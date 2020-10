Il 7 ottobre Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 è ritornata sull'aggressione omofoba ai danni di Marco Ferrero conosciuto come Iconize. Dal momento che Soleil Sorge sostiene che sia stata una messa in scena, la conduttrice campana ha voluto vederci chiaro. Sebbene D'Urso non abbia voluto credere alla "farsa" non ha nascosto la rabbia nei confronti dell'influencer. La conduttrice del programma Mediaset, rivolgendosi all'influencer, ha detto: "Tu non mi usi".

La versione di Soleil

Nei giorni scorsi, Dayane Mello all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha parlato con Tommaso Zorzi dell'aggressione ai danni di Iconize.

La modella ha sostenuto di avere ricevuto una confidenza dell'amica Soleil Sorge, in cui le veniva detto che era tutta una messa in scena.

In un primo momento Sorge aveva smentito le parole di Dayane, ma poi è sembrata essere ritornata sui suoi passi. Nell'ulima puntata di Pomerigigio 5 l'influencer italo-americana ha ribadito la sua versione dei fatti riguardo a Iconise: "La sera prima lui era a cena con me e mia mamma. Ha detta che pensava di darsi un pugno da solo". La 24enne ha riferito a Barbara D'Urso di avere anche delle chat in cui l'ex compagno di Tommaso Zorzi lascia intendere di essersi picchiato da solo.

Soleil ha precisato che l'amicizia con Iconize è giunta al termine proprio per quanto accaduto.

Inoltre, Soleil ha rivelato che anche Tommaso Zorzi era a conoscenza della falsa aggressione il motivo per cui il 25enne è restato in silenzio riguarda la grande amicizia con Ferrero.

A fare da eco all'ex naufraga de L'Isola dei Famosi ci ha pensato Alberto De Pisis. Quest'ultimo ha confermato di avere letto i messaggi scambiati tra Soleil e Iconize.

Poi, ha concluso con una riflessione personale: "E' una cosa inaudita ... Da una parte fa ridere dall'altra fa piangere".

La reazione di Barbara D'Urso

In seguito alle testimonianze dei suoi ospiti in studio, Barbara D'Urso è stata protagonista di un duro sfogo. La conduttrice Mediaset ha chiosato: "Tu non mi usi in questo modo".

Carmelita da molti anni si occupa di ogni tipo di violenza, per questo si è detta molto delusa qualora venisse accertata la falsa aggressione omofoba ai danni di Iconize. La D'Urso ha definito la vicenda una cosa orrenda. Poi, si è domandata perché Marco Ferrero si sarebbe tirato un surgelato addosso. Infine, ha tagliato corto: "Non ci sto credendo".

Sulla vicenda è intervenuta anche Karina Cascella. L'opinionista di Pomeriggio 5 si è detta sicura che Iconize non ammetterà mai di avere inscenato un'aggressione omofoba. Inoltre, ha confidato che le piacerebbe sapere come dicesse il diretto interessato se venisse contattato dalla redazione di Pomeriggio 5. A questo punto non è escluso che quando Tommaso Zorzi termini il percorso al Grande Fratello Vip 5, Barbara D'Urso non chieda spiegazioni anche al 25enne.