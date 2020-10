Prosegue per tutta la settimana l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 5 e le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 21 ottobre su Rai 1, rivelano che ci saranno delle novità riguardanti il percorso di Marta. Dopo aver riflettuto a lungo la donna deciderà di partire per gli Stati Uniti, ma questo suo addio non sarà affatto facile da ''digerire''. Intanto Luciano si sforzerà con tutto sé stesso per far risultare agli occhi di zia Ernesta che, il suo matrimonio con Silvia proceda nel migliore dei modi.

Il Paradiso delle signore, spoiler del 21 ottobre

Nel dettaglio Marta, dopo aver deciso di sbarcare il lunario in America e di accettare la vantaggiosa offerta di lavoro che le è stata fatta, si renderà conto che non è affatto facile doversi separare dal suo amato Vittorio.

I due, infatti, per un po' di tempo saranno costretti a stare lontani.

Il giovane Conti, però, non vuole che sua moglie senta il peso della partenza e proprio per questo motivo, deciderà di organizzare un'altra sorpresa per lei. La sera prima della fatidica partenza per gli Stati Uniti, Vittorio organizzerà qualcosa di speciale per Marta, così da rendere la sua ultima notte a Milano a dir poco indimenticabile.

Luciano finge davanti a zia Ernesta

Occhi puntati anche su Luciano che deciderà di accontentare la richiesta di sua moglie Silvia e rimanderà così il suo trasferimento dalla casa coniugale. Tutto questo per far sembrare agli occhi di zia Ernesta e di Stefania che il matrimonio dei coniugi Cattaneo proceda nel migliore dei modi.

Luciano, quindi, si sforzerà per dare questa parvenza di serenità ma non sarà affatto facile. Intanto Stefania, che nutre una fortissima passione per la moda, attenderà con trepidazione il momento in cui potrà finalmente vedere dal vivo il celebre grande magazzino.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 21 ottobre: Silvia porta Stefania al grande magazzino

Silvia deciderà di accontentarla e la accompagnerà in visita al Paradiso. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Stefania rimarrà a dir poco estasiata e incantata dai modelli della nuova collezione che sono stati realizzati dalla stilista Gabriella Rosa, la cui carriera è sempre più in ascesa nell'ambito della moda.

E poi ancora un'idea di Laura verrà colta al volo da Salvatore, che ne trarrà fonte di ispirazione. Il ragazzo deciderà di capire se il Circolo possa essere interessato ad una fornitura di pasticceria. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 21 ottobre, però, rivelano che Salvatore non renderà partecipe Laura, la nuova socia, di questa iniziativa. E la reazione della ragazza non sarà positiva: se la prenderà con Salvatore e poi si sfogherà con la sua amica Roberta.