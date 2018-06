Mancano poche settimane al debutto di Temptation Island 2018: la quinta edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia debutterà su Canale 5 [VIDEO] il prossimo 5 luglio e intanto su Instagram la redazione del programma ha annunciato le prime cinque coppie ufficiali che quest'anno vedremo mettersi in gioco nel temutissimo villaggio delle tentazioni. Tra queste solo una arriva dal mondo di Uomini e donne: parliamo di Ida e Riccardo, la coppia del trono over.

I video delle nuove coppie di Temptation Island 2018: Ida e Riccardo di Uomini e donne

Dopo essersi conosciuti e innamorati nello studio del dating show di Maria De Filippi, Ida e Riccardo hanno deciso di mettersi alla prova a Temptation Island.

In particolar modo ha ammesso di aver bisogno di capire se Riccardo è davvero una persona fedele e quest'occasione potrebbe essere quella ideale per capire molte cose sul loro rapporto di coppia.

Le altre quattro coppie presentate su Instagram, invece, sono 'Nip' e sono state scelte attraverso i casting fatti in tutta Italia. Tra queste vi sono Lara e Michael: la ragazza ha rivelato di voler partecipare al reality show di Canale 5 perchè vuole arrivare ad una risposta finale e prendere una decisione sul suo rapporto di coppia con Michael. Insomma una vera e propria 'prova del 9' per i due giovani fidanzati che dal villaggio usciranno rafforzati oppure si diranno addio per sempre.

Le anticipazioni ufficiali su Temptation Island rivelano che in gara ci saranno anche Valentina e Oronzo, una coppia che ha già fatto molto discutere sul web e sui social.

La ragazza, infatti, nel video di presentazione ha ammesso di essere stata già tradita più volte dal suo fidanzato ma di averlo sempre perdonato per amore. Oronzo, invece, ha dichiarato che il suo grande problema sono 'le donne' e ha già detto che sicuramente sbaglierà al 100% nel villaggio delle tentazioni: sa, però, che alla fine la sua fidanzata lo perdonerà.

Raffaela e Andrea e Martina e Gianpaolo tra le coppie in gara

La quarta coppia è composta da Raffaela e Andrea: lei, in lacrime, lo ha definito il fidanzato perfetto di cui è innamorata follemente, ma lui dopo sette anni di fidanzamento ha ammesso di voler partecipare a Temptation Island per capire se dopo tutto questo tempo il loro rapporto non sia diventato solo un'abitudine.

E poi ancora la quinta coppia di Temptation Island presentata su Instagram è quella composta da Martina e Gianpaolo. Lei ha lasciato la sua famiglia e le amicizie per stare con lui, ma lui pensa a divertirsi dati i suoi 24 anni e non vuole pensare a costruire una famiglia.