà la giornata ideale per agire con determinazione e fiducia in ambito professionale. Le opportunità arriveranno grazie a Mercurio e Marte, ma solo se sarete pronti a fare il primo passo. In amore la comunicazione sarà importante, non solo il romanticismo. A tal proposito, la Luna in sestile sarà di grande aiuto per una relazione stabile. Voto - 8️⃣

Gemelli: se rientrate dal lavoro dopo un lungo periodo, sarete particolarmente frizzanti, desiderosi di dare il vostro contributo il prima possibile. Ebbene, cercate di avere pazienza: Mercurio potrebbe rovinare i vostri piani, e la fretta potrebbe solo causare problemi.

Sul fronte amoroso avrete bisogno di rinnovare il vostro rapporto, lasciandovi alle spalle discussioni ormai appartenenti al passato. Voto - 6️⃣

Cancro: Marte e Mercurio in buon aspetto porteranno grandi progetti. Avrete obiettivi ambiziosi da realizzare, ma non potrete farcela senza il sostegno dei colleghi o senza le risorse necessarie.

In ambito sentimentale sarà una bella giornata per condividere emozioni e pensieri con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Leone: sarà un periodo ricco d'impegni, che richiederà parecchie energie da parte vostra. Da una parte sarà entusiasmante per la possibilità di avere entrate extra, dall'altra però dovrete sacrificare un po’ del vostro tempo libero.

In amore sarete presenti per la persona che amate, soprattutto voi single, chiaramente innamorati di una persona diventata ormai indispensabile. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali in lieve rialzo grazie alla Luna in sestile, che vi permetterà di essere più ragionevoli nei confronti del partner. Se siete single mettete a posto alcuni lati del vostro carattere prima di lasciarvi andare in nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di dare una direzione ai vostri progetti, affinché possiate impegnare al meglio le vostre risorse. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna in quadratura potrebbe portare delle sfide nella vostra relazione di coppia. Dovrete superare gli ostacoli insieme affinché possiate continuare a godere di una relazione sana e forte.

In quanto al lavoro, anche se ci saranno evidenti difficoltà, non mettete da parte le vostre aspirazioni. Prima o poi, raggiungerete il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Scorpione: l'esperienza sarà di grande aiuto in campo professionale in questo periodo. Mercurio e Marte vi aiuteranno a gestire al meglio le vostre mansioni, con risultati spesso più che soddisfacenti. In amore vi sentirete connessi con la vostra anima gemella grazie alla Luna e a Venere in buon aspetto. I vostri cuori batteranno all'unisono, con momenti intriganti e momenti di crescita. Voto - 9️⃣

Sagittario: non sarà nemmeno questa giornata quella giusta per poter brillare in amore, considerato Venere in quadratura. Vi piacerebbe poter vivere un rapporto sereno, ma non potete ignorare la situazione attuale nella vostra relazione di coppia.

Sul posto di lavoro avrete bisogno di fare mente locale, e cercare di comprendere dove potete migliorare. Voto - 6️⃣

Capricorno: attenzione a non mostrare gelosia nei confronti del partner in questo venerdì d'aprile. Queste stelle non saranno del tutto favorevoli, in particolare la Luna, in opposizione dal segno del Cancro, per cui, meglio non utilizzare atteggiamenti irritanti. Sul posto di lavoro Mercurio porterà buone idee, ma dovrete essere in grado di applicarle al meglio. Voto - 7️⃣

Acquario: le relazioni sociali e sentimentali avranno un certo peso nella vostra vita quotidiana. In questo venerdì d'aprile, potreste essere particolarmente sensibili verso gli altri, cercando di stabilire un contatto con le persone a voi più care.

In ambito professionale prendetevi un po’ di tempo per comprendere quale sia la strada più adatta per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna tornerà ad agire a vostro favore in questa giornata di venerdì, indirizzandovi verso un weekend pieno di emozioni, grazie anche a Venere in buon aspetto. In campo professionale la passione vi guiderà verso progetti lavorativi interessanti e dal grande potenziale. Voto - 9️⃣