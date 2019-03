Annuncio

Ieri sera il sito americano TMZ ha lanciato la notizia del tentato suicidio di Paris Jackson, figlia dell'indimenticabile Michael. Una notizia che ovviamente ha fatto subito il giro del web e della rete, destando non poca preoccupazione tra i fan, curiosi di conoscere cosa fosse successo. Il sito TMZ, tra i più autorevoli e attendibili in America, ha fornito un po' di dettagli su quello che sarebbe accaduto alla giovane ragazza, anche se poi Paris ha sbottato sui social e lo ha fatto in una maniera alquanto forte.

Michael Jackson, la figlia Paris avrebbe tentato di togliersi la vita

Nel dettaglio vi diciamo che sulle pagine di TMZ veniva scritto che sabato mattina la giovane Paris Jackson avrebbe tentato il suicidio, tagliandosi i polsi, per poi essere trasportata con grande urgenza in ospedale.

Il motivo del gesto, sempre secondo le indiscrezioni raccolte dal giornale, sono da attribuire all'uscita del nuovo documentario dal titolo 'Leaving Neverland', dove si torna a parlare dei presunti abusi sessuali compiuti da Michael nei confronti dei bambini.

TMZ ha fatto sapere di aver appreso queste notizie da fonti vicine alle forze dell'Ordine, le quali avrebbero fatto irruzione all'interno della casa della figlia del cantante Michael Jackson, dopo essere stati allertati per il tentato suicidio della ragazza. Ecco allora che, a quel punto, Paris sarebbe stata trasportata con estrema urgenza in ospedale in codice '5150',che viene dato alle persone che hanno messo a repentaglio la loro vita oppure quella degli altri.

Paris smentisce la notizia del suicidio

Va detto, però, che questa non è la prima volta che si parla di tentato suicidio per la figlia del noto cantante pop: da quando è morto il padre, la ragazza ha dovuto fare i conti con momenti di grande depressione, così come ha raccontato lei stessa in svariate interviste. E poi, ancora, già nel 2013 Paris avrebbe tentato di togliersi la vita.

La reazione di Paris, dopo la diffusione di questa notizia, non si è fatta attendere e la ragazza su Twitter ha postato un messaggio al vetriolo in cui ha scritto: 'Andate a fan...o, fot...i bugiardi'. Nonostante la dura presa di posizione di Paris, però, TMZ non ha smentito la notizia e ha aggiunto che nel pomeriggio di sabato la ragazza sarebbe stata dimessa e tornata nella sua dimora di Los Angeles.

Adesso Paris sarebbe stata affidata alle cure delle persone a lei care.