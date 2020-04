Da poche ore è giunta notizia dalla Spagna che l'ex gieffina e personaggio televisivo Aida Nizar, più volte ospite anche in Italia nei programmi di Barbara D'Urso, è stata arrestata. Stando a quanto rivelato dai media spagnoli, la donna avrebbe avuto una violente lite con il suo compagno Fernando, con il quale stava trascorrendo questo periodo di quarantena a Madrid. Durante la litigata, avrebbe minacciato l'uomo di ucciderlo e buttarlo fuori casa, armata di coltello.

Lite furibonda tra Aida e il suo compagno

La coppia trascorreva questo periodo di quarantena a Madrid, in Spagna, vivendo in casa insieme. Secondo quanto riportato dai mass media spagnoli, la coppia non andava molto d'accordo e non riusciva ad affrontare al meglio la quarantena forzata in questo periodo delicato nel quale versa l'intero mondo a causa del coronavirus. I due hanno avuto una litigata abbastanza violenta, accompagnata da urla e minacce, avvertite dai vicini. Pare che Aida, abbastanza furiosa a seguito del litigio avuto con Fernando, abbia preso un coltello e minacciato l'uomo di buttarlo fuori di casa, altrimenti l'avrebbe accoltellato se non se ne fosse andato di sua spontanea volontà.

I vicini, allarmati dalle urla e dalle continue minacce da Aida e dalle urla del compagno Fernando, hanno immediatamente avvertito le forze dell'ordine, le quali sono intervenute tempestivamente. Al loro arrivo, la donna risultava visibilmente furibonda e nervosa, rifiutandosi addirittura di aprire la porta. La Nizar, dopo vari avvertimenti della polizia, ha poi ceduto dopo la minaccia, da parte delle forze dell'ordine, di entrare in casa con la forza se la donna non avesse aperto di sua volontà.

La donna sarebbe poi stata portata via dalla polizia, per interrogarla e per rilasciarla solo nella tarda mattinata di lunedì 21 aprile. Non si sa ancora se l'uomo abbia sporto denuncia nei confronti della donna e non è detto che questo sia l'ultimo episodio tra la coppia.

Chi è Aida Nizar

Aida è famosa per aver partecipato al Grande Fratello spagnolo, successivamente è sbarcata anche in Italia, partecipando al GF condotto da Barbara D'Urso.

Aida si è sempre distinta per il suo carattere esuberante che spesso ha creato litigi. Più volte e in vari programmi, la Nizar ha subito infatti duri attacchi, uno di questi al Grande Fratello italiano, dove la donna ha litigato con Baye Dame a causa di un tiramisù che la donna voleva mangiare prima di tutti gli altri inquilini. Ma questa non è l'unica litigata plateale avuto dalla donna. Altre litigate provengono anche dalla casa del GF spagnolo, dove è stata attaccata sia verbalmente sia fisicamente.