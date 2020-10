Le anticipazioni della prima puntata della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 lunedì 12 ottobre vedono Agnese rinnovare il suo amore per Armando. Finalmente, per la signora Amato è tempo di pensare a se stessa e di vivere la sua relazione con l'uomo che tanto l'ha corteggiata.

Nel frattempo, Gabriella è impegnata a organizzare la festa di fidanzamento con il suo promesso sposo Cosimo. Questo matrimonio s'ha da fare o no? Pare che nei prossimi episodi qualcosa andrà storto, in particolare dopo il disastroso incontro tra le famiglie dei due giovani.

Adelaide in ansia per la sua reputazione al Circolo

Al Paradiso delle Signore c'è ansia per il lancio della nuova collezione e ad essere molto preoccupato è Luciano, che deve gestire tutto senza la presenza di Vittorio, ancora in luna di miele a New York con Marta. Il loro viaggio si rivelerà decisivo per il futuro della giovane Cattaneo.

A villa Guarnieri Adelaide è un'anima in pena. Dopo le recenti vicissitudini con Achille sa benissimo che la sua reputazione al Circolo non è più quella di prima. La situazione è delicata, visto che a breve ci saranno le elezioni per la presidenza. Stando alle anticipazioni della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, prossimamente la contessa dovrà vedersela anche con una rivale pronta a soffiarle la nomina di presidentessa del prestigioso Circolo.

Ce la farà Adelaide a spuntarla? Lo sapremo molto presto.

Un nuovo amore nella nuova stagione Il Paradiso delle Signore

Adelaide non sa come fare per riacquistare il lustro di un tempo al Circolo. Umberto, ancora una volta, la aiuta a ritrovare l'equilibrio e le consiglia di rivolgersi al buon Federico per scrivere il discorso per la rielezione.

Intanto, Rocco e Salvatore accolgono con gioia Agnese e Maria, tornate a Milano dopo la permanenza in Sicilia.

Marta e Vittorio stanno per rientrare in città dopo la loro luna di miele posticipata. Questa breve parentesi romantica sembra aver fatto bene alla coppia, ancora destabilizzata per la brutta notizia sulla mancata adozione di Anna.

Marta è al settimo cielo, la sia vita potrebbe cambiare completamente proprio dopo questo viaggio. Non sarà certo Vittorio ad impedirle di realizzare il suo sogno.

Nella prima puntata della quinta stagione della soap Il Paradiso delle Signore in prima tv su Rai 1 lunedì 12 ottobre Agnese rivede Armando. La lontananza le ha fatto dimenticare la sua dichiarazione? Assolutamente no. La signora Amato, cambiata nell'animo, rinnova i suoi sentimenti nei confronti del premuroso Ferraris. Un nuovo amore è nato e promette davvero bene.