Il Paradiso delle Signore 9 riparte a settembre con la nuova stagione e gli episodi inediti, per un totale di 160, ripartiranno dalle trame rimaste in sospeso. Tra queste c'è la situazione molto delicata di Matilde, che ha scelto di lasciare Milano con Vittorio per sfuggire alla denuncia di Tancredi per adulterio. Non si esclude che Sant'Erasmo, ormai certo di non avere più alcuna speranza con la donna che ama e che non sarà mai più sua, compia un gesto estremo. Ormai è solo e in questi mesi sono tante le delusioni alle quali è andato incontro, non solo sentimentali.

C'è poi un personaggio che è rimasto in sordina, quello di Armando. Dopo la scelta di Agnese di restare a Londra, ha avuto un ruolo marginale in questa stagione, 'limitandosi' a fare da spalla ai suoi amici più cari e in primis a Marcello, che considera come un figlio. Se Agnese tornasse, sarebbe interessante capire la sua reazione e come cambierebbero le dinamiche del loro rapporto.

Tancredi ha perso tutto e la disperazione lo divora

Mesi difficili se non tragici quelli che ha passato Tancredi. Matilde ha scoperto che è stato lui a fare in modo che il mobilificio ardesse in un incendio. Una bugia che era impossibile da perdonare e che l'ha avvicinata a Vittorio, per poi innamorarsi di lui. Nonostante ciò, le è stata vicino dopo l'incidente che lo ha visto ricoverato in ospedale.

Al danno si aggiunge la beffa: Tancredi avrebbe dovuto essere operato alla gamba per poter camminare di nuovo, ma le conseguenze dell'incidente hanno reso vana questa speranza.

Deciso poi a riconquistare Matilde, ha dovuto fare i conti con la realtà e vedere la moglie al fianco di Vittorio. Ed è lì che ha giocato la sua ultima carta, quella della denuncia per adulterio.

Non poteva di certo immaginare che lei e Conti lasciassero Milano.

La disperazione è tanta, forse troppa. Nella stagione de Il Paradiso delle signore 9 non si esclude che Tancredi si tolga la vita o, almeno, ci provi come ultimo gesto estremo.

Armando e Agnese, una storia d'amore mai finita

Un personaggio al quale i telespettatori sono legatissimi è Agnese.

Nessuno si aspettava che, proprio quando aveva deciso di vivere la sua storia d'amore con Armando, scegliesse di restare a Londra. Tuttavia, il loro amore è talmente intenso che dubitiamo possa finire in questo modo.

Non si esclude quindi che Agnese possa tornare nella nuova stagione della soap su Rai 1 e intrecciare altre dinamiche con Armando. Si scoprirà poi anche quale sarà il destino di Irene ora che Alfredo l'ha lasciata perché ha accettato di passare l'estate con Crespi. E poi ancora, in bilico la storia d'amore di Umberto, lasciato da Flora dopo la scoperta della sua implicazione nell'affare Hofer.

Quando va in onda Il Paradiso delle signore 9

Confermatissima la nuova stagione. Il Paradiso torna lunedì 9 settembre, salvo cambi di palinsesti, sempre su Rai 1 alle 16:00 circa. L'arco temporale che copriranno le puntate sarà quello dal 1965 al 1966.

Per quanto riguarda il cast, non ci sarà più Alessandro Tersigni. Presenti invece Umberto, Adelaide, Flora e Matilde.