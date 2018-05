Il trono classico di Uomini e donne continua ad appassionare i telespettatori. Oggi negli studi Elios è stata registrata la fatidica scelta di Sara Affi Fella [VIDEO]. La tronista campana al termine di un lungo percorso svolto nel dating show condotto da Maria De Filippi ha deciso di abbandonare la trasmissione insieme a Luigi Mastroianni che ovviamente le ha risposto con un sì. La neo coppia ha lasciato lo studio mano nella mano iniziando così una storia d'amore lontano dai riflettori. Andiamo a scoprire gli ultimi dettagli a riguardo.

La scelta di Sara Affi Fella

Come vi abbiamo riportato poc'anzi nell'introduzione dell'articolo oggi per Sara Affi Fella è stato un giorno particolarmente importante, quello della sua scelta a Uomini e Donne.

La tronista ha atteso che i suoi due corteggiatori Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi entrassero in studio per comunicare loro la sua fatidica decisione. A Lorenzo Riccardi, la tronista ha fatto un lungo discorso prima di dirle che lui non sarebbe stato il corteggiatore che avrebbe lasciato il programma insieme a lei. Poi è stata la volta di Luigi Mastroianni, al quale Sara ha deciso di aprire il suo cuore dicendole di voler abbandonare lo studio insieme a lui. Successivamente in studio sono scesi i petali rossi che anno inaugurato così l'inizio di una nuova storia d'amore sbocciata grazie al dating show [VIDEO].

Giordano manda un messaggio a Luigi

Poche ore prima che Sara facesse la sua scelta a Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi tramite i social ha voluto mandare un messaggio di augurio a Luigi Mastroianni.

Nel messaggio si percepiva l'affetto di una amicizia sana nata all'interno del dating show e che sicuramente verrà coltivata anche a telecamere spente una volta che questa stagione di Uomini e Donne andrà in archivio.

Quando andrà in onda la scelta di Sara Affi Fella?

Nonostante la scelta di Sara Affi Fella sia stata già registrata non siamo ancora in grado di dirvi con certezza essa verrà mandata in onda su Canale 5. Possiamo però anticiparvi che il 2 giugno andrà in onda una nuova puntata del trono classico, in questa circostanza molto probabilmente verranno mandate in onda le ultime due esterne che la tronista ha svolto in villa con Luigi e Lorenzo. Per il momento è davvero tutto. Per rimanere aggiornati su nuove news inerenti al mondo del gossip e alla televisione italiana vi invitiamo a seguire numerosi il sito Blasting News.