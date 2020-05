Giulia De Lellis ha trascorso questi mesi a casa insieme alla sua famiglia, l'amica Alessandra Gobbetti e Andrea Damante, con il quale è ricominciata la storia d'amore dopo i Gossip che si rincorrevano da febbraio. Negli ultimi giorni, la popolare influencer ha potuto rivedere le sue adorate nipotine Penelope e Matilde. Nella giornata di venerdì 8 maggio, Giulia ha organizzato a casa la festa di compleanno per la nipotina più piccola, che ha compiuto un anno.

I messaggi di auguri di Giulia De Lellis per Penelope

Giulia De Lellis ha condiviso con gli oltre 4 milioni e mezzo di followers alcuni scatti del passato con le sue nipotine.

Ha iniziato con una foto insieme a Matilde e la piccola Penelope accompagnata dalla didascalia: "La nostra prima foto insieme. Noi 3". Penelope infatti era appena nata ed era in braccio a Giulia che, come Matilde, ha fatto una linguaccia in questo selfie. Nel video successivo delle storie Instagram della scrittrice di 'Le corna stanno bene su tutto', ad accompagnare le immagini dell'ultimogenita della sorella, la canzone 'Fiore di maggio' di Fabio Concato. Zia 'Tata', come viene chiamata dalla prima nipotina, ha utilizzato il messaggio di orgoglio per la splendida creatura. ''4 giorni di vita. Era già la perfezione'', "Polpetta da sempre", "La mia polpetta dolce per sempre",''Ovunque con me'', ''Sei la bimba più dolce del mondo''.

L'amore per le sue nipotine è evidente nei video e foto di Instagram, Giulia ha sempre dichiarato di voler bene alle figlie di sua sorella Veronica.

Nello scatto delle sue sorelline abbracciate ha utilizzato le seguenti parole: ''Ho scoperto il vero amore così, quello che mi fa passare tutto! Più di una cura''.

''Oggi Penelope compie il suo primo anno di vita'', ha scritto così la De Lellis che mostra un video della sua nipotina in braccio, risalente ai suoi mesi di vita. Giulia ha proseguito così la dolce dedica per la bambina: ''Ti auguro di vivere su questa terra, un po' confusa ad oggi, con la gioia che hai in quegli occhi grandi, con la tua passione e quella determinazione.

Non smettere mai di stupirti! Sii buona, sensibile e generosa! E almeno tu ti prego... mangia sano, non come tua sorella! Non vedo l'ora di diventare anche la tua migliore amica!

Il primo compleanno di Penelope festeggiato a casa

Giulia De Lellis ha organizzato a casa della sua famiglia a Pomezia una festa in casa per il primo compleanno della figlia di sua sorella Veronica, Penelope. Un professionista ha montato nel salone un arcobaleno di palloncini, accompagnati dal numero '1' ad indicare l'età della piccola. Nel mostrare la persona che ha installato l'arco colorato a casa ha usato le seguenti parole: ''È venuto con tutte le giuste precauzioni a decorarmi un angolo di casa. Penelope verrà a cena qui per spegnere una candelina più tardi!

Dovrà essere comunque tutto speciale!'' In un video mostrato nelle storie Instagram successive, la popolare influencer si è detta molto rammaricata per il fatto che la nipote non ha potuto festeggiare il compleanno con una festa come aveva fatto la sorellina più grande a causa delle restrizioni che ci sono nel nostro paese. Nonostante tutto Giulia ha affermato che, nonostante tutto, è riuscita a fare una cosa carina."