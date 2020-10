Roberto Alessi è intervenuto nella giornata di ieri a Pomeriggio 5, dove si è parlato a lungo della storia tra Guenda Goria e Telemaco. La conoscenza tra i due, svelata proprio all'interno della Casa del Grande Fratello Vip dalla stessa Guenda, è oggetto di discussione nei vari talk di Canale 5 e, proprio nel pomeriggio di ieri, il direttore di Novella 2000 ha lanciato un vero e proprio scoop da Barbara D'Urso. Secondo il giornalista, infatti, Telemaco starebbe avendo dei ripensamenti circa la sua storia con la figlia di Maria Teresa Ruta ma non solo, visto che è emerso anche che l'uomo si sarebbe riavvicinato alla ex moglie Olga.

Telemaco ha dei ripensamenti su Guenda, la notizia bomba di Roberto Alessi

Il direttore di Novella 2000, intervenuto nel salotto di Barbara D'Urso nel pomeriggio di mercoledì 21 ottobre, ha sganciato una bomba proprio su Guenda e Telemaco. Il giornalista, riferendosi all'uomo, ha dichiarato: " Ha qualche ripensamento". Frase che ha lasciato a bocca aperta la conduttrice, la quale ha subito messo alle strette Alessi per saperne di più. Lui ha quindi approfondito la vicenda, confessando di aver sentito Telemaco poco prima di entrare in trasmissione. Stando alle sue parole, pare che l'uomo si sia messo in una sorta di stand by a causa di un inaspettato riavvicinamento con la ex moglie.

Roberto Alessi rivela: 'Telemaco si è messo in una sorta di standby'

Dalle parole di Roberto Alessi, sembra che l'ex moglie Olga si sia riscoperta innamorata di Telemaco. Un fatto questo che, unito alla presenza di un figlio di tre anni e mezzo in comune, può far pensare ad un ritorno di fiamma per la coppia.

Da quello che si è intuito, Telemaco sarebbe rimasto favorevolmente colpito dal nuovo atteggiamento dell'ex moglie, tanto da arrivare a mettere in discussione il suo rapporto con Guenda Goria. E' già finita dunque tra la gieffina e Telemaco?

Grande fratello Vip, Guenda e Telemaco è già finita?

Olga e Telemaco ci stanno riprovando?

Stando a quanto andato in onda nella puntata di Pomeriggio 5 di ieri, parrebbe di sì. Alcuni ben informati, come Eva Henger, sostengono che i due si trovino in questo momento insieme a Sharm. Guenda, intanto, all'oscuro di quanto sta accadendo fuori dalla Casa del Gf Vip, continua il suo percorso tra le mura di Cinecittà e, alla luce di quanto emerso nel salotto di Barbara D'Urso, non è da escludere che venga informata della situazione nella prossima diretta del reality di venerdì 23 ottobre. Come reagirà quando saprà che tra lei e Telemaco potrebbe essere già finita? Per scoprirlo non resta che seguire la nuova puntata del Grande fratello Vip, dove si conoscerà anche l'esito del televoto che vede a rischio eliminazione Elisabetta Gregoraci, Maria Teresa Ruta e Dayanne Mello.