E' in corso in queste ore la prima registrazione ufficiale di Uomini e donne trono classico. In studio, in presenza di Maria De Filippi e degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, sono stati presentati i nuovi tronisti di questa edizione, tra cui vi segnaliamo la presenza della new entry Mara Fasone. Il suo nome è stato svelato dal profilo ufficiale Instagram della trasmissione di Canale 5 mentre su WittyTv è stato già pubblicato il video di presentazione, durante il quale la Fasone ha parlato della sua infanzia difficile. [VIDEO]

La presentazione di Mara Fasone, nuova tronista di U&D da settembre

Mara ha svelato di provenire da una famiglia molto umile e ha raccontato che da piccola i suoi genitori furono costretti a lasciare la Sicilia per mancanza di lavoro e a trasferirsi in Germania.

Un'infanzia che non è stata per niente facile per la nuova tronista di Uomini e Donne, la quale ha raccontato di aver sofferto per molti anni e di aver patito la fame e la povertà.

La ragazza ha raccontato che ci sono stati dei periodi molto difficili da affrontare in famiglia, come quelli quando non c'era nulla da mangiare e lei e le sue tre sorelle erano costrette ad andare a cena a stomaco vuoto. Per far passare il senso di fame, Mara ha dichiarato che andava a dormire molto presto, così da non sentire il languorino nello stomaco.

Un racconto decisamente difficile che ha fatto scoppiare in lacrime la nuova tronista, [VIDEO] la quale ha poi proseguito dicendo che ad oggi non ha un punto di riferimento sul quale poggiarsi nella sua vita e che l'unica persona di cui si fida ciecamente è lei stessa.

La tronista sogna il grande amore dopo un'infanzia difficile

Affermazioni e dichiarazioni molto forti che sicuramente non lasceranno indifferente il pubblico da casa che dal prossimo 10 settembre potrà seguire le avventure della nuova tronista durante gli appuntamenti con Uomini e donne classico in onda su Canale 5 alle 14.45.

Con questa nuova avventura Mara ha ammesso di voler trovare una persona vera, sincera e che abbia i suoi stessi valori. 'Voglio una persona rispettosa, che tenga alla famiglia e che non dica bugie', ha dichiarato Mara nel video di presentazione, aggiungendo poi che il suo sogno più grande è quello di diventare mamma e costruire una famiglia.

Nel corso della registrazione di questo pomeriggio hanno partecipato in studio anche le varie coppie dell'ultima edizione di Temptation Island, tra cui Oronzo e Valentina.