Stasera su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Temptation Island, il reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia. Nella puntata di settimana scorsa abbiamo assistito agli ultimi tre falò di confronto e oggi scopriremo come si sono evolute le storie di ogni singola coppia, dopo un mese dalla registrazione del programma.

Nell’appuntamento andato in onda sette giorni fa, abbiamo già iniziato a scoprire cos’è successo, dopo la fine di Temptation Island, alla coppia composta da Lara e Michael [VIDEO]. I due, durante il falò di confronto, si sono trovati in disaccordo a causa delle bugie di lui e per questo Lara ha deciso di tornare a casa da sola.

Un mese dopo Michael si è professato ancora innamorata di lei, ma la redazione ha scoperto il suo doppio gioco; infatti, a quanto pare, ha confessato gli stessi sentimenti anche alla tentatrice Rita e Filippo Bisciglia ha deciso di mostrare il video, con l’intervista alla single, a Lara.

Stasera scopriremo se c’è stato un riavvicinamento anche tra l’altra coppia che ha deciso di lasciarsi davanti al falò di confronto, ovvero quella composta da Giampaolo e Martina. Quest’ultima, dopo vari comportamenti scorretti da parte del fidanzato, aveva deciso di lasciarsi andare, intraprendendo un flirt con il single Andrew. I due sono arrivati addirittura al bacio, cosa, ovviamente, non ben accettata da Giampaolo; per questo la rottura è stata inevitabile. I due saranno tornati insieme oppure Martina avrà intrapreso una relazione con il single Andrew? Staremo a vedere.

Intanto preparatevi per scoprire se anche le storie andate a lieto fine sono ancora tali: Oronzo e Valentina, Ida e Riccardo, Giada e Francesco staranno ancora insieme? Raffaella e Andrea sono impegnati con i preparativi per il loro matrimonio o sarà andato tutto a monte? Per scoprirlo seguite tutti gli aggiornamenti, minuto per minuto, qui su Blasting News.

Inizia il Viaggio di Temptation Island

21.19 - ormai le sei coppie di Temptation Island sono tornate a casa, alcuni insieme altre meno. Nella puntata di oggi scopriremo le evoluzioni delle loro storie d'amore, dopo un mese dalle registrazioni del programma.

21.20 - s'inizia con il racconto della storia di Valentina e Oronzo all'interno di Temptation Island.

21.36 - a distanza di un mese Filippo Bisciglia incontra Valentina e Oronzo; i due stanno ancora insieme. Lei parla della difficoltà con cui ha affrontato Temptation Island e afferma che per ora c'è stato un cambiamento, per quanto riguarda il carattere, da parte di Oronzo. Quest'ultimo afferma di aver tanto sofferto quanto Valentina l'ha lasciato durante il falò e ora è convinto che Valentina sarà sua moglie e la madre dei suoi figli; "la malattia delle donne" tanto annoverata da Oronzo, ormai non c'è più, le donne non le guarda e le fissa più come una volta.

Per quanto riguarda i progetti futuri, vacanza a Ibiza e successivamente lasceranno la Puglia per crearsi un futuro altrove e ovviamente sposarsi. Oronzo ammette che grazie a Temptation Island ha finalmente capito che deve portare rispetto alla propria donna, mentre Valentina ha capito che deve pensare più a se stessa e al suo bene.

21.45 - ora si parla di Ida e Riccardo; i due sono usciti insieme dal programma. A breve scopriremo se, dopo un mese, sono ancora fidanzati.

22.19 - ora, dopo un mese, scopriamo che Ida e Riccardo stanno ancora insieme. Riccardo, dopo Temptation Island, ha deciso di andare a vivere insieme a Ida e al suo bambino Samuele. Con quest'ultimo sta iniziando anche ad avere un rapporto. Filippo Bisciglia chiede a Ida se, fuori dal programma, ha sentito il single Davide. Quest'ultimo l'ha contattata, le ha lasciato il numero di telefono, ma non l'ha mai, ovviamente, richiamato. Filippo Bisciglia ha chiesto a Riccardo se ha mai più risentito la single Stefanì, lui ha risposto di no. Il loro progetti per il futuro sono fare una vacanza in Puglia e trovare, il più presto possibile, un lavoro per Riccardo a Brescia; in questo modo potranno andare presto ad abitare insieme.

22.26 - ora si passa alla storia tra Raffaella e Andrea. Anche loro due sono usciti dal programma insieme, vedremo che cosa sarà successo dopo un mese dalla fine della registrazione del programma.

22.45 - Raffaella e Andrea dopo un mese stanno ancora insieme. I due raccontano che tornare alla vita di tutti i giorni è stato abbastanza complicato. Dopo Temptation Island Andrea è cambiato caratterialmente e mostra enormi attenzioni nei confronti della sua ragazza e dopo il programma ha capito che la ama tantissimo. Raffaella, invece, ha perso tutte le ansie che l'affliggevano fino a poco tempo fa. Filippo Bisciglia ha chiesto ad Andrea se, dopo il programma, ha sentito la single Teresa: lui ha risposto di no. I due hanno anche deciso di andare a vivere insieme a settembre.

22.53 - la redazione ha incontrato la single Teresa. Anche lei conferma che non si è più sentita con Andrea.

22.56 - ora si passa alla storia tra Martina e Giampaolo; i due, durante il falò di confronto hanno deciso di non ritornare a casa insieme. Questo perché Martina ha intrapreso un flirt con il single Andrew, arrivando addirittura al fatidico bacio. A breve scopriremo se tra i due è finita definitivamente oppure se i due si sono riavvicinati.