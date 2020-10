La puntata del GF Vip che è andata in onda il 19 ottobre, sembra essere stata determinante per Pierpaolo Pretelli: dopo aver saputo che Elisabetta manderebbe dei messaggi in codice ad un uomo fuori dalla casa, l'ex velino ha deciso di frenare nel suo corteggiamento. Nel faccia a faccia che i due hanno avuto dopo la diretta, Gregoraci non ha mai confermato di amare una persona esterna al reality: quando il compagno l'ha incalzata a dire la verità, la showgirl si è innervosita e l'ha mandato a quel paese.

Pierpaolo si sfoga dopo la puntata del GF Vip

Un filmato che Alfonso Signorini ha mostrato nel corso della puntata del 19 ottobre, sembra aver aperto gli occhi a Pretelli.

Il ragazzo, scoprendo che Elisabetta fa ripetutamente un gesto ogni volta che in diretta si parla del loro rapporto (colpetti sul petto), ha deciso di fare dei passi indietro e di chiedere spiegazioni alla diretta interessata.

Prima di confrontarsi con Gregoraci, Pierpaolo si è sfogato con altri inquilini dicendo: "Sono scioccato. Se non avessi visto quel gesto avrei continuato, così no. Metterò un freno, non me l'aspettavo. Ma come ha fatto? Questa cosa della mano sul cuore è pesante".

L'ex velino ha ammesso che la cosa che l'ha maggiormente ferito, è stata la visione di un momento in cui la calabrese parlava con lui dal tugurio ma guardava la telecamera e mandava un messaggio a qualcuno fuori.

"Poteva dirmi no subito. Non devo chiedere le elemosina a nessuno. Ho i brividi se penso che gli aerei arrivano da quest'uomo qui. Mi sento cornuto e mazziato".

Elisabetta litiga con Pretelli: idillio finito al GF Vip

Dopo essersi sfogato con gli altri, Pierpaolo ha scelto di fare delle precise domande a Elisabetta sulla sua misteriosa situazione sentimentale.

Tutte le volte che il concorrente del GF Vip ha chiesto alla compagna d'avventura se ha un uomo fuori e se è innamorata, però, lei ha glissato dicendo: "Ci sono tante persone che mi pensano. Io sono single, ma questo non significa che voglio fare una storia con te".

Pretelli ha incalzato Gregoraci su cosa rappresenti per lei il rapporto che hanno costruito sin dall'inizio del programma, lei ha aggiunto: "Io non mi farei mai una relazione nella casa.

Se vuoi di più, io adesso non posso dartelo".

L'ex velino ha ribadito alla showgirl che se avesse saputo dal principio che c'è un uomo fuori che la sta aspettando, e che lei contraccambia, lui non si sarebbe mai avvicinato.

Lacrime al GF Vip per Pierpaolo dopo lo scontro con Elisabetta

"Tu non sai cosa ho passato io. Ho paura delle telecamere, ho subito tanto. Sono stata con un uomo ricco e in 13 anni hanno detto di tutto su di me", ha detto Elisabetta per giustificare la sua reticenza nel lasciarsi andare nel reality.

"Perché non ammetti che sei innamorata di qualcuno fuori? L'hai detto nella clip", ha aggiunto Pretelli davanti a una sempre più nervosa Gregoraci.

"Ora non fare la vittima. Ho un figlio di 11 anni che guarda tutto".

La showgirl ha ricordato a Pierpaolo che anche lui avrebbe una persona a casa che lo starebbe aspettando (una donna della quale l'ex velino le ha parlato solo per farla ingelosire, ma che in realtà non esiste).

"Ma non è vero, stavo scherzando", ha ribattuto il ragazzo prima che Elisabetta si alzasse e lo mandasse a quel paese con poca eleganza.

"Ma vaffa...".

Poco dopo, Pretelli è stato sorpreso dalle telecamere del GF Vip mentre piangeva in sauna: il giovane è rimasto molto male nello scoprire che la donna che gli piace non ricambia il suo interesse, anzi manda dei gesti d'affetto e di rassicurazione a qualcuno che è fuori dalla casa e che la sta aspettando.