Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che mercoledì 7 ottobre andrà in onda una nuova puntata che si preannuncia scoppiettante e ricca di clamorose rivelazioni. Occhi puntati su Ludovica, che finalmente confesserà di aver mentito sulla gravidanza e quindi di non essere in dolce attesa così come aveva fatto credere a Riccardo. Intanto, Nicoletta deve fare i conti con la sua 'crisi d'amore' e ammetterà di non riuscire a stare lontana dal giovane Guarnieri, sebbene sia ad un passo dalle imminenti nozze con Brancia.

Puntata Il Paradiso delle signore del 7 ottobre: le anticipazioni

Nel dettaglio, Nicoletta avrà un confronto con sua madre durante il quale ammetterà che non riesce a stare lontana da Riccardo, l'uomo di cui è sempre stata innamorata.

Una situazione che tuttavia si preannuncia particolarmente complicata, visto che adesso il Guarnieri sta per convolare a nozze con Ludovica, credendo che la ragazza sia in dolce attesa. Nicoletta è a conoscenza di tutta questa situazione, ma nonostante questo non riuscirà a fare a meno di provare un sentimento nei suoi confronti. Come si evolverà tale situazione? Riuscirà Nicoletta a riconquistare il suo amato Riccardo prima che possa essere troppo tardi?

Roberta e Marcello sempre più vicini nella puntata del 7 ottobre

E poi ancora, dopo la rottura definitiva con Federico, Roberta si avvicinerà molto a Marcello, che le sarà accanto in un momento per lei complicato. Dopo essere venuto a conoscenza dell'imminente esame che la ragazza dovrà sostenere all'università, Marcello la spronerà a dare il meglio di se stessa e ad impegnarsi per portare a casa un bel risultato, mostrandosi un prezioso alleato per Roberta.

Anche per Rocco arriverà un momento molto importante della sua vita: il ragazzo dovrà sostenere l'esame per la licenza elementare e sarà visibilmente preoccupato. Proprio per questo motivo, Irene e Armando lo aiuteranno a ripassare il programma, così da poter fare bella figura in sede d'esame.

Ludovica confessa la finta gravidanza nella puntata de Il Paradiso delle signore del 7 ottobre

Occhi puntati anche sull'astuta Ludovica Brancia, ormai arrivata ad un passo dalle fatidiche nozze con Riccardo. Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore del 7 ottobre raccontano che per la ragazza arriverà il momento della verità e così confesserà a sua mamma di non essere incinta.

La Brancia, quindi, vuoterà per la prima volta il sacco e ammetterà di aver mentito spudoratamente sulla gravidanza, al solo scopo di raggirare Riccardo Guarnieri. Un duro colpo anche per mamma Flavia che, pur non accettando la mossa di sua figlia, deciderà comunque di essere al suo fianco e di supportarla fino alla fine.