Adesso è tutto più chiaro rispetto all'uscita di Adriana Volpe dalla casa del Grande Fratello Vip [VIDEO]. La disperazione della conduttrice, una volta comunicata la sua decisione e il relativo saluto agli altri concorrenti, era da addebitarsi all'aggravarsi delle condizioni di suo suocero, Ernesto Parli. L'uomo purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduto, sembrerebbe nella giornata del 19 marzo e a causa del virus che sta drammaticamente coinvolgendo gran parte del Paese.

Lutto per Adriana Volpe: è morto Ernesto Parli

E' venuto a mancare all'età di 76 anni Ernesto Parli, suocero di Adriana Volpe e papà di suo marito Roberto. Ernesto era molto conosciuto in Svizzera, soprattutto a livello calcistico, per essere stato presidente del Chiasso dal 1976 al 1982, proprio il club svizzero ha pubblicato sul proprio sito l'estremo saluto all'uomo. E' risultato immediatamente chiaro il motivo della repentina fuoriuscita di Adriana Volpe dalla casa del Grande Fratello Vip. A questo punto non è nemmeno certo se la conduttrice abbia fatto in tempo a dare l'ultimo saluto a suo suocero Ernesto.

L'uomo, secondo indiscrezioni, si sarebbe spento il giorno in cui Adriana Volpe ha lasciato la casa di Cinecittà. L'uomo dovrebbe esseresi ammalato i primi giorni di marzo, ma solo nella giornata del 19 marzo le sue condizioni si sarebbero fatalmente aggravate. La conduttrice sembrava infatti voler portare a termine la sua avventura all'interno del reality show, evidentemente quel giorno la situazione è improvvisamente peggiorata.

La decisione di Adriana era stata presa dopo un confessionale in cui gli autori l'avevano messa, probabilmente, al corrente della situazione. La conduttrice dovrebbe aver appreso la notizia dell'aggravarsi del quadro clinico di Ernesto Parli, e non della sua morte, vista la reazione della donna e le parole di speranza pronunciate agli altri concorrenti prima di uscire.

L'abbandono della casa da parte della conduttrice

La notizia che ha causato l'uscita volontoria e immediata, da parte di Adriana Volpe, dalla casa del Grande Fratello Vip, doveva per forza di cose essere di quelle gravi e sconvolgenti. Ancora non è chiaro se la Volpe abbia avuto comunicazione, da parte della produzione, della scomparsa di suo suocero o dell'aggravarsi delle condizioni di Salute dello stesso. I concorrenti non sono stati avvisati e sono stati tenuti all'oscuro di tutto, probabilmente per non creare del panico ed evitare una fuoriuscita collettiva dal gioco e della casa di Cinecittà.

Gli inquilini avrebbero potuto abbandonare il gioco per vicinanza nei confronti di Adriana e reputare ormai privo di senso far parte di una trasmissione goliardica e spensierata che non possedeva più i connotati iniziali.