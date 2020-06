Si rimette in moto la macchina organizzativa de Il Paradiso delle Signore, la fortunata soap opera che tornerà in onda da settembre con la quinta stagione in prima visione assoluta. Nei mesi scorsi, anche la produzione della soap opera è stata bruscamente interrotta a causa dell'emergenza dettata dal coronavirus e così gli attori hanno dovuto rinunciare alla realizzazione dei nuovi episodi. Adesso, però, la situazione sta migliorando ed è stata ufficializzata la riapertura del set della soap a partire dal prossimo 30 giugno.

Riapre il set de Il Paradiso delle signore 5: dal 30 giugno al via alle riprese dei nuovi episodi

Per la gioia di tutti i fan e gli spettatori de Il Paradiso delle signore 5, torneranno a riaccendersi i riflettori sulla soap opera, di cui finalmente verranno girati i nuovi episodi.

La data d'inizio fissata per le riprese delle puntate è il 30 giugno, giorno in cui il cast tornerà di nuovo sul set per dar vita alle vicende e alle storie dei vari personaggi che in questi anni hanno appassionato milioni e milioni di spettatori.

Tuttavia per vedere in onda sul piccolo schermo questi nuovi episodi della quinta stagione de Il Paradiso delle signore bisognerà attendere ancora un po' di tempo, dato che il ritorno effettivo è previsto soltanto a partire dal mese di settembre. Per tutta la stagione estiva, quindi, continueranno ad andare in onda le repliche dell'ultima stagione della soap trasmessa con successo su Rai 1. La media di queste prime settimane di riproposizione si è assestata su 1.2 milioni circa al giorno pari ad uno share che oscilla tra il 9 e il 10%.

Ma quello del Paradiso non sarà l'unico set che riaprirà i battenti in queste settimane, dato che anche gli attori di Un posto al sole sono tornati a girare i nuovi appuntamenti con la celebre soap made in Napoli trasmessa nell'access prime time di Rai 3.

Marta e Vittorio: nella quinta stagione pronti a diventare genitori

Ma cosa succederà nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 5 che vedremo in onda nel corso della prossima stagione televisiva? L'attenzione rimarrà alta per la coppia composta da Marta e Vittorio, i quali potrebbero finalmente coronare il loro sogno d'amore e mettere su famiglia, come sperano di poter fare ormai da un po' di tempo.

In una intervista che l'attore Alessandro Tersigni ha rilasciato al settimanale "TvMia", si legge che Marta e Vittorio continueranno a provare ad avere un bambino, ma la fortuna almeno in un primo momento non sarà dalla loro parte. Tersigni, però, ha aggiunto che dovranno attendere un po' prima di coronare il sogno di diventare genitori, ma alla fine scopriranno anche questa gioia.