Oggi, venerdì 8 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne ma l'identità di Alchimista, il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate, non è stata ancora rivelata. Giovanna, seduta al centro dello studio e con un foulard rosso sugli occhi, ha potuto ascoltare Alchimista mentre leggeva un bigliettino. Solo al termine la tronista ha potuto togliere la benda, ma davanti a lei il corteggiatore indossava ancora la maschera di Dalì. Nonostante le aspettative la tronista ha dichiarato di gradire il particolare corteggiamento dell'uomo misterioso e ha potuto notare qualche dettaglio in più sul suo aspetto fisico.

Alchimista legge un messaggio a Giovanna

"Ciao, ti direi ciao splendida follia". Sono state queste le prime parole dedicate da Alchimista a Giovanna, le prime di un lungo messaggio per descrivere le sue sensazioni attraverso la scrittura. "Ho iniziato a scrivere sempre più forte per alleggerirmi perché è vero, come mi ha detto tu, che probabilmente scrivo perché ho tanto dentro. Tutto questo si trasforma in parole, ma non sempre le parole vengono fuori e quando questo accade diventa tutto più difficile". Il corteggiatore ha comunque manifestato la sua difficoltà nel mantenere le distanze dalla tronista e la voglia di avere presto un contatto fisico. "Quei due metri che ci separavano mi sono sembrati davvero tanti e avrei voluto fare tante cose per riempirli, ma non con le parole questa volta.

Ho sentito fortissimo il desiderio di avvicinarmi a te e sedermi accanto a te, sentirti, stuzzicarti, accarezzarti il viso e seguire con le dita la linea dei tuoi occhi, sfiorarti le labbra, farti sentire più volte che ci sono e che sono vero".

Alchimista ancora con la maschera, Giovanna: 'A me sta bene'

Dopo aver letto il suo messaggio Alchimista ha invitato Giovanna a togliersi la benda. "Sei sicuro, ci sei?" ha chiesto incredula la tronista, che forse si aspettava di poter finalmente scoprire chi si nasconde dietro la maschera di Dalì. Così non è stato.

Giovanna, infatti, dopo aver tolto la benda dagli occhi si è trovata di fronte Alchimista ancora mascherato. "Come sei elegante. Non me l'aspettavo così ben vestito. Però mi è piaciuto anche la scorsa puntata quando è venuto un po' più sportivo" ha detto Giovanna, che sembra gradire il mistero che suscita Alchimista. "La maschera ormai sei tu, non mi falserebbe la realtà se tu te la togliessi". Secondo la tronista, se l'uomo si fosse tolto la maschera non avrebbero avuto modo di parlare e creare lo stesso rapporto. "Non so dove ci porterà. Però è bello e a me sta bene".

Nuovi indizi su Alchimista

Giovanna ha potuto vedere qualcosa in più del suo corteggiatore. L'uomo ha i capelli neri e la barba non troppo folta.

"Mi sembra abbia un ciuffo lungo portato all'indietro e i capelli neri neri. É anche abbronzato" ha suggerito Maria De Filippi. Un dettaglio, poi, pare aver attirato l'attenzione della tronista. "Oggi ho scoperto che ha un neo" ha detto Giovanna mentre Alchimista usciva dallo studio, indicando un neo posizionato sulla parte sinistra del collo.