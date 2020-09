Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrano essere ancora distanti. La 30enne è arrivata al Festival del Cinema di Venezia senza il suo fidanzato. La modella sudamericana ha postato, su Instagram, alcuni scatti dell'arrivo in Laguna ma del suo cavaliere nessuna traccia.

Cecilia sfila a Venezia da sola

Da qualche giorno a questa parte si parlava di un presunto ritorno di fiamma tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Sul web erano presenti alcuni segnali che facevano ben sperare. Ad esempio la 30enne aveva ricominciato a mettere dei "like" sotto ai post del trentino. Inoltre, Ignazio dopo un lungo silenzio social aveva pubblicato, su Instagram, una foto in cui comparivano due calici.

La sfilata della Rodriguez sul red carpet era in programma per venerdì 4 settembre alle 19. Poco prima di arrivare in Laguna, la diretta interessata ha condiviso con i suoi estimatori alcuni scatti. Ovviamente, i fan oltre a notare l'eleganza di Cecilia hanno notato l'assenza di Ignazio. A questo punto sembra essere chiaro che i problemi di cuore tra i due non siano stati ancora risolti. Moser dopo essere stato a Lisbona per motivi di lavoro è arrivato a Milano. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 anziché raggiungere la sua fidanzata, si trova in compagnia di Andrea Damante. A questo punto chissà che il brindisi comparso sui social non sia dedicato all'amicizia con il deejay veronese.

Da qualche settimana anche il "Dama" è tornato single, Giulia De Lellis così come Cecilia Rodriguez ha sfilato da sola sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

La coppia continua a scegliere il silenzio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fino a oggi hanno scelto il silenzio. La coppia non ha mai rilasciato delle interviste in cui si parlava dei motivi della rottura.

Solamente il trentino aveva dichiarato al settimanale Chi di non riuscire a passare tutta l'estate lontano dalla sua compagna. Non è chiaro se i due ex gieffini stiano cercando di ricucire la loro relazione oppure abbiano deciso di chiudere la storia in modo definitivo. Con tutta probabilità sia Cecilia che Ignazio quando avranno capito cosa fare saranno i primi a rilasciare delle interviste.

D'altronde i due giovani hanno sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua.

Per quanto riguarda i motivi della crisi sono state fatte tantissime ipotesi. Alcune testate giornalistiche hanno parlato dell'eccessiva gelosia della Rodriguez. Altri invece, hanno pensato che la modella fosse pronta a mettere su famiglia mentre Ignazio volesse prima realizzarsi dal punto di vista professionale. Infine, Dagospia per via di una frase sibillina pronunciata dalla 30enne aveva ipotizzato un presunto tradimento da parte del trentino.