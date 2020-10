Dopo Giovanna Abate e Sammy Hassan e Giulio Raselli e Giulia D'Urso, altri due ex protagonisti di U&D si sono detti addio: Cecilia Zagarrigo ha usato Instagram per annunciare la fine della storia d'amore con Carlo Pietropoli. Visibilmente commossa e dispiaciuta, l'influencer ha fatto sapere che quella di lasciarsi è stata una decisione presa d'accordo con l'ormai ex fidanzato: la ragazza ha sostenuto che la ragione principale di questa separazione, è da ricercare nell'intensità del sentimento che provavano lei e il tronista.

Cecilia e Carlo si lasciano cinque mesi dopo la scelta a U&D

Come un fulmine a ciel sereno, un'altra coppia che si è formata nella scorsa stagione di U&D, è scoppiata: Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli, infatti, hanno informato i fan di non stare più insieme con alcune Stories che hanno caricato sui loro profili Instagram.

La prima a dare la notizia, è stata l'ex corteggiatrice: la giovane è apparsa commossa ed ha trattenuto a fatica le lacrime quando ha ufficializzato la rottura con il tronista che l'ha scelta davanti alle telecamere la scorsa primavera.

Dopo aver spiegato ai followers che nei giorni precedenti ha nascosto il suo reale stato d'animo, la ragazza ha detto: "Oggi siamo giunti ad una decisione insieme, senza rabbia o rancore. Lui è una persona alla quale tengo tanto, anche perché ha fatto parte della mia vita per un anno".

L'influencer ha ricordato che il primo incontro tra lei e il veneto è avvenuto nel novembre 2019 negli studi del dating-show, gli stessi che hanno fatto poi da cornice alla loro conoscenza e all'inizio della loro bella storia d'amore.

I motivi della rottura tra i due volti di U&D

"Ci siamo vissuti tanto per cinque mesi, abbiamo provato a vedere come andavano le cose", ha proseguito la Zagarrigo nello sfogo che i siti di Gossip hanno riportato ieri sera.

Il motivo principale per il quale lei e Carlo hanno deciso di non portare avanti la loro relazione, secondo Cecilia è il seguente: "Io non sono quel tipo di donna che resta anche quando non si sente amata abbastanza.

Nella coppia non ci può essere chi ama di più e chi ama di meno".

Così dicendo, l'ex corteggiatrice di U&D ha fatto intendere che il suo sentimento era più forte di quello di Pietropoli, per questo di comune accordo hanno scelto di lasciarsi dopo qualche giorno di riflessione.

"L'amore non c'era da parte di entrambi, ma non gliene faccio una colpa", ha aggiunto l'influencer dopo aver ribadito un'altra volta di non serbare nessun rancore nei confronti dell'ormai ex fidanzato.

"Succede, non stiamo più insieme ma gli voglio un gran bene".

Il percorso a U&D di Carlo e Cecilia

Era lo scorso novembre quando Carlo e Cecilia si sono visti per la prima volta negli studi di Uomini e donne: lui era tronista e lei contattò la redazione per poter conoscere proprio il ragazzo. Tra i due c'è stata subito intesa, tant'è che Pietropoli ha portato tante volte in esterna la bella influencer.

La conoscenza tra la Zagarrigo e il veneto è andata avanti senza particolari intoppi fino a marzo, quando è iniziata l'emergenza sanitaria che ha costretto anche il dating-show di Maria De Filippi a fermarsi per un mese circa.

Quando sono riprese le registrazioni, però, l'unica tronista alla quale è stata data la possibilità di proseguire il percorso davanti alle telecamere, è stata Giovanna Abate: Carlo e Sara Shaimi, infatti, hanno potuto fare la loro scelta fuori dagli studi tv.

Il giovane ha comunicato a Cecilia che era lei la sua preferita a fine aprile, cominciando con lei un rapporto d'amore che è durato cinque mesi. In questo periodo, la coppia si è mostrata affiatata e complice anche sui social network, per questo l'annuncio dato ieri sulla rottura, è stato come un fulmine a ciel sereno per i fan.