Adriana Volpe in un'intervista in diretta Instagram ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello Vip, esprimendo opinioni e pareri sugli altri concorrenti che hanno condiviso con lei l'esperienza nella casa più spiata d'Italia. Ad un certo punto il giornalista le ha chiesto di parlare del suo rapporto con Andrea Denver e le parole di Adriana sono state di estremo affetto e stima nei suoi confronti.

Il giornalista chiede ad Adriana se Denver non avesse visto in lei la leader con cui legare

Dopo aver parlato a ruota libera di altri concorrenti che hanno vissuto con lei l'avventura all'interno della casa di Cinecittà, il giornalista di Chi, in diretta Instagram, ha fatto ad Adriana una domanda che attendevano anche i followers, relativa al suo rapporto con Andrea Denver.

L'uomo ha chiesto alla Volpe: "Allora, a proposito di gente che ti ha voluto bene, ti faccio la domanda un po' provocatoria, perché tutti vorranno un po' sapere di Denver. Io credo, ma sbaglierò perché dico una cattiveria, che Denver abbia visto in te la leader e quindi abbia detto: "io in qualche modo cerco di relazionarmi con la leader per avere una luce diversa", perché se lui avesse corteggiato le altre ragazze della casa sarebbe stato scontato, sarebbe stato un cliché.

Invece attaccarsi a te in quel modo forse voleva dire andare in Champions League, andare in serie A."

La risposta di Adriana Volpe è chiara: "Lui non mi ha corteggiata"

Adriana Volpe ha detto che la parola 'corteggiato' è stata fuori luogo in quanto, a detta sua, Andrea Denver aveva avuto un feeling con lei all'interno della casa del GF Vip, ma è stata forte anche l'intesa con Paola e Sara. La conduttrice, sorridendo, ha affermato che, con il passare dei giorni, gli uomini erano sempre meno, pertanto il modello ha legato con le donne restate in casa.

Adriana ha proseguito il racconto usando belle parole per l'ex gieffino: "Si è instaurato un rapporto sicuramente speciale, ma perché è un ragazzo speciale." La Volpe ha continuato poi precisando che questa cosa l'ha sempre detta anche ad Andrea, il suo essere speciale non era dato dal fatto che avesse fatto qualcosa in particolare, ma perché nella vita è realmente così. La conduttrice Rai ha affermato che nella realtà Andrea è garbato, che viene da una famiglia che gli ha dato un'educazione incredibile ed ha una sensibilità incredibile.

Adriana Volpe non si è sentita leader all'interno della casa del GF

In merito alle affermazioni fatte dal giornalista riguardo al fatto se il modello avesse legato con lei in quanto è stata una leader all'interno di questa edizione del reality show, Adriana ha sostenuto che lei non si è sentita così. Anzi, sorridendo ha confessato che spesso si è sentita spaesata ed anche un po' fantozziana alcune volte dentro la casa di Cinecittà. Con la simpatia che il pubblico ha apprezzato, ha terminato poi la parentesi delle risposte su Andrea Denver, facendo una divertente imitazione di Paolo Villaggio, proprio per sottolineare lo stato d'animo che a volte l'ha accompagnata durante l'esperienza all'interno della trasmissione.

Con la voce che ricalcava il ragionier Ugo Fantozzi ha detto "veramente io questa cosa non la volevo fare".