Saranno delle nozze seguite [VIDEO] via web, da ogni parte del mondo, quelle tra Chiara Ferragni e Fedez, che avranno luogo proprio oggi 1° settembre a Noto, cittadina in provincia di Siracusa. Ma gli abiti che indosseranno gli sposi e le damigelle saranno all'insegna del "made in Italy": la fashion blogger, infatti, vestirà un modello realizzato da Maria Grazia Chiuri per Dior. "Spero che sia di vostro gradimento perché è davvero l'abito dei miei sogni" ha scritto l'influencer si tutti i suoi fan sui social. Per quanto riguarda il suo futuro marito, opterà un elegantissimo completo griffato Versace.

Cosa indosseranno le damigelle?

Le damigelle d'onore, invece, sceglieranno dei vestiti in seta di colore rosa, anche questi realizzati per l'evento, da Alberta Ferretti, una delle stiliste preferite di Chiara Ferragni: vestiti che saranno "eco sostenibili", creati assieme Eco Age, attività fondata da Livia Giuggioli Firth per sostenere lo stile ecologico e che il prossimo 23 settembre sarà protagonista dei "Green Carpet Fashion Awards", evento che aprirà la Fashion Week di Milano.

Tornando alla Ferragni, non è stata l'unica a scegliere il brand di Dior per il suo matrimonio. Anche Miranda Kerr e l'attrice Angela Yeung hanno indossato un modello della maison di Avenue Montaigne, 30 per il loro fatidico giorno del sì. Però l'abito più rinomato uscito dalla noto atelier d'alta moda è stato sicuramente quello di Melania Trump per convolare a nozze nel 2005 con l'attuale presidente degli Stati Uniti: realizzato da John Galliano per un valore di circa 100 mila dollari.

Chi saranno i testimoni degli sposi?

I testimoni degli sposi saranno sicuramente le persone più care ai due. E se su Fedez abbiamo ancora qualche incertezza, sulla Ferragni le incertezze sono poche. Infatti, sembra proprio che la scelta ricadrà sulle due sorelle Francesca e Valentina in quanto erano entrambe presenti all'addio al nubilato di Chiara, festeggiato ad Ibiza.

La prima è la più piccola delle due ed è un'odontoiatra, mentre la seconda ha 26 anni e ha scelto di seguire la strada della sorella maggiore. Infatti, due anni fa Valentina (quasi due milioni di seguaci su Instagram) ha realizzato una sua linea di costumi da bagno.

Tutti gli invitati del matriomonio dei The Ferragnez

Nella lista degli inviati [VIDEO] sono presenti Bebe Vio, la schermitrice nonché campionessa paraolimpica italiana, Francesco Totti e Ilary Blasi, Paris Hilton, Manuel Agnelli e J-Ax, collega e caro amico di Fedez. Inoltre, sono presenti anche tanti influencer del momento, tra cui lo youtuber Luis, Valentina Ferraro, Chiara Biasi e Chiara Capitani e i make-up artist Fabio Maria Damato, Pardis Zarei, Manuele Mameli, Martina Maccherone, Michela Gombacci, Rachel Zeilic e Alice Carli.