L'oroscopo del 12 aprile 2025 apre le porte a un sabato florido di opportunità che premieranno in primis il Leone, al 1° posto in classifica. Le stelle preannunciano una giornata di notevole rilevanza, con la Luna in Bilancia. Male il Cancro, che sarà poco brillante. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche segno per segno.

Classifica e oroscopo del giorno 12 aprile: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Cancro. Se ci credete davvero, non è un sogno: è un piano. La giornata potrebbe risultare poco brillante, in linea con un periodo che sentite particolarmente opprimente.

Avete bisogno di ritrovare stabilità e certezze. A quanto pare, gli ultimi giorni vi hanno lasciato un po’ svuotati. Alcune notizie vi hanno tolto entusiasmo e la settimana vi è sembrata spenta. Prendetevi un momento per respirare e ricaricarvi: vi farà bene concedervi una pausa per curare le ferite interiori. Non resterete a terra a lungo, presto ritroverete forza ed energia.

1️⃣1️⃣- Scorpione. Fallire non è il contrario del successo, è il vestito che indossate mentre ci arrivate. Sarà una giornata dominata dai pensieri, ma non per questo proficua. Se qualcosa può andare storto, probabilmente lo farà. Potrebbe capitare di trovarvi coinvolti in discussioni evitabili: tagliate corto e non date adito a provocazioni.

In ambito familiare o sentimentale, qualcuno potrebbe avanzare una richiesta inaspettata. Intanto continuate a riflettere su alcune spese: da tempo i conti non tornano e forse è il momento di iniziare a risparmiare.

1️⃣0️⃣- Acquario. Smettetela di sottovalutarvi e iniziate a brillare: il mondo ha bisogno della vostra luce. Il periodo che state attraversando è complesso: vi sentite poco compresi, emotivamente instabili e vulnerabili.

Cercate di ascoltare con attenzione chi vi parla: certe parole potrebbero rivelarsi utili più avanti. È importante mantenere la calma e non lasciarsi sopraffare dalle emozioni. Alcuni di voi si sentono come se stessero affrontando tutto da soli. Non abbiate paura di chiedere sostegno: nessuno dovrebbe navigare da solo in mezzo alla tempesta.

9️⃣- Pesci. Prendetevi cura di voi come fareste con un brand di successo. Siete la vostra prima, vera impresa. In questi giorni, una corretta alimentazione può fare davvero la differenza. Evitate cibi pesanti e preferite alimenti freschi e leggeri, come frutta, verdura e acqua naturale. Prendersi cura del proprio corpo aiuta anche la mente a ritrovare equilibrio. Vi sentite confusi, pieni di idee ma privi di slancio. È il momento di rimettere ordine nei pensieri, senza pretendere troppo da voi stessi.

8️⃣- Bilancia. Siete nati per distinguervi, non per adattarvi. Non c’è bisogno di essere capiti da tutti, solo da voi stessi. C'è bisogno di rallentare e concedersi del tempo per sé. Il fine settimana potrebbe portarvi qualche sorpresa piacevole, forse legata alla famiglia o a notizie che non vi aspettavate.

Riscoprite la creatività: scrivere, disegnare o dedicarsi a un progetto manuale può diventare una valvola di sfogo. La vostra fantasia è rimasta troppo a lungo in silenzio: lasciatela fluire.

7️⃣- Gemelli. Anche i diamanti nascono sotto pressione. Respirate, sistematevi i capelli e andate a conquistarvi la vostra prossima vittoria. I condizionamenti e i giudizi degli altri vi hanno spesso bloccato, ma ora avete compreso quanto vi abbiano frenato. È il momento di lasciarsi alle spalle i rimpianti e di passare all’azione. Anche in contesti limitati è possibile dare vita a qualcosa di originale. Se un viaggio o un appuntamento è saltato, non demoralizzatevi: mantenete vivo l’entusiasmo e continuate a lottare per i vostri obiettivi.

6️⃣- Capricorno. Non serve vedere tutta la scalinata, basta fare il primo gradino. Smettete di pensare e cominciate a camminare. Il desiderio di evadere, magari verso il mare o una meta lontana, si fa sentire con forza, ma per il momento dovete restare con i piedi per terra. La giornata, però, si presenta luminosa e sorprendentemente produttiva. Avrete la sensazione che tutto scorra nel verso giusto. Solo chi ha il cuore diviso dalla distanza potrebbe sentirsi un po’ malinconico.

5️⃣- Vergine. L’azione batte la motivazione: non aspettate di sentirvi pronti, agite e la voglia verrà strada facendo. Finalmente torna il sereno dopo una settimana segnata da alti e bassi. Ultimamente, la noia e l’incertezza vi hanno portato a sfogarvi nel cibo, ma ora l’umore migliora.

Avete attraversato varie fasi, tra sconforto e adattamento a una situazione instabile. Alcuni hanno perso il lavoro, altri si sono ritrovati con entrate ridotte. Eppure, in questo sabato, riuscirete a riscoprire il piacere delle piccole cose. Un sorriso tornerà spontaneo e una sorpresa è all’orizzonte.

4️⃣- Ariete. Chi non rischia di essere criticato rischia di restare invisibile. È una giornata ideale per dare forma a nuove idee e mettersi in gioco. Avete tutte le potenzialità per tentare qualcosa di originale e stimolante. Dal punto di vista fisico vi sentite più energici: forse avete migliorato la vostra alimentazione o vi state muovendo di più. Approfittate di questa ritrovata vitalità, spegnete le distrazioni e investite il vostro tempo in qualcosa che vi appassiona.

3️⃣- Toro. Essere occupati non è la stessa cosa che essere produttivi. Semplificate, eliminate il superfluo e concentratevi su ciò che conta davvero. Sabato vivace, animato da una ritrovata voglia di fare. Chi vive in famiglia sarà impegnato in varie attività e non avrà modo di annoiarsi. Le recenti preoccupazioni sembrano meno pesanti e sarà più facile concentrarsi sul presente. Dedicate tempo alle passioni che avete trascurato durante la settimana. Godetevi il weekend seguendo il vostro ritmo, senza pensare a ciò che vi assilla ogni giorno.

2️⃣- Sagittario. Il confronto è il ladro della felicità. L’unica gara utile è con la versione di voi di ieri. Le difficoltà degli ultimi tempi iniziano a scivolare via e una notizia inaspettata potrebbe darvi una scossa positiva.

Alcuni di voi sentiranno il bisogno di uscire, anche solo per una breve passeggiata, mentre altri troveranno piacere nelle attività domestiche, magari cucinando con entusiasmo. L’energia sarà contagiosa e coinvolgerete chi vi è vicino, trasformando il sabato in una giornata ricca e stimolante.

1️⃣- Leone. Il fallimento non è la fine, è solo feedback. Ascoltatelo, imparate e tornate sul campo. La partita non è finita. Questa giornata ha tutte le carte in regola per regalarvi momenti speciali e intrisi di opportunità. Chi vive da solo potrebbe fare nuove conoscenze: i social possono rivelarsi un’ottima compagnia, se usati con leggerezza. Una sorpresa è in arrivo e potrebbe toccarvi nel profondo.

Chi è in famiglia o in coppia godrà di ore serene e gratificanti. Dopo giorni poco entusiasmanti, torna finalmente una carica positiva. Uscite di casa e divertitevi.

L'analisi astrologica della giornata

Il 12 aprile 2025 è, in linea di massima, un giorno di riallineamento. Venere diretta in Pesci porta chiarezza all'interno dei sentimenti, la Luna in Bilancia prepara il terreno per l’equilibrio relazionale, mentre Sole e Mercurio in Ariete mantengono un’energia attiva e diretta. È un sabato valido per lasciar parlare il cuore, sempre tenendo un occhio sulla stabilità futura, in special modo in vista dei cambiamenti imminenti (Marte in Leone, Sole in Toro).

Ogni segno avvertirà queste vibrazioni in modo unico, anche se il tema comune sarà trovare un punto di incontro tra desideri personali e i bisogni di chi sta attorno.