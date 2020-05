Non è passata neppure una settimana da quando Serena Enardu ha ufficializzato sui social network la fine della sua storia d'amore con Pago. L'ormai ex coppia del GF Vip 4, però, non si sta sbilanciando più di tanto sulle ragioni che hanno causato quest'ennesimo allontanamento: a farlo al loro posto ci ha pensato un ex coinquilino della casa più spiata d'Italia. Paolo Ciavarro, interpellato in radio su questo Gossip, ha fatto sapere che il cantante sta bene e che si riprenderà presto da questo scossone sentimentale.

Serena e Pago al centro del gossip anche dopo il GF Vip

Come stanno reagendo Pago e Serena alla separazione avvenuta pochi giorni fa?

Se i diretti interessati preferiscono, almeno per il momento, non sbilanciarsi troppo sui social network in merito al loro attuale stato d'animo, c'è una persona che conosce abbastanza entrambi che ha dato news a riguardo.

Paolo Ciavarro, che con l'ex coppia ha condiviso l'esperienza del GF Vip 4, nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista al programma radiofonico "Non succederà più" e ha risposto anche alla curiosità di molti sulla rottura tra i suoi amici. Alla conduttrice che gli ha chiesto cosa ha provato quando ha appreso che il cantante e l'influencer si sono improvvisamente lasciati, il ragazzo ha fatto sapere: "Non me l'aspettavo perché li avevo visti bene. È sempre difficile ricostruire un rapporto e ricomporre tutti i cocci".

Il giovane ha anche detto che sente spesso Pago e sa di per certo che sta bene, nonostante tutto quello che sta succedendo nella sua vita sentimentale ultimamente.

Miriana Trevisan smentisce il ritorno con l'ex marito dopo il GF Vip

Un'altra persona che in questi giorni si è esposta sull'ex coppia d'oro del GF Vip 4, è Miriana Trevisan.

Proprio quando sui social impazzava l'inattesa notizia della separazione tra Pago e Serena, l'ex moglie di lui informava i curiosi che il loro rapporto è di nuovo sereno e che il padre di suo figlio ha dormito da lei spesso ultimamente.

Sono bastate queste poche parole a scatenare i gossip su un possibile ritorno di fiamma tra la showgirl e il cantante che, dopo anni di gelo e "battaglie" a distanza, hanno deciso di seppellire l'ascia di guerra per amore del loro piccolo Nicola.

Prima che sul web cominciassero a circolare i rumors su un suo presunto riavvicinamento amoroso a Pacifico, Miriana ha puntualizzato su Instagram: "Le nostre scelte le abbiamo fatte 8 anni fa. Tra noi c'è solo un gentile rapporto per crescere al meglio il bambino. Leviamo ogni dubbio".

Serena va avanti dopo la rottura con Pago: vita da influencer per l'ex GF Vip

Se Pago sembra essersi trincerato dietro al più assoluto silenzio sulla sua chiacchierata vita sentimentale (su Instagram sta condividendo soltanto gli screenshot di chi ha scaricato il suo nuovo singolo), Serena Enardu è sempre stata molto attiva sui social network anche nei giorni immediatamente successivi alla rottura.

Risale a pochissimo tempo fa, per esempio, un enigmatico sfogo che la donna ha avuto su Instagram e che in tanti hanno collegato alle sue vicissitudini amorose.

La sarda ha informato i fan che bisogna agire nella vita e l'ha fatto paragonando gli episodi che accadono a tutti noi agli oggetti che abbiamo in casa, che non ci piacciono più e che dovremmo fare di tutto per cambiare.

Nelle ultime 24 ore, invece, l'ex tronista di Uomini e Donne ha ripreso la sua regolare attività da influencer: nelle Stories della donna, infatti, è possibile trovare varie sponsorizzazioni a prodotti per la cura del corpo o dei capelli, esattamente come faceva prima che una brutta discussione mettesse fine alla sua relazione con Pacifico Settembre.