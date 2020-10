Quello che inizialmente era stato pensato come uno scherzo ai danni di Francesco Oppini, potrebbe essersi trasformato in qualcosa di più. Tommaso Zorzi, infatti, nelle scorse ore ha ammesso di cominciare a provare qualcosa per il compagno di GF Vip: per evitare di rovinare l'amicizia col figlio di Alba Parietti, l'influencer ha chiesto agli autori del reality di far entrare un altro ragazzo al quale dedicare le sue attenzioni.

La confessione di Tommaso su Oppini al GF Vip

Il rapporto tra Tommaso e Francesco al GF Vip va rafforzandosi giorno dopo giorno: ieri sera, per esempio, i due hanno condiviso un momento di tenerezza quando la regia ha diffuso in giardino il brano "Il mondo".

Zorzi ha abbracciato un Oppini visibilmente commosso, dandogli il sostegno che lui stesso aveva ricevuto da parte del compagno di reality quando ha pianto per la nonna. Dopo aver consolato il figlio della Parietti, l'influencer si è sfogato con Stefania e Maria Teresa, arrivando a confessare loro il sentimento che sta iniziando a provare per il fidanzatissimo 39enne.

"È un po' ambiguo, vero? Io non sono molto sereno, per questo sto così", ha detto il ragazzo nel descrivere le sensazioni che sta avendo ultimamente quando è vicino a Francesco nella casa.

La richiesta di Zorzi al GF Vip

Sapendo che Francesco non ricambia il suo interesse (soprattutto perché è felicemente fidanzato con Cristina), Tommaso ha fatto una precisa richiesta agli autori del reality.

"Grande Fratello, ti prego. Non sto vivendo bei momenti, fammi distogliere l'attenzione. Fate entrare qualcuno", ha detto Zorzi rivolgendosi ad una telecamere il 20 ottobre.

Il giovane, dunque, sta cominciando ad affezionarsi in maniera "pericolosa" a Oppini, per questo vorrebbe poter conoscere una persona nuova per non pensare più al compagno d'avventura.

"Non ho fortuna in amore. In una vita passata devo essere stato uno orrendo, un traditore seriale". Stefania Orlando ha rassicurato il ragazzo dicendogli che lei si innamorerebbe di lui se fosse un uomo, perché è bello, ironico e intelligente.

In arrivo tre new entry al GF Vip

"Ho veramente bisogno di cambiare focus, sennò qui diventa un inferno", ha concluso Tommaso nello sfogo che ha avuto ieri sera nella casa del GF Vip.

I fan del reality stanno facendo il tifo per l'amicizia tra Oppini e Zorzi. Infatti, sono moltissimi i tweet che ogni giorno vengono scritti a supporto di questo legame e della complicità che i due dimostrano di avere davanti alle telecamere. "La ship della mia vita", è il commento che racchiude un po' il pensiero della maggior parte dei telespettatori del reality che sperano che questo rapporto si rafforzi e si protragga anche dopo la fine del programma.

Per evitare di creare dei problemi a Francesco, oppure per non metterlo in imbarazzo con una dichiarazione d'interesse, l'influencer ha chiesto alla produzione del GF Vip di far entrare qualcuno di nuovo da poter corteggiare.

Stando a quello che ha detto Alfonso Signorini a Casa Chi l'altro giorno, Tommaso sarà presto accontentato: già lunedì 26 ottobre, tre nuovi concorrenti entreranno a far parte del gioco.

A dicembre, invece, 7 o 8 vipponi inizieranno l'avventura nella casa: in totale, dunque, dovrebbero essere circa 11 i personaggi famosi che da qui alle prossime settimane arricchiranno il cast già in essere.

Il conduttore, infatti, ieri ha confermato che il Grande Fratello è stato allungato fino a febbraio (la finalissima sarebbe prevista il giorno 8), perciò è necessario che agli attuali concorrenti se ne aggiungano altri con nuove storie da raccontare e intrecci da creare tra le mura di Cinecittà.