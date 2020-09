Procederebbe a gonfie vele la frequentazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Dopo essere stati paparazzati a Milano all'uscita da un ristorante, i due avrebbero deciso di ritagliarsi qualche giorno soli soletti in una località di mare. Come dimostrano le Instagram Stories che hanno pubblicato nelle ultime 24 ore, la showgirl e l'hairstylist si trovano in una città che potrebbe essere in Liguria: l'argentina, infatti, in uno scatto ha taggato un locale di La Spezia.

Belen 'scappa' dal gossip con il nuovo fidanzato

Non è passata neppure una settimana da quando la rivista Chi ha pubblicato i primi scatti di Belen Rodriguez in compagnia della sua ultima fiamma: il parrucchiere Antonino Spinalbese.

La conoscenza tra i due andrebbe avanti da inizio agosto e, dopo aver trascorso le vacanze insieme a Ibiza, i piccioncini continuano a vedersi spesso anche in città.

Quando il piccolo Santiago è con papà Stefano De Martino, la showgirl non perde occasione per incontrare il nuovo fidanzato, col quale pare abbia fatto la prima fuga romantica proprio negli ultimi giorni. Dando un'occhiata alle Instagram Stories che hanno pubblicato l'argentina e il 25enne nelle ultime 24 ore, si evince che entrambi sono in una località di mare anche se stanno bene attenti a non mostrarsi mai uno accanto all'altro.

Sul profilo della presentatrice Mediaset, ad esempio, si possono vedere dei paesaggi praticamente identici a quelli che ha postato l'hairstylist: il mare al tramonto, una scogliera, le vie di un paesino al buio e il video di un viaggio in auto con la musica dei Coldplay di sottofondo.

Belen sceglie la privacy dopo anni di chiacchiere e delusioni

Anche se Belen e Antonino non si sono ancora fatti vedere insieme, i fan della showgirl sono convinti che si trovino nello stesso posto per qualche giorno di vacanza. La località di mare dove sta soggiornando la Rodriguez in dolce compagnia potrebbe essere in Liguria: l'argentina, infatti, in una recente Instagram Stories ha taggato un ristorante dove ha pranzato che si trova in provincia di La Spezia.

Si dice, inoltre, che Spinalbese sarebbe originario di quelle zone, quindi la conduttrice di Tu sì que vales potrebbe aver deciso di andare a conoscere parenti e amici del nuovo fidanzato, oppure soltanto i posti dove è nato e ha vissuto prima di trasferirsi a Milano per lavoro.

Dopo essere stata per anni la regina del Gossip con i suoi amori da copertina, sembra che Belen abbia scelto di vivere nel modo più riservato possibile la sua ultima relazione, quella con un ragazzo più piccolo di lei di 10 anni e che fisicamente ricorda sia Iannone che De Martino.

L'estate a tutto gossip di Belen Rodriguez

Anche se è cominciata soltanto un mese fa, la frequentazione tra Belen e Spinalbese sarebbe già seria: questo almeno è quello che ha sostenuto il giornalista di Chi che ha contattato la Rodriguez per avere news sul suo ultimo fidanzato.

Prima di finire al centro del gossip per la conoscenza col parrucchiere 25enne Antonino, la bella argentina ha fatto parlare gli appassionati di cronaca rosa per il brevissimo ma passionale flirt con Gianmaria Antinolfi. I due sono usciti insieme per poche settimane (i paparazzi li hanno beccati in atteggiamenti affettuosi prima a Capri e poi a Ibiza), ma alla fine il loro si è rivelato essere un fuoco di paglia.

Indiscrezioni ancora tutte da confermare, inoltre, vorrebbero Stefano De Martino rifiutato più volte dall'ex moglie durante l'estate: le riviste sostengono che il napoletano abbia provato a riconquistare Belen dopo averla lasciata, ma lei non ne avrebbe voluto sapere più nulla.