Vanessa Gravina è dal 2018 il volto di Adelaide di Sant’Erasmo nella soap Il Paradiso delle Signore. L’attrice ha alle spalle una lunga carriera, che inizia fin dai primi anni d’età. La sua prima pubblicità è a soli sei anni per dei passeggini Carosello. Da lì in poi Gravina non ha più abbandonato il mondo dello spettacolo, passando con grande disinvoltura dal piccolo schermo al teatro.

Vanessa Gravina, una vita sul palcoscenico

La bellezza di Vanessa Gravina ha conquistato fotografi e manager dello spettacolo fin dalla tenera età. Dopo essere stata la piccolissima protagonista della pubblicità per i passeggini Carosello, Gravina posa per fotografi di fama mondiali come Gilles Taipe, Fabrizio Ferri e Oliviero Toscani.

Il debutto sul piccolo schermo è nell’anno 1985 nel film Colpo di fulmine per la regia di Marco Risi. La carriera da attrice prosegue con altre pellicole, tra le quali si ricorda Anche Due Fratelli (1988, regia di Alberto Lattuada). Nel 1993 arriva Abbronzatissimi 2, mentre nel 1994 recita ne La ragazza di Cortina. Vanessa Gravina è al fianco di Enzo Iacchetti nel film trasmesso in Tv Come quando fuori piove (1998).

Gravina ha recitato anche all’estero: nel 2000 è la protagonista di Les Gens en mallo del bain per la regia di Eric Assous. L’attrice inizia anche a calcare i palchi teatrali, la sua grande passione: è la tormentata Hilde ne La donna del mare per la regia di Giorgio Strehler. Successivamente, prende parte al cast Nella città l’inferno, opera teatrale diretta da Dacia Maraini.

Nella stagione 2015/2016 interpreta Nina di Roussin e nella successiva è in scena con Le Serve di Genet.

Il successo sul piccolo schermo con Incantesimo e Il Paradiso delle Signore

L’attrice conquista il pubblico della Tv con diversi ruoli in serie televisive di successo. Nel 1988 interpreta Sara in Don Tonino, per poi passare a recitare per due anni successivi nella quarta e quinta stagione de La Piovra.

Nel 2001, dopo una permanenza di qualche anno in Francia, Gravina torna in Italia dove gira la Serie TV Ricominciare. Vanessa Gravina è poi Paola Duprè nella quarta stagione della serie televisiva di grande successo Incantesimo. La sua interpretazione le fa conquistare sia il premio televisivo al Festival di Salerno che la Grolla d’oro come miglior attrice televisiva.

Il successo continua con l’entrata nel cast di Centovetrine, dove presta il volto all’avvocato Claudia Corelli.

Vanessa Gravina partecipa poi alle serie Tv Sospetti e Un caso di coscienza (2009-2010). Nel 2017 Gravina torna sul piccolo schermo con Il bello delle donne e Furore 2. Il Paradiso delle Signore vede Vanessa Gravina interprete di Adelaide di Sant’Erasmo, una contessa dal carattere ostico e complicato che tiene molto alle apparenze e al buon nome della famiglia. Adelaide è anche una donna dal passato tormentato e che ha sofferto molto.

Vita privata e amori di Vanessa Gravina

Vanessa Gravina ha avuto una lunga storia d’amore, durata dieci anni, con Edoardo Siravo, anch’esso attore e più grande di lei di 20 anni.

Nel 2010 invece, si fidanza con Domenico Pimpinella, manager dell’Enpam che conosce a Gaeta. I due si sposano nel 2015.