L'oroscopo del giorno 14 agosto 2025 si pregusta avvincente, con il Sagittario ultimo in classifica e l'Acquario primo. Per l'intera mattinata la Luna in Ariete continua a spingere l'impulsività, mentre dal meriggio in poi l'astro in Toro segna una svolta. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno, con relativa graduatoria decrescente.

Classifica e oroscopo del 14 agosto 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Sagittario. L'ansia di fallire vi perseguita. Non è un fallimento se vi ha insegnato qualcosa che vi servirà nella prossima vittoria.

Vi trovate in un momento complesso, in cui sembra che qualcosa si sia inceppato nella vostra vita. Potrebbe trattarsi di questioni lavorative che non procedono come sperato, di problemi economici o di tensioni familiari che creano agitazione. Le difficoltà, per quanto pesanti, non durano per sempre: ogni tempesta prima o poi lascia spazio alla quiete. Nella vita, le cadute e gli imprevisti insegnano a dare valore ai momenti di gioia e serenità. Non abbattetevi se adesso vi sentite rallentati, perché arriveranno presto giorni più leggeri e gratificanti.

1️⃣1️⃣- Bilancia. Non misuratevi con ciò che avete, ma con la luce che portate nelle vite degli altri. In questo periodo la vostra impulsività è più evidente, forse perché state investendo molte energie in un progetto che vi appassiona.

Se siete in coppia, potreste ritrovare una sintonia speciale, ma non tutti vivono lo stesso clima sereno: alcuni sentono il bisogno di più romanticismo e partecipazione da parte del partner. Sul lavoro o in famiglia potreste percepire una certa mancanza di riconoscimento. Regalatevi spazi per voi, perché meritate attenzione e momenti dedicati al benessere.

1️⃣0️⃣- Ariete. Non credete a tutti i film che la vostra mente proietta, molti sono solo finzioni senza futuro. Avete una preoccupazione che vi ronza in testa, legata a voi stessi o a una persona cara, e temete che ci sia un problema da affrontare. La vostra lealtà come amici è indiscutibile, ma non tollerate la falsità e ve ne accorgete subito.

In questi giorni potreste rendervi conto di esservi lasciati trascinare dal ritmo frenetico dell’estate, e sotto sotto sentite il bisogno di rallentare. Vi accorgerete di desiderare più tranquillità, lontani da locali e uscite continue. Una telefonata o un messaggio potrebbero portare una svolta inattesa alla giornata.

9️⃣- Toro. State vivendo una sorta di cambiamento. Il bruco non immagina di poter volare, ma accetta la trasformazione e scopre le ali. Vi attende una giornata intensa e un po’ caotica. Se avete avuto poche ferie o siete costretti a spostarvi in questo periodo affollato, la pazienza sarà la vostra alleata. Procedete con calma e non fatevi trascinare in discussioni inutili: la priorità è tutelare il vostro equilibrio e quello delle persone a cui volete bene.

Ricordate che non serve fare tutto in una volta: affrontare le cose con gradualità vi permetterà di arrivare più lontano. Un buon libro potrebbe diventare un rifugio e salvarvi dalla noia.

8️⃣- Capricorno. Ogni ferita che avete è una prova che siete sopravvissuti a ciò che pensavate vi avrebbe spezzato. Siete in un momento particolarmente caotico, con contrasti e tensioni che vi circondano. Potreste avere la sensazione di voler staccare da tutto e rifugiarvi in un luogo sicuro, lontano da problemi e richieste continue. È normale sentirsi sotto pressione quando si hanno troppe responsabilità sulle spalle. In amore, potreste vivere un equilibrio fragile, mentre i single potrebbero essere più interessati alla propria crescita personale che a legami sentimentali.

Nei prossimi mesi le vostre priorità potrebbero cambiare, spingendovi verso una maggiore indipendenza.

7️⃣- Scorpione. Non cercate la scelta perfetta, cercate quella che vi farà crescere. Anche se dentro di voi c’è un peso o una preoccupazione, continuate a portare avanti i vostri impegni senza mostrare a nessuno quanto vi sentite provati. In questa fase è importante evitare provocazioni e situazioni che possano aumentare la tensione. Ultimamente vi capita di osservare comportamenti irresponsabili attorno a voi, e questo alimenta il timore di sviluppi futuri poco rassicuranti. Proteggetevi da ciò che vi inquieta e seguite il vostro istinto, evitando di uniformarvi a scelte o atteggiamenti che non condividete.

La vostra capacità di prevenire problemi si rivelerà un’arma vincente.

6️⃣- Gemelli. Anche il seme sta sotto terra ma solo per un po’, poi sboccia e trova la luce. Questa estate si sta rivelando altalenante, con giornate piacevoli alternate ad altre meno brillanti. In questo venerdì vi troverete particolarmente impegnati, soprattutto se ospitate qualcuno a casa o vi trovate in vacanza da parenti. Negli ultimi tempi le vostre abitudini hanno subito qualche cambiamento, ma presto riuscirete a ristabilire un ritmo più familiare. Affrontate ogni imprevisto con calma e ricordate che non siete soli: anche se la frustrazione può farsi sentire, avete più risorse di quanto crediate. È il momento giusto per fissarvi un nuovo obiettivo personale che vi dia motivazione e direzione.

5️⃣- Leone. Non siete tornati al punto di partenza, siete tornati con più esperienza e forza. State attraversando un periodo che offre spunti interessanti, ma anche qualche riflessione sul vostro modo di vivere le relazioni. Nei prossimi giorni potrebbero affiorare emozioni nuove, sebbene non vi sentiate leggeri o appassionati come un tempo. Nelle coppie nate da poco potrebbero emergere dubbi che rischiano di creare distanze, mentre nelle unioni più durature si percepisce una routine che pesa. Prestate attenzione alla sicurezza domestica e nei luoghi affollati: qualche piccola accortezza può evitare fastidi inutili.

4️⃣- Acquario. Non abbiate paura di chiedere molto dalla vita, a volte l’universo ama sorprendere chi osa.

Vi state lentamente rimettendo in carreggiata, ma la vostra severità verso voi stessi a volte rischia di minare la fiducia. Siete capaci di incoraggiare e valorizzare gli altri, ma fate fatica a mostrarvi la stessa gentilezza. Per i prossimi giorni cercate di alleggerire gli impegni e rimandare ciò che non è urgente. Regalatevi momenti di riposo, anche se chi vi è vicino non sempre comprende il vostro bisogno di rallentare. Lavorate sulla vostra autostima e coltivate gesti quotidiani che vi facciano sentire in armonia con voi stessi.

3️⃣- Vergine. Il riposo non è una perdita di tempo, è benzina per la vostra prossima corsa. In questo periodo la vostra vita sembra un vortice di impegni e situazioni da gestire, tanto che alcune attività abituali sono state accantonate.

Vi sentite alla ricerca di tranquillità, ma il sonno irregolare e i piccoli malesseri fisici suggeriscono che la vostra routine ha bisogno di una revisione. L’amore può offrirvi sostegno, ma senza comunicazione il legame rischia di incrinarsi. Chi è single, soprattutto tra i più giovani, vive invece un momento frizzante e ricco di incontri stimolanti.

2️⃣- Cancro. Ricordate che chi vi critica spesso sta solo guardando il riflesso delle proprie paure. L’apparenza a volte può ingannare e farvi credere che gli altri abbiano più fortuna di voi, ma la realtà è diversa. Se il percorso verso i vostri obiettivi è confuso, diventa più difficile arrivare dove desiderate. È il momento di mettere ordine nella vostra vita, liberandovi di persone tossiche, pensieri che vi frenano e abitudini che alimentano la pigrizia.

Avete molto più valore e potenziale di quanto possiate immaginare.

1️⃣- Pesci. Non dovete scalare l’intera montagna oggi: iniziate con un passo, poi un altro, e il panorama cambierà da solo. La cura dei dettagli può fare la differenza in ogni situazione, quindi evitate la fretta e concedetevi il piacere di assaporare ogni momento. Godete della compagnia delle persone care, di una passeggiata vista mare o di un aperitivo in buona compagnia. Non sapete cosa porterà il domani, ma potete scegliere di vivere il presente con leggerezza e benessere. Ritroverete presto la voglia di costruire e progettare il futuro. Per chi vive una relazione, si aprono prospettive di passi importanti come una convivenza o un matrimonio, mentre anche le coppie consolidate potrebbero accogliere novità positive.

L'astrologia della giornata

IN sintesi, la Luna in Ariete (al mattino) porta vibrazioni energiche e impulsive. In queste ore è facile prendere iniziative audaci, ma si invita alla cautela con le decisioni frettolose. Luna in Toro (pomeriggio/sera), porta calma ed un'energia più radicata. Il focus slitta su stabilità, piaceri materiali e concretezza.